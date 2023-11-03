 بعد الخروج من الكأس.. توخيل يحث لاعبيه على إظهار ردة فعل أمام دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.11.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بعد الخروج من الكأس.. توخيل يحث لاعبيه على إظهار ردة فعل أمام دورتموند

يريد توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني أن يظهر لاعبيه ردة فعل بعد الخروج من كأس ألمانيا بشكل محرج إثر الخسارة أمام زاربروكن، الناشط بالدرجة الثالثة، وذلك عندما يحل الفريق ضيفا على بوروسيا دورتموند.

قال المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ توماس توخيل للصحفيين اليوم الجمعة (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023):"من الضروري أن نقدم أقصى ما عندنا وأن نكون متيقظين. أعتقد أن لدينا الجودة المطلوبة، والأداء الجيد والروح للفوز في دورتموند (يوم غد السبت)".

وأضاف: "سنذهب إلى هناك بهدف حصد النقاط الثلاثة كاملة". وأردف: "إنها مباراة كبيرة في ألمانيا. وكبيرة بالنسبة لنا لنظهر ردة فعل بعد الخروج من كأس ألمانيا". وأشار المدير الفني إلى أن الخسارة في الكأس تنتهك القاعدة الأساسية لبايرن ولكن "الخسارة مجرد جزء من الرياضة". وأكد: "لا يوجد سبب لكي نفقد الأمل. نحن نقدم مباريات جيدة في الدوري الألماني (بوندسليغا) ولدينا ثقة شاملة في فريقنا القوي".

وودع بايرن ميونخ كأس ألمانيا من الدور الثاني للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام بعد الخسارة (2/1) في الوقت بدل الضائع امام زاربروكن أمس الأول الأربعاء. يذكر أن بايرن ميونخ وصل لنهائي كأس ألمانيا في عام 2020 عندما فاز بلقبه العشرين في البطولة. وفي البوندسليغا، لم يخسر بايرن ميونخ، الفائز باللقب في آخر 11 موسما، في تسع مباريات أمام دورتموند، وكانت آخر خسارة قبل خمسة أعوام.

لم يصدق مولر خروج فريقه من مسابقة كأس الاتحاد الألماني على يد زاربروكن الممارس في دوري الدرجة الثالثة

مولر مصدوم بسبب الخسارة أمام زاربروكن في بطولة كأس ألمانيا

ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم، ويدخل بايرن مباراة الغد في المركز الثاني، خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع. ويعود هاري كين للتشكيل الأساسي لبايرن ميونخ بعد أن تم إراحته أمام زاربروكن، ولكن ماتيس دي لخيت تعرض لإصابة في الركبة وسيغيب عن الفريق في الفترة الحالية، فيما يغيب يوشوا كيميش عن مواجهة دورتموند بسبب الإيقاف.

مختارات

كشفت تقارير صحفية أن اسم جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ مطروح بقوة على طاولة ليفربول ومانشستر سيتي. الموهوب الألماني ينشر كل أسبوع نقريبا سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر. فيما يتمسك الفريق البافاري بقوة بجوهرته الكروية.

التصعيد في إسرائيل وغزة يلقي بظلاله على الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" نهاية هذا الأسبوع. واستجاب فريقا بايرن ميونيخ وماينز بشكل مختلف لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لاعبين، فكيف كان الجدل؟

ويتوقع أن يكون ليون غوريتسكا أو دايوت أوباميكانو حلاًّ لأزمة قلب الدفاع في الفريق ولكنهما عادا لتوهما من الإصابة. وقال توخيل :"إذا لم يكن أوباميكانو قادرا على اللعب، سيلعب ليون، إذا لم يكن ليون قادرا على اللعب سيلعب أوباميكانو. يجب أن ننتظر ونرى". وأضاف: "بغض النظر عن أهمية المباراة، يجب أن نفكر بشأن الموسم ككل. يجب أن نكون أذكياء وأن نفكر في كل شيء. سنتخذ القرار في وقت متأخر".

وحث توماس مولر زملاءه بالعودة للانتصارات بعد الخسارة في الكأس. وقال مولر: "نسافر إلى دورتموند للفوز. رغم أننا نعلم أن المخاطر تكون أعلى من أي ملعب آخر بالبوندسليغا". وأضاف: "مداواة الجراح أمر جيد ليوم واحد وضرورية لفهم كل التداعيات. ولكن يجب أن نمضي قدما. مباراة السبت مهمة للغاية". وأكد مولر: "مباراة الكلاسيكو أمام دورتموند دائما ما تكون أكبر مباراة في مسيرتي بالبوندسليغا. حيث إنها تحظى باهتمام كبير ليس فقط في ألمانيا ولكن عالميا".

ع.ش/ و. ب (د ب أ)

  • Dominik Szoboszlai von RB Leipzig hebt vor einem Eckstoß einen Arm in die Höhe

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

  • Naby Keita im Trikot von RB Leipzig

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا: 70 مليون يورو

    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

  • Kevin de Bruyne im Trikot des VfL Wolfsburg

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

  • Jubelsprung Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

  • Lucas Hernandez von Bayern München im Trainingsanzug

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

  • Jadon Sancho jubelt mit geballter Faust im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

  • Torjubel Josko Gvardiol nach seinem Tor für RB Leipzig gegen Manchester CIty

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

  • Kai Havertz im Trikot von Bayer Leverkusen

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


مواضيع ذات صلة

Muenchen, Deutschland, 08.10.2023: Noussair Mazraoui (FC Bayern Muenchen) am Boden waehrend des Spiels der 1. Bundesliga von FC Bayern Muenchen vs SC Freiburg in der Allianz Arena am 08. October 2023 in Muenchen, Deutschland. (Foto von DeFodi Images) Munich, Germany, 08.10.2023: Noussair Mazraoui (FC Bayern Muenchen) on the Ground during the 1. Bundesliga match of FC Bayern Muenchen vs SC Freiburg at Allianz Arena on October 8, 2023 in Munich, Germany. (Photo by DeFodi Images) DFB / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن قبل مواجهة غلطة سراي 23.10.2023

بعد عاصفة من الانتقادات بسبب منشوره على موقع أنستغرام، عاد المدافع المغربي نصير مزراوي للمشاركة في تدريبات فريقه بايرن ميونيخ الألماني. وكان مزراوي قد غاب عن صفوف فريقه ميونيخ خلال مواجهة ماينز في الدوري.

Fußball: Bundesliga, Bayern München - FSV Mainz 05, 12. Spieltag in der Allianz Arena. Noussair Mazraoui von München spielt den Ball.

بايرن ميونيخ يعلق على قضية مزراوي ويعلن عن الخطوات المقبلة 17.10.2023

لا تزال قضية الدولي المغربي نصير مزراوي تثير تفاعلا في ألمانيا بسبب منشوره على انستغرام الذي تعاطف فيه مع الفلسطينيين. نادي بايرن ميونيخ الذي يلعب له مزاروي أعلن عن خطواته المقبلة مع اللاعب.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v SV Darmstadt 98 - Allianz Arena, Munich, Germany - October 28, 2023 Bayern Munich's Jamal Musiala celebrates scoring their third goal with Alphonso Davies, Harry Kane and Konrad Laimer REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

في عودة نوير - بايرن يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف وهدف عالمي لكين 28.10.2023

مرحلة لا تنسى من البوندسليغا، فقد عاد نوير لمرمى بايرن بعد غياب لعام تقريبا واكتسح البافاري دارمشتات بثمانية أهداف في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد وهدفا عالميا. وشهدت بقية المباريات ظاهرة تسجيل اللاعبين في مرماهم بالخطأ.