 بعد التعليم.. طالبان تمنع عمل النساء في المنظمات المحلية والأجنبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.12.2022

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أخبار

بعد التعليم.. طالبان تمنع عمل النساء في المنظمات المحلية والأجنبية

أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.

نساء أفغانيات يتظاهرن على قرار منعهن من التعليم (20/12/2022)

أثار قرار طالبان بمنع الفتيات والنساء من الذهاب إلى المدارس أو الجامعات معارضة قوية.

ذكر خطاب من وزارة الاقتصاد  بحكومة طالبان الأفغانية  أن الحكومة أصدرت أمراً اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2022) لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لـ"عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن". ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في  أفغانستان.

وأعلنت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن القرار جاء عقب "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة. وجاء في الرسالة: "وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة". وأكد متحدث باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمراً للجامعات  بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

مختارات

وفي هذا السياق أفاد تقرير إعلامي بأن حكومة طالبان، غير المعترف بها دوليا، منقسمة بعد  حظر التعليم الجامعي على النساء في أفغانستان. وقالت قناة طلوع نيوز الأفغانية المطلعة عادة على الأخبار الحكومية، أمس الجمعة، نقلا عن مصدر لم تسمه في وزارة الداخلية أن وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، ووزير الدفاع، الملا يعقوب مجاهد، ناقشا إعادة فتح الجامعات أمام النساء.

وأضافت أن الوزيرين سيتوجهان إلى ولاية قندهار الجنوبية لإجراء محادثات مع زعيم طالبان، هيبة الله أخوندزاده، بعد أن تعرض القرار لانتقادات واسعة.

ودافع وزير التعليم العالي في حركة طالبان، الشيخ ندى محمد نديم، عن حظر التعليم الجامعي على النساء في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أمس الخميس. وبرر الوزير المتشدد الخطوة الصارمة بالتناقض مع المفهوم الشرعي لحركة طالبان، حسب تعبيره. وشمل ذلك، على سبيل المثال، عدم التزام الطالبات "بقواعد اللباس الإسلامي" أو حضورهن إلى الجامعات من المحافظات "دون رفقة محرم ذكر".

وحظرت حركة طالبان يوم الثلاثاء الماضي على النساء الالتحاق بالجامعات في أفغانستان بأثر فوري. ومنذ تولي الحركة السلطة في آب/ أغسطس 2021، فرض الإسلاميون  قيودا كبيرة على حقوق المرأة. يتم استبعاد الفتيات والنساء إلى حد كبير من الحياة العامة في أفغانستان.

يأتي ذلك في وقت خرجت فيه العشرات من الفتيات والنساء الأفغانيات، وهن طالبات في الأساس، إلى الشوارع في ولاية هرات بغرب البلاد اليوم السبت، احتجاجا على منع طالبان تعليم النساء. وقال متظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن المتظاهرات اللاتي انقسمن إلى مجموعات صغيرة، رددن شعار "التعليم حقنا" وتجمعن أمام مكتب محافظ الإقليم.

أفغانستان تحظر على النساء دخول الجامعات وتنديد دولي واسع

وقالت إحدى المتظاهرات إن قوات طالبان حاولت تفرقتهن باستخدام خراطيم المياه والعصي والهراوات. وأثار قرار طالبان بمنع الفتيات والنساء من الذهاب إلى المدارس أو الجامعات معارضة قوية.

من جانب آخر دعت هيئة كبار العلماء السعودية السبت حكومة طالبان إلى تمكين المرأة الأفغانية من حق التعليم في المؤسسات التعليمية، والتراجع عن قرارها بمنع المرأة من ذلك، مشيرةً إلى أن "منع المرأة من التعليم لا يجوز في شريعة الإسلام".

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج