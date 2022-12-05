بعد البحرين..الرئيس الإسرائيلي هيرتسوغ يصل إلى الإمارات

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ إلى أبوظبي للمشاركة في النسخة الأولى من حوار أبوظبي للفضاء الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022)، بتنظيم من وكالة الإمارات للفضاء وبمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع.

وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، وبحضور محمد محمود آل خاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل.

ووصل هيرتسوغ إلى أبو ظبي قادماً من المنامة، حيث اجتمع هناك بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في مباحثات تناولت "تعزيز التعاون الثنائي والقاضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، وفقاً لما جاءت به وكالة الأنباء البحرينية (بنا) صباح الاثنين.

اسحاق هيرتسوغ في زيارة سابقة إلى الإمارات على هامش معرض إيكسبو 2020.

فيما وقد أكد في وقت سابق الأحد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، على "حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع دول العالم لترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة لمواصلة تحقيق التطلعات التنموية المنشودة لبلدان ومواطني المنطقة".

كما لفت إلى "ما يجمع البلدين من علاقات بنّاءة في العديد من المجالات، وعلى أهمية مواصلة تعزيزها بما يحقق الأهداف المنشودة"، منوّهًا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمّ التوقيع عليها بين البلدين، والتي "شملت العديد من المجالات بما يدعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعود بالنفع والخير على البلدين".

وجاءت زيارة هيرتسوغ إلى المنامة بدعوة من الملك البحريني، وفق مكتب الرئيس الإسرائيلي الذي وصف الزيارة بكونها "خطوة تاريخية أخرى فيالعلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)