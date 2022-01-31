 بعد ″الخيبة القارية″.. هل محمد صلاح جاهز للعب مع ليفربول؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.02.2022

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رياضة

بعد "الخيبة القارية".. هل محمد صلاح جاهز للعب مع ليفربول؟

قال مدرب ليفربول الإنكليزي يورغن كلوب إن محمد صلاح أخبره بجهوزيته للعب مع الفريق في المباراة القادمة. ووصف المدرب الألماني صلاح بأنه "لاعب ذو خبرة ووحش على الصعيد البدني".

يورغن كلوب مع محمد صلاح

كلوب يصف محمد صلاح بأنه لاعب ذو خبرة ووحش على الصعيد البدني

من غير المستبعد أن يلعب الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول في المباراة ضد ضيفه ليستر سيتي، الخميس القادم (العاشر من شباط/فبراير)، في منافسات الدوري الانكليزي، بعد أربعة أيام فقط من خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا ضد زميله في النادي  ساديو ماني الذي لن يكون متواجدًا إثر عودته الى بلاده السنغال للاحتفال باللقب.

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للمرة الأولى في تاريخه، أحرز المنتخب السنغالي لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الـ33، بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بالكاميرون.

يلعب فريقا مانشستر سيتي وليفربول الأحد ثالث أكتوبر تشرين أول مباراة واعدة. المواجهة ليست فقط على النقاط، ولكن كذلك هي مباراة داخل المباراة بين أشهر مدربين في الدوري حاليا: الإسباني غوارديولا والألماني كلوب.

وفازت السنغال في النهائي بركلات الترجيح 4-2 على مصر في العاصمة الكاميرونية ياوندي الاحد، لتحرز باكورة ألقابها القارية، حارمة الفراعنة من تعزيز رقمهم القياسي والفوز بالكأس الثامنة والأولى لصلاح، عندما سجل ماني الركلة الخامسة الحاسمة.

عاد صلاح الى المركز التدريبي في ليفربول الثلاثاء، وسيخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة ضد ليستر الخميس على ملعب "أنفيلد".

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب في حديث مع الموقع الرسمي للنادي "لقد عاد مو (صلاح) وتحدثت معه. إنه محبط جدًا بالطبع ولكنه يتطلع لكل الأمور التي تنتظرنا هنا".

وتابع "تحدثت معه وأول كلمات قالها لي مو كانت: "أنا جاهز". إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني. صراحة، علينا أن ننتظر. سيخضع لجلسة لاستعادة لياقته اليوم وسنرى كيف سيشعر غدًا ولاحقًا".

وقال  كلوب  إنه من المتوقع أن يعود مانيه الى ليفربول الخميس وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر.

وتابع في هذا الصدد إن  الفوز بالكأس  "تعني كل شيء بالنسبة له، ولشعبه، وللسنغال ونحترم ذلك كثيرًا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات لأنهم يستحقون ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري على بعد 9 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل ليستر المركز العاشر.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)

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