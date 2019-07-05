بعد الاعتداءات الإرهابية. . تونس تحظر النقاب في الأماكن العامة

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة (الخامس من تموز/ يوليو 2019) منع النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع أمنية"، على ما أفادت رئاسة الحكومة وكالة فرانس برس. ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفقا لذات المصدر.

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيران تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبرراً القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه بهم يلجأون للنقاب (...) للتخفي".

ومنع ارتداء النقاب في حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ولكن الظاهرة عادت وبقوة إثر ثورة 2011 والتي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والإسلاميين بصفة خاصة.

خ.س/ح.ز(أ ف ب، رويترز)