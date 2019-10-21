 بعد التحذير الأمريكي.. هل تغير موقف واشنطن تجاه حفتر؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.11.2019

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سياسة واقتصاد

بعد التحذير الأمريكي.. هل تغير موقف واشنطن تجاه حفتر؟

أثارت دعوة واشنطن للجنرال خليفة حفتر بوقف هجماته على طرابلس تساؤلات حول دوافع موقف واشنطن المفاجئ من الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي، وعما إذا كانت تؤشر إلى تحول في موقف إدارة ترامب من الصراع في ليبيا.

Russland Moskau General Khalifa Haftar aus Libyen (picture-alliance/dpa/M. Shipenkov)

واشنطن طالبت حفتر بوقف هجماته على طرابلس.

تطور لافت للموقف الأمريكي من أطراف الأزمة الليبيبة بعدما دعت إدارة الرئيس ترامب الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، الأسبوع الماضي، بوقف هجماته التي تستهدف السيطرة على طرابلس، متهمة روسيا باستغلال الصراع في ليبيا.

وسألت DW عربية خبراء حول قراءتهم للبيان الأمريكي وهل يتضمن رسالة ضغط على حفتر وقواته في سياق الاستعدادات لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وعما إذا كان موقف إدارة ترامب وراءه مخاوف من دوور روسي في ليبيا.

غضب أمريكي

يرصد مراقبون بأن بيان واشنطن يأتي بعد اجتماع أمني لمسؤولين أمريكيين مع ممثلين لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، حيث جاء في البيان أن الوفد الليبي "أعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين"، وبأن الجانب الأمريكي، الذي يمثل عددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية، أكد "دعمه سيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي".

ويقول عماد بادي الخبير الليبي في مبادرة "التغيير السلمي بشمال أفريقيا"(مقرها بالمملكة المتحدة)، لـDW  عربية، إن "تزايد الوجود الروسي في ليبيا دفع واشنطن لإعلان موقفها من الحرب الدائرة في جنوب طرابلس بعد أشهر من التخبط".

اجتماع أمني لمسؤولين أمريكيين وليبيين في واشنطن

حوار أمني بين مسؤولين أمريكيين في واشنطن مع وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا كممثلين عن حكومة الوفاق الليبية بقيادة السراج.

وتشن قوات "الجيش الوطني الليبي" بزعامة خليفة حفتر هجوما في 4 نيسان/ أبريل الماضي لانتزاع السيطرة على طرابلس من حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في طرابلس، أسفر عن مقتل أكثر من 200 مدني ونزوح أكثر من 128 ألف شخص من ديارهم، ولا يزال هناك أكثر من 135,000 مدني في المناطق التي تشكل الخطوط الأمامية للنزاع، كما يعيش 270,000 شخص آخرين في المناطق المتضررة بشكل مباشر من النزاع.

بدورها قالت كلاوديا غازيني الخبيرة في الشأن الليبي لدى مجموعة الأزمات الدولية (مقرها بروكسيل)، إن "الأنباء المسربة عن وجود قوات روسية في ليبيا تسببت في غضب أجهزة الأمن القومي الأمريكي".

وذكرت نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير نشرته في عددها ليوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "نحو 200 مقاتل روسي وصلوا إلى ليبيا خلال الأسابيع الماضية لمساندة (حفتر)، في إطار حملة من جانب الكرملين لتأكيد النفوذ بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، لكن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف نفى المعلومات التي أوردها التقرير. وأوضح المسؤول الروسي في تصريحات صحفية: "أرفض بشكل قطعي مثل هذه المزاعم (...) نحن نعمل من أجل تحقيق التسوية في ليبيا، وندعم الجهود في هذا الاتجاه بما في ذلك على خط الأمم المتحدة".

لقاء وزير الخارجية الروسي لافروف في موسكو مع الجنرال خليفة حفتر في أغسطس/ آب 2017

روسيا نفت أن تكون لديها قوات في ليبيا تقاتل في صفوف حفتر.

تغيير في سياسة واشنطن؟

بدوره يقول عبد الهادي الصغير عضو مجلس النواب الليبي (مقره طبرق ويدعم حفتر)، في حديث لـDW  عربية: "تفاجأنا بالبيان الأمريكي لأنه نابع من معلومات خاطئة قدمها وفد حكومة الوفاق الذي يرعى المليشيات في طرابلس".

مختارات

ستة أشهر قاربت على الانتهاء منذ اندلاع الحرب على مشارف العاصمة الليبية طرابلس دون تقدم جوهري لأيٍ من أطراف الصراع، فماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل الصراع في ليبيا، وهل سيقوّي الجمود العسكري فرص الحل السياسي؟ (24.09.2019)

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قيام بلادها بدورها لتجنب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها، فيما كشف دبلوماسي ألماني عن استعدادات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في ألمانيا. (11.09.2019)

ويضيف الصغير أن "مجلس النواب طالب بعد البيان بلقاء أعضاء بالكونغرس الأمريكي لتوضيح الصورة بأنه لا توجد قوات روسية والقيادة العامة مكونة من جيش وطني لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعات المسلحة الإرهابية القادمين من سوريا". لكنه استدرك قائلا: "البيان لا يعكس تغيرا في الموقف الأمريكي من الأزمة، حيث هناك تعاون وثيق بين القيادة العامة للجيش الليبي(قوات حفتر) مع الجانب الأمريكي منذ بداية حرب طرابلس"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأشاد بجهود الجنرال حفتر جهود في مكافحة الإرهاب". وبعد هجومه على طرابلس، اتصل ترامب بحفتر لبحث "الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب والحاجة إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا"، وقال البيت الأبيض حينها إن ترامب "اعترف بدور المشير حفتر المهم في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد ليبيا النفطية".

واعتبرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، في تقرير لها أن تحذير واشنطن هو الأقوى منذ بدء هجوم حفتر، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج طالب واشنطن بالتدخل لوقف الهجوم.

وبرأي الخبير الليبي عماد بادي، فان البيان الأمريكي يدعم موقف حكومة الوفاق بطريقة غير مباشرة في مساعيها لوقف العمليات العسكرية في طرابلس تمهيدا للتسوية السياسية.

وعقبت غازيني، بأن "البيان(الأمريكي) شديد اللهجة ضد العملية العسكرية على طرابلس، واتخاذ موقف قريب من حكومة الوفاق، لكن لا يعني أن هناك تغيرا في السياسة الأمريكية"، وأضافت أن الموقف الأميركي منذ بداية الحرب على طرابلس وحتى وقت قريب لم يكن معروفا ولا دليل على تغيره.

الجنرال حفتر خلال زيارته للرئيس المصري في القاهرة في 14 أبريل/ نيسان 2019

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد يلعب دورا في الضغط على حليفه حفتر لوقف الحرب.

رسالة ضغط

ورأت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، أن واشنطن تريد توجيه "رسالة ضغط على حفتر لدفعه لوقف العمليات، والمشاركة في المفاوضات المرتقبة في برلين"، مشيرة إلى أن مصر قد تلعب دورا أيضا في الضغط على حليفها حفتر ودفعه للدخول في التسوية، لكن المشكلة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يؤيد حكومة الوفاق الحاكمة في طرابلس. كما أن القاهرة لن تمضي بعيدا بمفردها في أي تغيير بموقفها دون اتفاق مع أبو ظبي شريكتها الرئيسية في دعم حفر.

وفي زيارته الأخيرة لبرلين، توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "حول تظافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية...".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت ألمانيا عن مساعيها، بالتعاون مع الأمم المتّحدة، إلى عقد مؤتمر دوليّ لإنهاء الحرب حول العاصمة طرابلس. وأعلنت واشنطن، في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر، مشاركتها في المؤتمر الذي تواصل برلين التحضير له بلقاء الأطراف الفاعلة والإقليمية والمحلية.

والتقى سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، الخميس، مع أعضاء بمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق بينهم عبد الهادي الصغير الذي قال لـDW عربية "نحن نتطلع لمؤتمر برلين باعتبار ألمانيا دولة محايدة من الأزمة".

وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ولقاء مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تونس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)

ألمانيا تبذل جهوداً مضنية لجمع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل حل الأزمة الليبية.

وأيده المحلل الليبي عماد بادي، قائلا إن "ألمانيا لم تشارك فعليا في دعم أي طرف في الصراع وكذلك تحظى بنفوذ في الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن الشعب الليبي ينظر بتفاؤل للمساعي الألمانية لكنه يخشي عدم نجاحها مثل مؤتمري باليرمو(جنوب إيطاليا) وباريس.

ورغم اتفاق الخبراء الذين تحدثوا لـDW  عربية، بأن واشنطن وجهت عبر بيانها الأخير رسالة ضغط على حفتر لدفعه للدخول في المفاوضات السياسية المرتقبة في مؤتمر برلين، وبأن هذا التطور قد يكون مرده مخاوف أمريكا من تنامي النفوذ الروسي في البلد المغاربي المضطرب منذ ثورات الربيع العربي. ترى كلاوديا غازيني الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، بأن القوى الدولية الفاعلة والإقليمية في ليبيا لم تتوافق حتى الآن حول حل الأزمة الليبية بدليل عدم تحديد موعد لمؤتمر برلين.

محمد مجدي

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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