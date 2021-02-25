بعد التشريح.. التحقيق مع بواتينغ بتهمة الاعتداء على صديقته الراحلة

أوردت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الادعاء العام في مدينة ميونيخ قد فتح تحقيقا، أمس الأربعاء (24 فبراير/شباط 2021)، مع قلب دفاع فريق بايرن ميونخ الألماني. جيروم بواتينغ للاشتباه في اعتدائه عمدا على صديقته الراحلة كاسيا لينهارت.

وقد أظهر تشريح جثة لينهارت معطيات جديدة بخصوص إصابة في إحدى أذنيها كانت قد تعرضت لها في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، حيث فُتحت تحقيقات بشأنها في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2019، حسبما ذكرت صحيفة "دي تسايت"، لكن تم حفظ الملف بشكل مؤقت في شهر يونيو/ حزيران 2020. لكن المعطيات الجديدة التي أتى بها التشريح جعل الادعاء العام في ميونيخ يستأنف التحقيقات مع نجم نادي بايرن ميونيخ.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" قالت رئيسة الادعاء العام آنّه لايدينغ "استأنفنا التحقيقات في العاشر من فبراير/ شباط الحالي لأننا تلقينا معلومات جديدة في إطار التحقيق في وفاة كاسيا لينهارت التي وقعت في برلين، ما يمكن أن يعطي مؤشرات على احتمال استمرار التحقيقات مع بواتنيغ، والتي لم تنتهِ بعد".

الراحلة كاسيا لينهارت الصديقة السابقة لنجم بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ

وتوفيت كاسيا لينهارت (25 عاما) في التاسع من فبراير/ شباط الحالي، حيث أشارت وسائل إعلام مختلفة إلى أنها انتحرت، لكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل نهائي. وكان بواتينغ قد أعلن الـثاني من فبراير/ شباط الجاري أنه هو وكاسيا عارضة الأزياء البولندية، البالغة 25 عاما، انفصلا بعد 15 شهرا من العلاقة. وتبادل الطرفان الاتهامات بالخيانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بواتينغ الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014، عقب الانفصال عن لينهارت: "إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي، أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا"، مضيفا أن لينهارت ابتزته مرارا للبقاء معها. فيما ردت لينهارت بالقول: إنها "أنهت العلاقة بسبب الأكاذيب والخيانة الدائمة من بواتينغ، الذي وصفته بالـ"الشيطان".