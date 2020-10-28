بعد التطبيع.. نبيذ إسرائيلي من الجولان في أسواق دبي

قالت شركة إسرائيلية لإنتاج النبيذ، تزرع العنب على هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب عام 1967، إنها ستعرض زجاجاتها من النبيذ في متاجر بدبي هذا الأسبوع.
ويأتي بيع نبيذ الجولان في دبي وبعدها في أماكن أخرى بالإمارات العربية المتحدة بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي.
ولم ترد وزارتا الخارجية والاقتصاد في الإمارات على طلب التعليق على صفقة النبيذ. وتصف الإمارات الجولان بأنها أرض سورية ولا تعترف، مثل بقية المجتمع الدولي، بضم إسرائيل لها في عام 1981.
وفي العام الماضي اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. وقالت الإمارات في ذلك الوقت إن الخطوة تعطل الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. وسيتاح النبيذ في الفنادق والمطاعم ولدى باعة الخمور بالتجزئة إذ لا يسمح سوى لغير المسلمين بشرب الخمور في الإمارات.
واشنطن تلغي قيود تمويل الأبحاث في الجولان والضفة الغربية
واليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2020) أزالت الولايات المتحدة القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها إسرائيل في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وبذلك ألغت سياسة سارية منذ السبعينيات.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ "الأهمية الكبيرة" للخطوة التي جاءت قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد تشهد إعادة فرض القيود بسرعة إذا تغيرت الإدارة الأمريكية.
ووقع نتانياهو والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان على "توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة" لتشمل الضفة الغربية والجولان. واعتبر نتانياهو أن تطبيق هذه الاتفاقية هو تغير هائل وانتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع الأبحاث في هاتين المنطقتين.
واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان ولم ينتقد بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ووصفه نتنياهو بأنه أقوى حليف لإسرائيل في البيت الأبيض. فيما أيد منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية جو بايدن على نطاق واسع إجماع المجتمع الدولي على أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية.
خ.س/م.ع.ح (رويترز، أ ف ب)
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
بيوت مهجورة
هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
حطام مطار
حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
مروحية بدون مروحة
في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
شاطئ زكيم
شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
بقايا خطيرة
وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
دبابة في النهر
دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
لم يعد يُرفع الأذان
وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
استحواذ بطيء من قبل الطبيعة
هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
بريطانيون في فلسطين
وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.
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شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور
موقع حرب يتحول إلى متحف
ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م