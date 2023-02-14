بعد التألق أمام ليفربول.. بنزيمة يدخل تاريخ دوري الأبطال

سطر كريم بنزيمة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري الأبطال، بعدما بات أول لاعب في البطولة يتمكن من التسجيل بشكل متواصل في 19 عاما وذلك ما بين عامي 2005 و2023، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وكشف يويفا أيضا أن بنزيمة أحرز 6 أهداف في شباك ليفربول، أكثر من أي لاعب آخر.

وبعد هدفيه ضد ليفربول ساهم كريم بنزيمة في16 هدفًا لريال مدريدبواقع (12 هدف و 4 أسيست) في 12 مباراة مع ريال مدريد بعد كأس العالم. كما أنه بات أصبح ثالث أفضل الهدافين في مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ب32 وراء رونالدو وميسي. وأيضا ثاني أفضل الهدافين ضد الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا بـ 15 هدف وراء ميسي بـ27 هدف.

وشهدت مباراة ليفربول الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء (21 فبراير/شباط 2023)، تسجيل النجم بنزيمة هدفين للفريق الملكي، خلال فوزه الكاسح 5 / 2 على الفريق الأحمر.

وأحرز بنزيمة الهدفين الرابع والخامس للريال في مرمى ليفربول، خلال لقاء الفريقين بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليهز الشباك للمرة الأولى هذا الموسم بالمسابقة القارية.

وقال بنزيمة بعد الفوز "نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، بدأنا بشكل سيء قليلاً المباراة، ولكن بعد ذلك رأينا ريال مدريد من جديد"

يذكر أن بنزيمة أحرز العام الماضي جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم ويوجد اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني هذا الموسم بـ 11 هدف وراء ليفاندوفسكي متصدر هدافي الدوري لحد الآن بـ15 هدفا.

ووصل بنزيمة إلى ريال مدريد في عام 2009، وخلال مسيرته مع النادي الملكي سجل 336 هدفًا، حتى الآن في 14 موسما قضاها بالنادي "الملكي".

هـ.د