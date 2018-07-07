 بعد التعرض لمشاكل .. مالطا تسمح لسفينتي إنقاذ بدخول مياهها الإقليمية | أخبار | DW | 03.01.2019

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أخبار

بعد التعرض لمشاكل .. مالطا تسمح لسفينتي إنقاذ بدخول مياهها الإقليمية

بعد أيام من البقاء في عرض البحر وتعرض الركاب لمشاكل صحية بسبب سوء الأحوال الجوية، سمحت مالطا لسفينتين ألمانيتين تحملان على متنهما 49 مهاجرا أنقذوا من عرض البحر بدخول مياهها الإقليمية، من دون السماح بالرسو في موانئها.

Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

سمحت مالطا لسفينتي إنقاد ألمانيتين بدخول المياه الإقليمية، لكنها رفضت رسوهما في الموانئ المالطية. السفينتان تحملان على متنهما 49 مهاجراً تم إنقاذهما من البحر. وكانت السفينتان  "سي-ووتش" و"سي-آي" الألمانيتين غير الحكوميتين قد أنقذتا 49 مهاجرا خلال الأسبوعين الماضيين.

مختارات

تواصل إيطاليا السير على طريق رفض المهاجرين واللاجئين، حيث أغلقت حكومتها اليمينية الشعبوية مرافئها أمام سفينة إسبانية تقل حوالي 311 مهاجرا تم انقاذهم من الغرق في البحر. مالطا رفضت بدورها استقبال هؤلاء. (22.12.2018)

من المقرر أن توقف سفينة إنقاذ المهاجرين "أكواريوس" عملياتها في البحر المتوسط بسبب "الهجمات المتواصلة" لدول أوروبية، وكانت السفينة محل خلاف دبلوماسي طويل بعد عمليات انقاذ متكررة للمهاجرين وارسو بهم في الموانئ الأوروبية. (07.12.2018)

 وساءت الأوضاع على متن سفينة إنقاذ مهاجرين يشغلها نشطاء ألمان في البحر الأبيض المتوسط، حيث أدى ضيق المكان والطقس السيئ إلى حالات دوار بحر شديدة إصابات ركابها الذين يعانون أيضا من اضطراب ما بعد الصدمة جراء الظروف السيئة التي مروا بها.

 وكتبت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية، ومقرها برلين، يوم أمس الأربعاء عبر موقع تويتر أن هناك عاصفة بحرية عائدة الآن، وأن ركاب السفينة وطاقمها في حاجة إلى ملاذ آمن.

وكتب الفريق الطبي لمنظمة "سي ووتش 3" في "طلب عاجل": "ليس لدينا القدرة أو الموارد لتحمل هذا الوضع لفترة أطول".

يذكر أن سفينة "سي ووتش 3" أنقذت 32 شخصا كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية في 22 كانون أول/ ديسمبر، وتم منعها منذ ذلك الحين من الرسو في إيطاليا أو مالطا. ومن بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم أربع نساء وسبعة أطفال، أربعة منهم غير مصحوبين بذويهم. واضطرت العاصفة طاقم السفينة إلى تجميع المهاجرين في منطقة صغيرة أسفل سطح السفينة. ويسود نزاع في دول الاتحاد الأوروبي حول قضية الهجرة، حيث لا توافق بعض الدول على الدولة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر.

لكن هولندا أعلنت يوم أمس الأربعاء أنهما مستعدة لاستقبال جزء من المهاجرين على متن سفينة "سي ووتش 3"، بشرط أن تتعهد دول أوروبية أخرى استقبال المتبقين من المهاجرين على متن السفينة.

ع.خ/ (د ب ا، مهاجر نيوز)

المصدر: مهاجر نيوز

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    اقترب هذا القارب المطاطي من سفينة OOC "Jaguar" وهي سفينة تجارية تقوم بدعم منصات الحفر في البحر الأبيض المتوسط.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    كثيرا ما تقوم سفن تجارية بإنقاذ المهاجرين الذين يركبونها، مثلما فعلت سفينة "Jaguar"، حيث ليس للاتحاد الأوروبي سفن كثيرة لاستخدامها ضمن مهمة "تريتون". كما إن مدى تحرك السفن في هذه المهمة لا يتعدى أكثر من 30 ميلا بحريا عن السواحل الايطالية.

  • Bildergalerie Rettung von Flüchtlingen durch deutsche Cargo schiffe im Mittelmeer

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    أنقذت سفينة دعم المنصات الألمانية Christopher Opielok حوالي 1500 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/ ديسمبر الماضي. ولم تتمكن من إنقاذ عدد كبير منهم. في الصورة زورق يغرق أمام سفينة "Jaguar".

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    تقوم سفن شركة Opieloks بتزويد منصات النفط والغاز بحاجياتها من المواد المختلفة أمام سواحل مالطا وليبيا . وهي تحمل كذلك مواد طبية بهدف مساعدة المهاجرين عند الحاجة.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    إخراج المهاجرين من مياه البحر وحملهم إلى السفينة لا يعني أنهم نجوا من الموت، فـ"عدد منهم يشعر بالتجمد بعد دقائق من الوصول إلى سطح السفينة". كمايقول عاملون في شركة Opielok.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    من واجب كل قبطان في أية سفينة أن يعمل على إنقاذ من يكون مهددا بالغرق في عرض البحر. تتجه السفن العاملة في مجال الإنقاذ مباشرة نحو خطوط عبور قوارب المهاجرين للقيام بعمليات الإنقاذ عند الحاجة. هذا القارب على وشك الغرق في عرض البحر.

  • Rettung von Flüchtlingen durch Handelsschiffe im Mittelmeer (Photo: OOC)

    سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

    بين الحينة والأخرى تبدو قوارب المهاجرين بين أمواج البحر. ومرة أخرى تحاول سفينة "Jaguar"إنقاذهم، بعد أن تطلق تحذيرا إلى حرس السواحل الايطالية لإخبارهم بوجود مهاجرين في عرض البحر.

    الكاتب: بيتر هله/ ع.خ/ع.ع


مختارات

سفن تجارية تنقذ آلاف المهاجرين في عرض البحر

منذ انتهاء مهمة الإنقاذ البحري المعروفة باسم "ماري نوستروم"، الأوروبية لإنقاذ المهاجرين من الغرق في مياه البحر المتوسط، تمكنت سفن تجارية وسفن النقل من إنقاذ حوالي 40 ألف مهاجر من عرض البحر. (02.05.2015)  

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