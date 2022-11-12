بعد الحكم بإعدام مواطن إيراني ألماني: برلين تطرد دبلوماسيين إيرانيين

أعلنت ألمانيا اليوم (الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2023) أنها بصدد طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين بعد حكم الاعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية في حق مواطن يحمل جنسية البلدين. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان، بعد حكم الاعدام الصادر الثلاثاء في حق جمشيد شارمهد إن برلين "اعتبرت موظفين في السفارة الإيرانية في برلين غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة ألمانيا على الفور".

من جهته، أدان المستشار أولاف شولتس حكم الإعدام ذلك مطالبا إيران بإلغاء القرار. وكتب شولتس في تغريدة "النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة ولا يعير حقوق الإنسان أي اهتمام".

كما أعلنت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أيضا أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب نفس الموضوع، مضيفة أنه "تم إبلاغه بأننا لا نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني". وتابعت "نطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد وأن تتيح له إجراءات استئناف منصفة وفقا للقانون".

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أمس الثلاثاء أن شارمهد الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض". ولا يزال من الممكن الاستئناف على الحكم.

وتتهم إيرانشارمهد، الذي يحمل أيضا إقامة أمريكية، بقيادة مجموعة مؤيدة للملكية متهمة بتنفيذ تفجير دامٍ في 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد. ووصفت بيربوك أمس الثلاثاء الحكم بأنه "غير مقبول على الإطلاق". وقالت إن شارمهد لم يحظ بمحاكمة عادلة وإن الوزارة مُنعت من تقديم الدعم القنصلي.

وتصاعدت التوترات بين إيران والغرب في الأشهر الماضية، مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية استئناف الجهود المتوقفة بالفعل لإعادة إحياء المحادثات الخاصة ببرنامج طهران النووي. ودعمت ألمانيا بقوة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران على خلفية قمعها للمتظاهرين في البلاد. ويخطط التكتل لتوسيع نطاق العقوبات لتشمل الجهات الإيرانية المتورطة في الحرب الروسية في أوكرانيا.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / رويترز)