بعد الانتقادات.. أسماء مطروحة لخلافة لوف في تدريب المانشافت

بدأت الصحف الألمانية وكذلك النقاد الكرويون في ألمانيا بالحديث بصوت عال حول الأخطاء التكتيكية التي وقع فيها مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف، الذي لم يعش حالة سيئة منذ الخروج المبكر من الدورالأول لكأس العالم 2018 في روسيا.

12 انتصارا فقط في آخر 29 مباراة، وحصيلة متواضعة تمثلت بثلاثة تعادلات وانتصار وحيد في بطولة دوري الأمم، جعلت رصيد الثقة بهذا المدرب، الذي يتولى المنصب منذ 14 عاما، يتناقص تدريجيا.

ورغم تأكيد الاتحاد الألماني لكرة القدم عن دعمه وثقته به، إلا أن بعض الصحف بدأت بالحديث عن أسماء يمكن أن تخلف لوف في تدريب "المانشافت" الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأوروبية المؤجلة إلى صيف 2021، التي سيلعب فيها الألمان في مجموعة حديدية تضم فرنسا والبرتغال وهنغاريا أو ايسلندا.

توماس توخل

ومن أبرز الأسماء المطروحة، بحسب صحيفة "تاغيس تسايتونغ"، يأتي توماس توخل، الذي يمر بفترة من العلاقات المضطربة مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان.

الألماني توخل الذي حقق نتائج جيدة كمدرب لفرق مينز وبوروسيا دورتموند، قبل الانتقال إلى النادي الباريسي، يبدو مرشحا جيدا لإدارة المانشافت، خصوصا وأن ابن الـ47 عاما، رفض تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2021.

ماركوس تسورغ

في مارس/آذار 2016 بدأ ماركوس تسورغ عمله كمساعد ليواخيم لوف في تدريب المنتخب الأول. لذلك فإن فرصه تبدو جيدة ليكون خليفة للوف، لأنه يعرف اللاعبين جيدا ويعرف الأجواء في المنتخبات الألمانية، بعد تدريبه لمنتخبات الفئات السنية.

تسورغ اقتصر عمله في التدريب قبل 2016 على تدريب الناشئين والشباب، بداية من فرايبورغ إلى بايرن ميونيخ. ولو استقر الاختيار عليه، فسيكرر تجربة لوف، الذي كان مساعدا لكلينزمان في تدريب المنتخب الألماني، قبل أن يخلفه في المنصب في 2006.

مشاهدة الفيديو 01:36 شارك شفاينشتايغر ينتقد أداء مدربه السابق يواخيم لوف إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3jtXT انتقادات متزايدة تدعو يواخيم لوف لترك منصبه في تدريب المنتخب الألماني

ماوريسيو بوتشيتينو

الأجنبي الوحيد الذي رشحته صحيفة "تاغيس تسايتونغ" ليتولى قيادة المنتخب الألماني هو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو. هذا الأخير هو عاطل عن العمل حاليا، بعد انفصاله عن توتنهام الإنجليزي.

وخلال مسيرته مع النادي الإنكليزي أظهر كفاءة عالية وأثبت كيف يمكن قيادة فريق لا يملك كثيرا من الأموال والنجوم ليكون منافسا على الألقاب، وأهمها الوصول معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

الخيار الأفضل وإن كان مستبعدا

يورغن كلوب، أحد أفضل المدربين في العالم حاليا، إن لم يكن الأفضل، يعيش مواسم رائعة مع النادي الإنجليزي ليفربول. ألقاب هامة على الصعيد المحلي وحتى القاري. وشعبية جارفة لدى جماهير المنتخب الألماني، ترى فيه الخيار الأفضل.

الطريقة الحماسية لابن الـ53 عاما في التعامل مع اللاعبين ستكون مناسبة تماما للمنتخب الألماني. ولكن يبدو من الصعب جذبه نحو هذا الاتجاه، وهو الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2024.

على العموم، قد يستمر يواخيم لوف في منصبه حتى الصيف القادم ونهاية بطولة الأمم الأوروبية، وهي التي ستكون حاسمة لتحديد الطريقة التي سيتحدث التاريخ فيها عن مسيرة لوف مع المانشافت.

ف.ي/ع.ح/ أ.ح