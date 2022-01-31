بعد "الخيبة القارية".. هل محمد صلاح جاهز للعب مع ليفربول؟

من غير المستبعد أن يلعب الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول في المباراة ضد ضيفه ليستر سيتي، الخميس القادم (العاشر من شباط/فبراير)، في منافسات الدوري الانكليزي، بعد أربعة أيام فقط من خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا ضد زميله في النادي ساديو ماني الذي لن يكون متواجدًا إثر عودته الى بلاده السنغال للاحتفال باللقب.

وفازت السنغال في النهائي بركلات الترجيح 4-2 على مصر في العاصمة الكاميرونية ياوندي الاحد، لتحرز باكورة ألقابها القارية، حارمة الفراعنة من تعزيز رقمهم القياسي والفوز بالكأس الثامنة والأولى لصلاح، عندما سجل ماني الركلة الخامسة الحاسمة.

عاد صلاح الى المركز التدريبي في ليفربول الثلاثاء، وسيخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة ضد ليستر الخميس على ملعب "أنفيلد".

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب في حديث مع الموقع الرسمي للنادي "لقد عاد مو (صلاح) وتحدثت معه. إنه محبط جدًا بالطبع ولكنه يتطلع لكل الأمور التي تنتظرنا هنا".

وتابع "تحدثت معه وأول كلمات قالها لي مو كانت: "أنا جاهز". إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني. صراحة، علينا أن ننتظر. سيخضع لجلسة لاستعادة لياقته اليوم وسنرى كيف سيشعر غدًا ولاحقًا".

وقال كلوب إنه من المتوقع أن يعود مانيه الى ليفربول الخميس وبالتالي سيغيب عن المباراة ضد ليستر.

وتابع في هذا الصدد إن الفوز بالكأس "تعني كل شيء بالنسبة له، ولشعبه، وللسنغال ونحترم ذلك كثيرًا، ولم نكن لنستدعيه من هناك، فليفعلوا ما يحلو لهم في هذه اللحظات لأنهم يستحقون ذلك".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري على بعد 9 نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، إلا أنه خاض مباراة أقل، فيما يحتل ليستر المركز العاشر.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب)