بعد الخروج من الكأس.. توخيل يحث لاعبيه على إظهار ردة فعل أمام دورتموند

قال المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ توماس توخيل للصحفيين اليوم الجمعة (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023):"من الضروري أن نقدم أقصى ما عندنا وأن نكون متيقظين. أعتقد أن لدينا الجودة المطلوبة، والأداء الجيد والروح للفوز في دورتموند (يوم غد السبت)".
وأضاف: "سنذهب إلى هناك بهدف حصد النقاط الثلاثة كاملة". وأردف: "إنها مباراة كبيرة في ألمانيا. وكبيرة بالنسبة لنا لنظهر ردة فعل بعد الخروج من كأس ألمانيا". وأشار المدير الفني إلى أن الخسارة في الكأس تنتهك القاعدة الأساسية لبايرن ولكن "الخسارة مجرد جزء من الرياضة". وأكد: "لا يوجد سبب لكي نفقد الأمل. نحن نقدم مباريات جيدة في الدوري الألماني (بوندسليغا) ولدينا ثقة شاملة في فريقنا القوي".
وودع بايرن ميونخ كأس ألمانيا من الدور الثاني للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام بعد الخسارة (2/1) في الوقت بدل الضائع امام زاربروكن أمس الأول الأربعاء. يذكر أن بايرن ميونخ وصل لنهائي كأس ألمانيا في عام 2020 عندما فاز بلقبه العشرين في البطولة. وفي البوندسليغا، لم يخسر بايرن ميونخ، الفائز باللقب في آخر 11 موسما، في تسع مباريات أمام دورتموند، وكانت آخر خسارة قبل خمسة أعوام.
مولر مصدوم بسبب الخسارة أمام زاربروكن في بطولة كأس ألمانيا
ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم، ويدخل بايرن مباراة الغد في المركز الثاني، خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع. ويعود هاري كين للتشكيل الأساسي لبايرن ميونخ بعد أن تم إراحته أمام زاربروكن، ولكن ماتيس دي لخيت تعرض لإصابة في الركبة وسيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، فيما يغيب يوشوا كيميش عن مواجهة دورتموند بسبب الإيقاف.
ويتوقع أن يكون ليون غوريتسكا أو دايوت أوباميكانو حلاًّ لأزمة قلب الدفاع في الفريق ولكنهما عادا لتوهما من الإصابة. وقال توخيل :"إذا لم يكن أوباميكانو قادرا على اللعب، سيلعب ليون، إذا لم يكن ليون قادرا على اللعب سيلعب أوباميكانو. يجب أن ننتظر ونرى". وأضاف: "بغض النظر عن أهمية المباراة، يجب أن نفكر بشأن الموسم ككل. يجب أن نكون أذكياء وأن نفكر في كل شيء. سنتخذ القرار في وقت متأخر".
وحث توماس مولر زملاءه بالعودة للانتصارات بعد الخسارة في الكأس. وقال مولر: "نسافر إلى دورتموند للفوز. رغم أننا نعلم أن المخاطر تكون أعلى من أي ملعب آخر بالبوندسليغا". وأضاف: "مداواة الجراح أمر جيد ليوم واحد وضرورية لفهم كل التداعيات. ولكن يجب أن نمضي قدما. مباراة السبت مهمة للغاية". وأكد مولر: "مباراة الكلاسيكو أمام دورتموند دائما ما تكون أكبر مباراة في مسيرتي بالبوندسليغا. حيث إنها تحظى باهتمام كبير ليس فقط في ألمانيا ولكن عالميا".
ع.ش/ و. ب (د ب أ)
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
-
أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.