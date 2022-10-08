بعد التعادل ثلاث مرات تواليا.. هل يعيش بايرن أزمة نتائج؟

خلال المباريات الثلاث الأخيرة لم يتمكن بايرن ميونيخ الألماني من حصد سوى ثلاث نقاط، بعدما اكتفى بالتعادل أمام لايبزيغ وكولن (كولونيا) وفرانكفورت. وتعتبر هذه النتائج كافية لبعث القلق في أوساط النادي البافاري، الذي تعود على اكتساح الأندية المنافسة له محليا، خاصة مع اقتراب مواجهته الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

ويبدو أن الأوضاع بشكل عام في كواليس بايرن ليست على يرام لمجموعة من الأسباب منها الإصابة الطويلة المدى لكابتن الفريق الحارس مانويل نوير وإقالة مدرب الحراس تابالوفيك بالإضافة إلى سفر نجم الفريق سيرج غنابري لباريس لحضور أسبوع الموضة بعد مباراة لايبزيغ الجمعة رغم أن الفريق كانت تنتظره مباراة يوم الثلاثاء التي بعدها أمام كولن.

وهو ما جعل المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش يعبر عن غضبه ويصف الأمر بأنه عمل غير احترافي ولا يتناسب مع نادي بايرن ميونيخ.

"الأسابيع المقبلة لن تكون سهلة بالنسبة لبايرن عندما سيواجه ماينز وفولسبورغ وباريس سان جيرمان . ستكون أسابيع صعبة". يقول لاعب بايرن سابقا والمحلل الرياضي حاليا شتيفان إيفنبيرغ في مقاله الأسبوع على موقع شبورت 1 الألماني. ويضيف إيفنبيرغ "ستكون هناك الآن توجيهات واضحة وعلى المدرب يوليان ناغلسمان أيضا العمل عليها".

بعد غياب النتائج الإيجابية والأداء المقنع في الأسابيع الأخيرة يزداد الضغط على المدرب يوليان ناغلسمان

لحد الآن لم ينجح رفاق توماس مولر من تحقيق أي نتيجة فوز بعد استئناف مباريات البوندسليغا بعد التوقف بسبب مونديال قطر. وهو ما جعل رئيس مجلس إدراة النادي أوليفر كان، يتحدث عن فريقين مختلفين واحد في مرحلة الذهاب من البطولة والآخر في مرحلة الإياب، في إشارة إلى الوجه المختلف الذي يظهر عليه حاليا بايرن ميونيخ.

ومع توالي المباريات التي لا يحقق فيها بايرن توقعات جماهيره والمسؤولين، يزداد الضغط على الطاقم التقني بالفريق وخاصة المدرب ناغلسمان. وذهب اللاعب السابق بنادي بايرن والمنتخب الألماني لوثر ماتيوس إلى أن ناغلسمان مطالب بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة وإلا سيكون منصبه في خطر.

ويضيف ماثيوس في حديثه لقناة سكاي الرياضية الألمانية "يوليان (ناغلسمان) مطالب أخيرا بإيجاد فريق يلعب مجددا بشكل طبيعي وبشكل سلس ويستمتع باللعب".

يذكر أن بايرن ميوينخ لايزال يحتل الصدارة في ترتيب البوندسليغا لكن فقط بفارق نقطة عن المطارد أونيون برلين ونقطتين عن لايبزيغ وثلاث نقاط عن غريمه التقليدي دورتموند، وهو ما يعني أن الصدارة التي تعود عليها دائما قد تضيع منه قريبا إذا واصل نزيف النقاط في المباريات المقبلة.

هشام الدريوش