بعد التأهل.. لاعبو منتخب إيطاليا يحدثون "فوضى" داخل الطائرة!

ليس سراً أن كرة القدم رياضة لا ترتبط فقط بتحقيق الفوز فوق المستطيل الأخضر، واعتلاء منصات التتويج المحلية والعالمية. فهذه الرياضة الشعبية الأولى في العالم، تجسد أيضاً معاني التضامن والتضحية، ومحاولة رسم الابتسامة على الجميع.

ففي واحدة من اللحظات، التي سيتذكرها جمهور كرة القدم عموماً والمنتخب الإيطالي خصوصاً، لم يتردد الكثير من لاعبي المنتخب الإيطالي في التعبير عن تعاطفهم الكبير مع لاعب إيطاليا المصاب ليوناردو سبينازولا.

أما عن طريقة هذا التضامن، فقد ردد لاعبو المنتخب الإيطالي والطاقم الفني اسم ليوناردو سبينازولا في الطائرة، بعد تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل واحد برسم ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، حسب ما أورده موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر فيديو تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي أن لاعبي المنتخب الإيطالي غنوا اسم سبينازولا لمدة تتجاوز 25 ثانية، حيث بدأ تقريبا كل شخص متواجد على الطائرة في ذكر اسم سبينازولا، ومعانقة بعضهم البعض في طريقة للتعبير عن تضامنهم الكبير من النجم الإيطالي المميز.

وكان ليوناردو سبينازولا (28 عاماً) قد تعرض لإصابة قوية أمام المنتخب البلجيكي، إذ اضطر الظهير الأيسر المميز لمغادرة أرض الميدان وسط تصفيق الجمهور. وأشارت شبكة "سكاي سبورت" أن رحلة اللاعب الإيطالي قد انتهت في البطولة، حيث يتوقع ابتعاده عن الميادين لعدة أشهر.

يشار إلى أن المنتخب الإيطالي، سيواجه الثلاثاء القادم نظيره الإسباني في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا، في مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالكثير من التشويق والندية حتى دقائق المباراة الأخيرة.