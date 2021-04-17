 بعد الانسحاب.. تهديد القاعدة ومستقبل أفغانستان يشغلان إدارة بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2021

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بعد الانسحاب.. تهديد القاعدة ومستقبل أفغانستان يشغلان إدارة بايدن

وسط تساؤلات عن مستقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، يؤكد كبار المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن "قادرة" على منع تجدد نشاط القاعدة في أفغانستان، مع الإشارة إلى أنه "لا يمكن تقديم أي ضمانات" بشأن مستقبل البلاد.

جندي أمريكي في أفغانستان

القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 أيلول/سبتمبر، فكيف سيكون مستقبل أفغانستان بعد الانسحاب؟ الصورة لجندي أمريكي في أفغانستان

صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد (18 نيسان/أبريل) أن بلاده لديها الإمكانيات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، على الرغم من قرار الرئيس جو بايدن سحب كلّ القوات الأمريكية بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

مختارات

وقال بلينكن لمحطة "أي بي سي" الأمريكية: "ستكون لدينا الوسائل لمعرفة إن (...) تجدد ظهور التهديد الإرهابي من أفغانستان. سنتمكن من رؤيته في الحين واتخاذ الإجراءات اللازمة"، وأضاف: "سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل" لنشاط القاعدة في أفغانستان.

ودافع وزير الخارجية الأميركي عن القرار الذي أعلنه الأربعاء الرئيس الأمريكي بسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر. وكانت أفغانستان عند وقوع الاعتداءات تحتضن تنظيم القاعدة الذي استعمل أراضيها لمهاجمة الولايات المتحدة التي ردّت بتدخّل عسكري مع حلفاء لها.

ويعتبر مسؤولون في إدارة بايدن أن التهديد الإرهابي ماثل في أماكن عديدة وليس متركزاً في أفغانستان. ويذكّر هؤلاء بالتزام طالبان بعدم السماح بأنشطة معادية للولايات المتحدة في أفغانستان.

وأعلن جو بايدن الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستضع حداً لأطول حروبها. وقال في خطاب من البيت الأبيض إن "الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة".

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واشنطن تغادر أفغانستان. فما مصير عملية السلام؟


"التركيز على الصين"
بالنسبة لأنتوني بلينكن، يجب على الولايات المتحدة إعادة توجيه تحركاتها والتأقلم مع تغيّر التهديدات في العالم. وقال في هذا الصدد: "يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور العام 2021 وليس العام 2001"، وأضاف: "لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى. لدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغيّر المناخ إلى كوفيد. نحتاج إلى تركيز طاقتنا ومواردنا على ذلك".
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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إنه لا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية، حتى مع تأكيده أن الولايات المتحدة ستظل تركز على التهديدات الإرهابية التي تنشأ من هذا البلد.

وسُئل سوليفان في برنامج "فوكس نيوز صنداي" اليوم عن خطر تكرار ما حدث في العراق حيث استولى مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" على أراض بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011. وقد أدى ذلك إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإعادة القوات إلى العراق.

وقال سوليفان إن بايدن لا ينوي إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان، مضيفاً: "لا يمكنني تقديم أي ضمانات بشأن ما سيحدث داخل هذا البلد. لا أحد يستطيع ذلك".

وتابع قائلاً: "كل ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو تزويد قوات الأمن الأفغانية والحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني بالموارد والقدرات وتدريب قواتهم وتوفير العتاد لها وتقديم المساعدة لحكومتهم. لقد فعلنا ذلك، والآن حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى الوطن ونهوض الشعب الأفغاني للدفاع عن وطنه". وأضاف سوليفان: "لدينا القدرة... لمواصلة قمع التهديد الإرهابي في أفغانستان".

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    يختار فنانو الغرافيتي الأفغان جدران مباني الأغنياء والأقوياء في البلد لإبداعاتهم. مثلهم الأعلى الفنان الانجليزي بانكسي. ويسعون إلى ايصال رسائل اجتماعية بعد قرابة أربعة عقود من الحرب.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    بعض المواطنين يساعدون الفنانين هنا في تخطيط بعض الرسوم والكتابات. وتعد هذه المجموعة الأولى من نوعها في البلاد. ويقول عميد شريفي، أحد أعضائها: "عندما حدثنا الناس عما سنقوم به أعجبوا بالفكرة".

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    العديد من الأعمال إلهات الفن تُظهر عيونا كبيرة لشخصيات معروفة أو عادية تراقب الشارع وحركة المرور. ويريدون من خلال ذلك التوعية بموضوع الرشوة والفساد في بلدهم الذي يتبوأ أعلى المراتب في سلم الرشوة.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    "أبي، من أين اتيت بالمال لشراء سيارة جديدة؟". الهدف من مثل هذه الأسئلة هو دفع الأفغان لطرح الأسئلة حول الكثير من الأمور، كما يوضح شريفي عضو المجموعة. الصورة وضعت على جدار احدى الوزارات حيث تنفق الاموال الرسمية في مشاريع وهمية غالبا.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    كل خامس لاجئ نزحإلى ألمانيا في العام الماضي جاء من أفغانستان. ومنذ انسحاب القوات الدولية في نهاية 2014، تدهور الوضع الأمني بشكل كبير، وتزايدت هجمات جماعة طالبان المتطرفة. العبارة في الصورة تقول" الفرار ليس حلا"

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام وقع الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الأفغانية على اتفاق لإعادة طالبي اللجوء الأفغان إلى بلدهم. وتعهدت كابول باستقبال عدد غير محدد منهم مقابل الحصول على أكثر من أربع مليارات يورو كمساعدات لدعم خطط التنمية في البلد.الغرافيتي يقرأ" هل ستحق الأطفال هذا الحال" في اشارة الى غرق المهاجرين غالبا في طريق الهجرات غير القانونية.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    حقق الاقتصاد الأفغاني في السنوات الأخيرة بعض النمو بسبب المساعدة الأمنية الدولية. وبعد انسحاب القوات الدولية تضررت المحلات التجارية وفقد الكثيرون عملهم. وحسب البنك الدولي فالاقتصاد الأفغاني حقق عام 2015 نسبة نمو بلغت 1،5 بالمائة فقط.

  • Afghan Banksy (DW/M. Bernabe)

    كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي

    نسبة من يعرفون القراءة والكتابة في أفغانستان هي من النسب الأدنى في العالم. وحسب تقديرات اليونسكو يستطيع كل شخص بالغ من من أصل ثلاثة القراءة والكتابة. ورغم التوجه الرسمي لاعادة بناء النظام التعليمي ووضع المناهج الصحيحة، الا أن نقص بنايات المدارس والكوادر التدريسية تعيق جهود نشر التعليم والتربية. (الكاتب مونيكا برنابيه، ترجمة: عبد الرحمان عمار)


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