بعد الاشتراكيين.. الليبراليون يقرون اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور"

خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الذين انعقد رقمياً اليوم الأحد (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021)، صوت 535 من مندوبي الحزب لصالح اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر مقابل اعتراض 37 مندوباً وامتناع ثمانية عن التصويت.

بذلك تصل نسبة الموافقة بين الليبراليين على اتفاقية الائتلاف إلى 92,24% وهو أول ائتلاف من نوعه على المستوى الاتحادي يجمع بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين.

ويطلق على الائتلاف، الذي يضم كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، ائتلاف إشارة المرور لأن الألوان التقليدية لهذه الأحزاب، هي الأحمر والأصفر والأخضر على التوالي.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الحر قد دعا في المؤتمر اليوم للموافقة على الاتفاقية. وقال كريستيان ليندنر: "إنني مقتنع أن هذا البلد سوف يستفيد من هذا الائتلاف. حدوث انطلاقة جديدة في ألمانيا يعد أمراً محتملاً".

وأشار ليندنر إلى أن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) من الممكن أن يستفيد أيضاً من هذه المسؤولية الجديدة، لذا دعا للموافقة على اتفاقية الائتلاف، وقال: "فلنبدأ! ألمانيا بانتظار هذه الانطلاقة الجديدة".

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أعطى أمس السبت الضوء الأخضر لاتفاقية ائتلاف "إشارة المرور"، حيث وافق مندوبو الحزب بأغلبية 98,8% على اتفاقية الائتلاف.

ويشار إلى أن الحزب الخضر، الطرف الثالث في الائتلاف، سيعلن يوم غد الاثنين موقف قاعدته الحزبية من برنامج الائتلاف الجديد. في حال وافق الخضر أيضاً على البرنامج فمن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني "البوندستاغ" يوم الأربعاء المقبل على انتخاب أولاف شولتس مستشاراً لألمانيا خلفاً لأنغيلا ميركل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)