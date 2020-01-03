 بعد ″الرد الإيراني″.. دول الخليج في مواجهة مخاطر متزايدة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 08.01.2020

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سياسة واقتصاد

بعد "الرد الإيراني".. دول الخليج في مواجهة مخاطر متزايدة؟

بعد تنفيذ إيران لضربتها "الانتقامية"، وتصريح مسؤوليها بأنها اكتفت بذلك الرد ولا ترغب في مزيد من التصعيد إلا أن احتمال تعرض إيران لأي ردة فعل أمريكية تحمل في طياتها تهديداً شديداً لحلفاء واشنطن، بالخصوص دول الخليج.

دخان متصاعد من منشأة نفط أرامكو في بقيق جنوب غربي الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية.

استهداف منصات تكرير النفط السعودية تسبب في ارتفاع حاد لأسعار النفط.

يقول مسؤولون أمريكيون إن السعودية تواجه "خطراً متزايداً" من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد مقتل سليماني. وسعت الرياض للنأي بنفسها من عملية الاغتيال، مع تصريح مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس أن واشنطن لم تتشاور مع الرياض بشأن الضربة التي قُتل فيها سليماني. وقال المسؤول للوكالة طالباً عدم كشف هويته إنه "لم تتم مشاورة المملكة العربية السعودية بشأن الهجوم الأمريكي". 

بدوره، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى التهدئة بعد التصعيد "الخطير للغاية" بين إيران وأمريكا، فيما طالب الملك سلمان بن عبد العزيز بإجراءات عاجلة "لخفض التوتر" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وفي هذا السياق، كان وفدا سعوديا على رأسه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان قد وصل إلى واشنطن الإثنين لإجراء مباحثات لخفض التصعيد. 

مختارات

ختمت تغريدتان واحدة للرئيس الأميركي ترامب وقبلها بقليل لوزير الخارجية الإيراني ظريف، ليلة ساخنة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد استهداف طهران بالصواريخ قاعدتين في العراق. تغريدتان برسالتين في وقت عصيب. (08.01.2020)

وزيرة الدفاع الألمانية تدين "بشدة" الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران فجر الأربعاء على قواعد أمريكية في العراق، مع التأكيد على عدم وجود أي إصابات بين الجنود الألمان المتمركزين في القاعدة الموجودة في أربيل. (08.01.2020)

ويرى حسين ايبش الخبير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه "من الواضح أن السعوديين لا يرحبون بهذه الأزمة على الرغم من أنه يتوجب أن يكونوا سعداء بمقتل سليماني". وبحسب ابيش فإن السعوديين "يعلمون أنهم سيكونون في مرمى النيران حال اندلاع حرب، لذلك يقومون بكل ما بوسعهم لتخفيض التصعيد".

واتخذت السعودية وغريمتها إيران عدة خطوات مؤخراً نحو محادثات بوساطة عراقية في مسعى لنزع فتيل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لكن اغتيال سليماني عقد الأمور تماماً. فبحسب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فإنه كان من المفترض أن يلتقي سليماني يوم مقتله، مؤكداً أن الجنرال الإيراني جاء إلى بغداد حاملاً رسالة من إيران رداً على السعودية.

ويرى محللون أن الجماعات الموالية لإيران لديها قدرات على شن هجمات ضد الأهداف الأمريكية في دول الخليج بالإضافة إلى السفن وناقلات النفط التي تمر بمضيق هرمز الاستراتيجي.

ويؤكد ستفين سيش، نائب رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن "اغتيال سليماني يزيد من احتمال وجود رغبة لدى عناصر من الحوثيين مقربين من طهران لشن ضربة في عمق السعودية، وهذه خطوة بالتأكيد ستقوض مبادرة السلام الجارية".

الأكاديمي الإماراتي والمقرب من دوائر الحكم عبد الخالق عبد الله غرد مطالباً إيران بالتوقف عن "تهديد الإمارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الإمارات". وفي تغريدة أخرى له نشر عبد الله خريطة توضع تمركزات القوات الأمريكية في العراق ودول أخرى، وقال إن إيران إذا أرادت الانتقام فلا حاجة بها لاستهداف دول أخرى في الخليج:

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش على ضرورة أن تتخلص المنطقة من التوترات الحالية والمثيرة للقلق وقال إن عدم التصعيد أمر حكيم وضروري، مشيراً إلى وجوب اتباع مسار سياسي يؤدي إلى الاستقرار:

وقال توماس جونو الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا الكندية "توقعوا ردوداً انتقامية إيرانية (بشكل مباشر أو عبر جماعات في العراق ولبنان وغيرها) تستهدف شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك السعودية". 

والأصدقاء أيضاً في خطر!

التهديدات الإيرانية لم تتوقف عند من تعدهم من الأعداء في دول الخليج، بل قد تطال الأصدقاء أيضاً. فبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية فإن حركة "عصائب أهل الحق" العراقية المقربة من إيران قالت إن الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب قاسم سليماني انطلقت من الكويت:

وأوضحت الحركة في بيان، أن "جميع التقارير حول الطائرة من دون طيار MQ-9، والتي قتلت أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، انطلقت من دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية". وهو ما قد يضع الكويت على قائمة الاهداف الانتقامية لإيران لاحقاً.

لكن ما قالته الحركة يتعارض مع ما نشر على لسان وزير الخارجدية الإيراني الذي قال إن بلاده ضربت "القاعدة الامريكية التي انطلق منها الاعتداء علينا":

أما قطر فقد سارع وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف في طهران، مباشرة بعد اغتيال سليماني. وكانت أنباء غير مؤكدة قد أشارت إلى أن طائرة الاغتيال المسيرة قد انطلقت من قطر، وربما يكون هذا هو سبب مسارعة الوزير القطري للذهاب إلى إيران استباقاً لأي رد انتقامي قد تتعرض له بلاده، خصوصا وأن القوات الأمريكية متواجدة في أكبر قاعدة في الخليج ، قاعدة العديد في قطر.

يذكر أن الرياض تخوض محادثات مع قطر بهدف حل الأزمة الخليجية التي أدت إلى مقاطعة الدوحة منذ أكثر من عامين. ويؤكد ستفين سيش، نائب رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن "اغتيال سليماني..يهدد بتقويض هذا التقدم".

مخاطر اقصادية محدقة

وتواجه اقتصادات دول الخليج التي عانت لسنوات من تدني أسعار النفط سيفاً ذي حدين مع إمكانية اندلاع نزاع مع إيران قد يؤدي إلى ارتفاع ثمن الذهب السود بسبب احتمال عرقلة حركة تصدير النفط.

ويرى مراقبون أن اندلاع نزاع مسلح بين أمريكا وإيران قد يرفع أسعار النفط لتصل إلى أكثر من مئة دولار للبرميل، مع تصاعد المخاوف من استهداف منشآت نفطية في دول الخليج، كما قد يؤدي أيضاً إلى عرقلة كبرى لصادرات النفط حال قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشكل شرياناً رئيسياً لإمدادات النفط العالمية.

وقالت كيلين بيرتش الخبيرة الاقتصادية العالمية في "ايكونومست انتلجنس يونيت: ان السوق يخشى من اتساع النزاع"، وأن "الأهمية لا تأتي بشكل خاص من احتمال خسارة إمدادات النفط الإيراني .. بل من خطر إشعال نزاعات أوسع تنجر إليها العراق والسعودية وغيرها من الدول"، مضيفة أن "هناك كذلك خطراً كبيراً من أن تشن إيران هجوما على السفن الأمريكية في المنطقة وهو ما يمكن أن يعرقل تدفقات النفط الخام المنقول بحراً ويتسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار".

انفجار يعتقد أنه بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

صورة ثابتة مأخوذة من مقطع فيديو تشير لانفجار بعد سقوط صواريخ على ما يُعتقد أنه قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

وقال ام. آر. راغو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي: "مع تعهد إيران برد انتقامي، هناك خطر متزايد من هجمات تستهدف المنشآت النفطية وأهداف أخرى" في دول الخليج ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأدت ضربة غير مسبوقة ضد مجموعة أرامكو النفطية العملاقة في شرق المملكة في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى تراجع إنتاجها إلى حوالى النصف لأيام. وقالت واشنطن إنّ إيران هي التي شنت الهجوم، رغم تبنّيه من جانب المتمردين الحوثيين في اليمن الذين تقاتلهم السعودية والإمارات على رأس تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015.

وتشكل إيرادات النفط والغاز 70 بالمئة على الأقل من الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين). وتملك بعض دول الخليج خاصة السعودية والإمارات طرقاً بديلة لتصدير النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، بينما تقع سلطنة عمان خارج مضيق هرمز.

ع.ح./ ع.خ (رويترز، د ب ا، ا ف ب)

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

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