 بعد الخروج مبكراً.. حان وقت "استيقاظ" كرة القدم الألمانية! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بعد الخروج مبكراً.. حان وقت "استيقاظ" كرة القدم الألمانية!

للمرة الأولى منذ بداية تنظيم كأس العالم للسيدات، تودع ألمانيا البطولة من دور المجموعات. وبعد أن تفوقت عليها كوريا الجنوبية تكتيكياً برزت أسئلة ملحة لا بد من الإجابة عليها.

سيدات ألمانيا في حالة ذهول بعد الخروج من الدور الأول إثر التعادل مع كوريا الجنوبية 2023

سيدات ألمانيا في حالة ذهول بعد الخروج من الدور الأول إثر التعادل مع كوريا الجنوبية 2023

"استيقظن!" قالتها ألكسندرا بوب التي بدت غاضبة للغاية، فقد بدا فريقها مهلهلاً وغير منظم خلال المباراة، بعدما اخترق منتخب كوريا الجنوبية العنيف شباك مرماه خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول.

مختارات

تعتبر المغربية نهيلة بنزينه أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات على مستوى الكبار، بيد أن مسار السماح بارتداء اللاعبات للحجاب يعود إلى سنوات عدة، وجاء بعد اعتراضات ونقاشات كثيرة. ومع ذلك هناك دول ما تزال تمنعه.

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأرقام التي تشهدها بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، وذلك بعد مرور أول ستة أيام فقط من بداية البطولة.

‬تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، مستفيدًا من تعادل ألمانيا مع كوريا الجنوبية، لتغادر ألمانيا، البطلة مرتين، من دور المجموعات.

قبل أيام من كأس العالم لكرة القدم للسيدات يبرز اسم قائدة المنتخب الألماني ألكسندرا بوب كواجهة وسفيرة للكرة النسائية الألمانية. مهاجمة فريق فولفسبورغ لا تخفي طموحها مع المنتخب الألماني في رابع مشاركة لها في كاس العالم.

البداية كانت قوية جداً وغير متوقعة من طرف المنتخب المنافس، مما زعزع تركيز لاعبات المنتخب الألماني، وجعلهن في حالة من التشتت الذهني عوض أن يقدمن مباراة قوية كما اعتدن.

صراخ بوب في وجه زميلاتها في الفريق كان المراد منه تقوية همتهن وإعادة المنتخب الألماني إلى المباراة، وهي المهمة التي تتقنها بوب أكثر من غيرها عادة. ليتأتى لهن بعد ذلك تسجيل هدف بضربة رأسية من القائدة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وفي تصريح لـ DW، قالت لاعبة الوسط لينا أوبيردورف: "هذه هي مهمتها الأساسية هنا، لهذا السبب هي قائدة المنتخب".

لكن لا يمكن للقائدة الملهمة لوحدها أن تفعل كل شيء دائماً. ففي نهاية الأمر، لم يكن هدفها الوحيد كافياً. بعد أن أطاح المغرب بكولومبيا خلال المباراة الأخرى لمنتخبات المجموعة، صارت ألمانيا خارج منافسات كأس العالم خلال دور المجموعات لأول مرة في التاريخ.

ألمانيا لم تحضر في المباراة كما يجب!

قالت بوب في تصريحها لـ DW: "إنه أمر مخيب لأمل، كان لدي شعور في الشوط الأول بأننا لم نلعب كما يجب، صحيح أننا تنفسنا الصعداء بعد هدف التعادل في الشوط الأول. لكن ذلك لم يكن كافياً في النهاية. إنه أمر محزن للغاية".

تصريحات المدربة مارتينا فوس-تكلنبورغ أفصحت عن خيبة الأمل ذاتها، إذ قالت في تصريحاتها لـ ZDF إن ألمانيا "لم تلعب أبداً كما يجب".

لقد بدا خط الوسط مضطرباً وكان الدفاع في كثير من الأحيان مشتتاً. عندما كانت اللاعبات يسقطن أرضا، كانت الفرص تضيع، وعندما كانت هناك محاولات منهن لتجاوز المدافعات، كانت تمريراتهن تفتقر إلى القوة.

بالنسبة للمدربة مارتينا فوس-تكلنبورغ المنتخب "لم يخلق المساحات التي كان بحاجة لها ضد الدفاع الكوري الجنوبي".

كولين بيل مدرب منتخب كوريا الجنوبية للسيدات

كولين بيل مدرب منتخب كوريا الجنوبية للسيدات خلال المباراة أمام المنتخب الألماني

كولين بيل: أعرف ألمانيا من الداخل والخارج!

تحدثت المدربة الألمانية فوس-تكلنبورغ عن ثلاثة طرق لعب قد تواجهها ألمانيا في مباراتها أمام كوريا الجنوبية، وأنها على الأرجح تحتاج ثلاث مقاربات للتعامل معها.

بغض النظر عن طريقة اللعب التي كانت تتوقعها، لم تكن ألمانيا مستعدة تماماً، وكان من حسن حظها عدم إحراز هدفين في شباكها في بداية المباراة، إذ أصابت كرة كورية القائم بعد فترة وجيزة من بداية المباراة، قبل أن تسجل اللاعبة شو الهدف الافتتاحي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول.

كولن بيل، مدرب كوريا الجنوبية اعتبر أن تلك "كانت إشارة" وأضاف: "عندما أصابت كرتنا العارضة، علمنا أن ألمانيا كانت ضعيفة. وعندما سجلنا الهدف، خف الضغط علينا، فلعبنا بحرية وكنا أذكى من الناحية التكتيكية".

بعد هدف التعادل الذي أحرزته بوب الألمانية، ركزت كوريا الجنوبية على عرقلة كل تحركات منتخب ألمانيا، وقد نالت المهاجمة بارك إيون سون البالغة من العمر 37 عاماً إشادة خاصة من المدرب بيل بسبب تعاملها الجيد مع تحركات بوب. وقال حول ذلك "لهذا السبب أحضرتها إلى كأس العالم".

في مسيرته الرياضية كلاعب، خاض بيل 40 مباراة مع فريق ماينز في الثمانينيات، كما قضى معظم مسيرته التدريبية في ألمانيا سواء مع فرق الرجال أوالسيدات. وقال: "أعرف ألمانيا من الداخل والخارج. أنا آسف حقاً، لقد أمضيت نصف حياتي هناك وأحب البلد كثيراً. لقد دربت بعض هؤلاء اللاعبات وحاولن كل ما بوسعهن، لكن لا يمكنك الاعتماد فقط على الكرات الطويلة في منطقة الجزاء".

مباراة منتخب ألمانيا للسيدات أمام نظيره الكوري الجنوبي

حسرة كبيرة للاعبات المنتخب الألماني بعد خروجهن من المنافسة مبكراً

دعوة لـ"الاستيقاظ" في ألمانيا!

من مجموع التمريرات العرضية التي وصلت إلى بوب في الشوط الثاني، وجدت في موقع تسلل حين حصولها على الأولى، أما الثانية فأسفرت عن رأسية أوقفتها العارضة.

ألمانيا التي وصلت إلى نهائي اليورو 2022 في إنجلترا، بفضل رأسية بوب في الدور قبل النهائي أمام فرنسا، خسرت في غياب هذه اللاعبة في ويمبلي أمام المنتخب الإنجليزي بـ 1 – 2.

ربما هذا ما يحتاجه فريق ألمانيا على رقعة الميدان، فالمنتخب يفتقر إلى التطور التكتيكي لإبداع أشياء جديدة، وتغيير طريقة اللعب، وإحداث الفرق عندما يكون الأمر صعباً على اللاعبات. وهكذا تكون آخر مشاركة للاعبة الألمانية ألكسندرا بوب في كأس العالم، قد انتهت قبل الأوان، وفق ما يعتقده الكثيرون.

قالت اللاعبة بوب في تصريح لـ ZDF مباشرة بعد صافرة النهاية "لا يمكنني فهم ذلك، لا أعرف حقا ماذا أقول، ليست لدي أدنى فكرة عما جرى"، وهي في حالة من الذهول بعد أن فقدت أملاً كانت تعيشه في هذه النسخة من كأس العالم.

قبل المباراة، دعت المدربة الألمانية مارتينا فوس-تيكلينبرغ الفريق للاتحاد، لكن الآن وبعد الخروج باكراً من منافسات كأس العالم التي شاركن فيها كمرشحات للقب، فقد صار الجميع أمام أسئلة جادة، تحتاج إجابات. وقد حان الوقت كما قالت بوب "للاستيقاظ".

الكاتب: جانيك سبايت/ تحرير: مات فورد /م. ب

  • DFB Fußball | Frauen Nationalmannschaft | Deutschland - Vietnam | Melanie Leupolz

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا

    تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Alex Morgan

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Julie Ertz

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Hannah Cain

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Amel Majri

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا

    أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Konya Plummer

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا

    "أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Cheyna Matthews

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا

    عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Vanina Correa

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين

    سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.