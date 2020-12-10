بعد التطبيع.. إسرائيل تبدأ الرحلات التجارية المباشرة نحو المغرب

سيّرت شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" اليوم الأحد (25 يوليو/ تموز 2021) أول رحلة تجارية مباشرة بين الدولة العبرية والمغرب منذ إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الماضي برعاية أميركية.

وقالت المتحدثة باسم الشركة تالي ليبوفيتش لوكالة فرانس برس إن الرحلة أقلعت من تل أبيب الساحلية إلى مراكش وعلى متنها مائة مسافر. وبحسب ليبوفيتش فإنه من المقرر مستقبلا تسيير رحلتين إلى ثلاث أسبوعيا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد صرّح الأسبوع الماضي بنيته زيارة المغرب لاحقا عقب تسيير أول رحلة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، ستقوم شركة الطيران المغربية "رويال إير ماروك" بتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل من مدينة الدار البيضاء، وذلك في مرحلة لاحقة.

والعام الماضي أعلن المغرب إلى جانب كل من الإمارات والبحرين والسودان تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في خطوات متلاحقة دانها الفلسطينيون ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر" وخروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل القضية الفلسطينية شرطا للسلام بين إسرائيل والدول العربية.

ونُظمت أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والرباط أقلت دبلوماسيين إسرائيليين في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وُقعت على إثرها اتفاقات ثنائية ركزت على إدارة المياه وإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات والروابط الجوية المباشرة.

وفي تصريح سابق، قالت شركة الطيران الإسرائيلية إن سعر تذكرة الذهاب والإياب إلى مراكش، العاصمة السياحية المغربية، ستبلغ 580 دولارا تقريبا.

ويعدّ المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وكان للرباط مكتب للتواصل في تل أبيب وذلك قبل أن تنقطع العلاقات إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية ما بين عامي 2000 و2005، وأعيد فتح المكتب الدبلوماسي الإسرائيلي في الرباط بداية هذا العام.

إ.ع/ع.غ ( أ ف ب، د ب أ)