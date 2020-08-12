 بعد البالونات الحارقة.. إسرائيل تقصف غزة وتمنع إدخال الوقود إليها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.08.2020

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أخبار

بعد البالونات الحارقة.. إسرائيل تقصف غزة وتمنع إدخال الوقود إليها

بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، شنّت طائرات إسرائيلية غارات جديدة على القطاع، كما أعلنت إسرائيل وقف إدخال الوقود إلى غزة. وحملت كل من إسرائيل وحركة حماس الطرف الآخر مسؤولية التصعيد.

قصف إسرائيلي على غزة

القصف الإسرائيلي على غزة ألحق أضراراً مادية دون وقوع ضحايا، بحسب مسؤول أمني فلسطيني

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي فجر الخميس (13 آب/أغسطس) أنه شن غارات جديدة استهدفت "مواقع لحركة حماس" في غزة "رداً على إطلاق بالونات حارقة" من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل، ما يثير مخاوف من تصعيد عسكري جديد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ردّاً على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم، شنّت طائرات ومروحيات حربية إلى جانب دبابات جيش الدفاع غارات على أهداف عدة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في القطاع تضمنت استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها"، وأضاف: "نحمل حماس المسؤولية".

مختارات

وفي قطاع غزة أكد مصدر أمني فلسطيني حصول تلك الضربات الإسرائيلية التي قال إنها "ألحقت أضراراً بمواقع "لحماس"و بـ"مساكن" لكن "من دون أن تتسبب بوقوع إصابات". وأطلق فلسطينيون في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس في الأيام الأخيرة عشرات من بالونات الهيليوم المحملة بمواد حارقة في محاولة للضغط على إسرائيل لتخفيف حصارها للقطاع منذ 13 عاماً والسماح بمشروعات اقتصادية جديدة.

وأغلقت إسرائيل فجر الثلاثاء معبر كرم أبو سالم الاستراتيجي الذي تمر عبره البضائع إلى غزة. وبعدما استثنت من القرار في مرحلة أولى "المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود"، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم "وقف استيراد الوقود إلى قطاع غزة" بسبب "تواصل إطلاق البالونات الحارقة". وكانت قد فرضت عقوبات جديدة على غزّة الأربعاء، فقلّصت مساحة صيد السمك المسموح بها من 15 ميلاً (24 كيلومتراً) إلى ثمانية أميال (13 كيلومتراً).

حماس تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
من جهتها حملت حركة حماس إسرائيل مسؤولية التصعيد على قطاع غزة واتخاذ خطوات لتشديد الحصار عليه. وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان بأن "التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع وصول الوقود والبضائع، سلوك عدواني خطير وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها". 

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معاناة مرضى السرطان في غزة بسبب وقف التنسيق مع إسرائيل


واعتبر برهوم أن "هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات القطاع وتعطيل جهود مواجهة فيروس كورونا، في ظل صمت إقليمي ودولي، سيستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجدداً وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة فلا يمكن القبول باستمرار الحال عما هو عليه".

ويحصل الفلسطينيون في غزة حالياً على الكهرباء لمدة ست ساعات يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات. وكان اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه مصر وقطر والأمم المتحدة العام الماضي بعد تصاعد العنف يقضي بأن تسمح إسرائيل بمشروعات تنموية جديدة، تشمل منطقة صناعية ومستشفى.

واتهمت حماس إسرائيل بعدم الالتزام بشكل كامل بتلك التفاهمات. وتتجنب إسرائيل المفاوضات المباشرة مع حماس، التي تعتبرها منظمة إرهابية، ولم تعترف علناً قط بالاتفاق.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    صراع ضد الفيروس الصامت

    فيروس كورونا وصل إلى قطاع غزة، إحدى المناطق الأكثر تكدسا سكانيا في العالم. وتأكدت رسميا عشرات حالات الإصابة. و يعيش في القطاع نحو مليوني نسمة على مسافة لا تتجاوز 365 كلم مربع، وهو ما يعادل 6000 شخص في الكلم المربع. ومن أجل الوقاية يقوم عمال بتعقيم الشوارع في عدة مناطق.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مركز حجر صحي في رفح

    أكثر من 1860 شخص تم توزيعهم بعد العودة من الخارج على 26 مركز للحجر الصحي. وعلى معبر رفح يوجد أحد تلك المراكز، وبعض الأشخاص تم إيواؤهم في فنادق لمدة 14 يوما. والمعابر في اتجاه مصر وإسرائيل مغلقة منذ منتصف مارس. فقط العائدون بإمكانهم دخول قطاع غزة.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    رعاية طبية سيئة

    في بعض مراكز الحجر الصحي توجد أيضا أجهزة طبية، لكن الرعاية الصحية في قطاع غزة متدهورة أصلا. هناك 63 جهاز تنفس و 78 سرير فقط للعناية المركزة لخدمة مليوني شخص. أصوات كثيرة تتعالى مطالبة إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Hana)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    كمامات مرسومة..للوقاية!

    أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ. ولتشجيع السكان على وضع الكمامات الطبية، قامت الفناة الفلسطينية سماح سيد برسم تلك الكمامات الطبية. وإذا لم تنفع الإجراءات التي اتخذتها "حكومة حماس" في مواجهة الفيروس، فإن ذلك قد تكون له عواقب كارثية.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/M. Salem)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    التموين يجب أن يستمر

    حظر تجوال تام سيكون كارثيا بالنسبة إلى الناس هنا. 75 في المائة من السكان لاجئون ويعتمدون على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. ولذلك يتم توزيع المواد الغذائية في النهار. وبلين الخامسة بعد الزوال حتى الصباح الباكر يسود حظر تجول كامل.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    إبداع في تحسيس الشباب

    تم تقليص أنشطة الحياة العامة بشكل واسع، لكن السؤال هو كيف تحقيق النظافة والتباعد الاجتماعي، لاسيما في الأزقة الضيقة وفي مخيمات اللاجئين. قطاع غزة به ساكنة فتية ـ ولتوعيتها، هناك ناشطون متنكرون على شكل فيروس يقومون بهذا الواجب داخل مخيمات اللاجئين.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مساعدات مالية قطرية

    وعدت قطر بمواصلة دعمها المادي لسكان قطاع غزة. وتربط حركة حماس والإمارة الصغيرة علاقات وثيقة. وتم تسليم عشرة ملايين دولار الأسبوع الماضي. والهدف مساعدة الأسر مباشرة.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    امكثوا في بيوتكم!

    حسب توقعات مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، يمكن معالجة الحالات المائة الأولى. بعدها سيكون القطاع متوقفا على الدعم الخارجي. ولذلك يحاول نشطاء وفنانون لفت الانتباه إلى أهمية المكوث في البيوت.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/I. Abu Mustafa)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    حلويات في مواجهة الفيروس القاتل

    مخبز في خان يونس تقدم مساهمة في إطار التوعية ضد الفيروس القاتل بطريقتها لخاصة: فهي تحضر حلويات بكمامات للفت الانتباه إلى الجائحة التي تجتاح العالم.


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