 بعد الاشتراكيين.. الليبراليون يقرون اتفاقية ائتلاف ″إشارة المرور″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.12.2021

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بعد الاشتراكيين.. الليبراليون يقرون اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور"

بعد الاشتراكيين، صوت الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا بأغلبية كبيرة بالموافقة على اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهو الائتلاف المنتظر أن يحكم ألمانيا خلال السنوات الأربع المقبلة.

كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (05/12/2021).

زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) كريستيان ليندنر يدعو أعضاء مؤتمر الحزب لإقرار اتفاقية "إشارة المرور.

خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) الذين انعقد رقمياً اليوم الأحد (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021)، صوت 535 من مندوبي الحزب لصالح اتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر مقابل اعتراض 37 مندوباً وامتناع ثمانية عن التصويت.

مختارات

يصف الائتلاف الحكومي المقبل الذي يضم الاشتراكيين والخضر والليبراليين نفسه بحكومة المناخ. بيد أن مهام شاقة تنتظر الوزير "الخارق" القادم روبرت هابيك، الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد وحماية البيئة. فهل سيكون على مستوى التحدي؟

عرضت الحكومة الألمانية القادمة خطة عملها للسنوات الأربع المقبلة. ما هني إذن أبرز الخطوط العريضة لـ "اتفاق الائتلاف" الحكومي الجديد في مجالي الهجرة واللجوء؟ وكيف علقت عليها المعارضة المقبلة؟

بذلك تصل نسبة الموافقة بين الليبراليين على اتفاقية الائتلاف إلى 92,24% وهو أول ائتلاف من نوعه على المستوى الاتحادي يجمع بين الاشتراكيين والخضر والليبراليين.

ويطلق على الائتلاف، الذي يضم  كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، ائتلاف إشارة المرور لأن الألوان التقليدية لهذه الأحزاب، هي الأحمر والأصفر والأخضر على التوالي.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الحر قد دعا في المؤتمر اليوم للموافقة على الاتفاقية. وقال كريستيان ليندنر: "إنني مقتنع أن هذا البلد سوف يستفيد من هذا الائتلاف. حدوث انطلاقة جديدة في ألمانيا يعد أمراً محتملاً".

وأشار ليندنر إلى أن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) من الممكن أن يستفيد  أيضاً من هذه المسؤولية الجديدة، لذا دعا للموافقة على اتفاقية الائتلاف، وقال: "فلنبدأ! ألمانيا بانتظار هذه الانطلاقة الجديدة".

يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أعطى أمس السبت الضوء الأخضر لاتفاقية ائتلاف "إشارة المرور"، حيث وافق مندوبو الحزب بأغلبية 98,8% على اتفاقية الائتلاف.

ويشار إلى أن الحزب الخضر، الطرف الثالث في الائتلاف، سيعلن يوم غد الاثنين موقف قاعدته الحزبية من برنامج الائتلاف الجديد. في حال وافق الخضر أيضاً على البرنامج فمن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني "البوندستاغ" يوم الأربعاء المقبل على انتخاب أولاف شولتس مستشاراً لألمانيا خلفاً لأنغيلا ميركل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Ein Kind schaut dabei zu, wie die erste Kerze eines Adventskranzes angezündet wird. (Foto: picture-alliance/Bildarchiv)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

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  • Deutschland Corona-Pandemie | Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz

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  • Adventskalender Stock (Colourbox)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

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  • Der Heilige St. Nikolaus spricht auf dem Weihnachtsmarkt zu Kindern. (Imago/R. Wölk)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    بخلاف الكثير من الدول التي ترمز لعيد الميلاد بشخصية بابا نويل، فإن شخصيته لدى الألمان يمثلها القديس نيكولاوس (نيقولاوس)، الذي ينحدر من مدينة ميرا القديمة في تركيا حالياً. كان معروفاً عن الأسقف نيكولاوس عطفه على الفقراء والضعفاء، وتقول الأسطورة أنه كان يرمي النقود سراً في مدخنة منازل العائلات الفقيرة، والتي تهبط في الجوارب المعلقة أمام المدفأة، ومنها جاءت عادة تعليق الجوارب في عيد الميلاد

  • Der gesamte Wald und die große Wiese ist mit ganz dick mit Schnee bedeckt. (Foto: Imago/imagebroker)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    لا ينتظر الأطفال في ألمانيا فقط القديس نيكولاوس والهدايا فقط، بل ينتظرون أن تكتسي الأرض بحلة بيضاء من الثلج. فكلما اقترب موعد عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول، يبدأ الجميع في التساؤل عما إذا كان عيد الميلاد هذا العام سيكون "عيداً أبيض".

  • Deutschland Weihnachtsmärkte Berlin (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في موسم أعياد الميلاد، يحلو للألمان شراء اللوز المحمص والسجق والنبيذ المتبّل الساخن، والتي يمكن شراؤها في جميع أسواق عيد الميلاد، التي تبدأ في الانتشار في غالبية المدن الألمانية. ومع افتتاح هذه الأسواق، يبدأ الملايين في التوافد عليها لشراء ما تعرضه من بضائع والاستمتاع بأجواء ساحرة رغم البرد.

  • Der Kater Elmo sitzt zwischen roten Weihnachtssternen. (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    يغلب اللونان الأخضر والأحمر على أجواء عيد الميلاد: الأخضر الذي يمثل الأمل والحياة يمكن رؤيته في أغصان الهدال وأشجار عيد الميلاد، بينما يرمز اللون الأحمر إلى دم المسيح، وهناك من يقول أن هيمنة اللون الأحمر مرتبطاً تاريخياً بغلاء هذا اللون في العصور القديمة، ولذلك كان محجوزاً فقط لأوقات الاحتفال.

  • Deutschland Weihnachtgebäck (Imago/Westend61)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    شهر ديسمبر/ كانون الأول هو أسوأ الشهور في ألمانيا لبدء حمية جديدة، ذلك أن هذا الشهر واحتفالات عيد الميلاد مرتبطة دائماً بالأكلات الدسمة والحلويات المتنوعة، خاصة الكعك المخبوز والمعجنات المخلوطة بالقرفة والمرشوشة بمسحوق السكر.

  • Weihnachtsbaum (picture alliance/chromorange/E. Weingartner)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    أحد أهم رموز عيد الميلاد ليس فقط في ألمانيا هي شجرة عيد الميلاد، والتي تحرص العائلات على مشاركة جميع أفرادها في تزيينها بالكرات الزجاجية الملونة والديكورات المستوحاة من قصة عيد الميلاد، أو شخصيات محبوبة لدى العائلة إذا لم تكن متدينة. ولا ننسى النجمة على أعلى نقطة في الشجرة!

  • Beim Weihnachts-Shoppen in Dortmund sind die Schäfte in diesem Warenhaus voll. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    تبادل الهدايا في عيد الميلاد تقليد درج الألمان عليه من زمن طويل، ولكن هذا التقليد مصحوب بالكثير من التوتر، والمستفيد الوحيد هي المحلات التجارية والشركات، إذ يتهافت الكثيرون – وخصوصاً قبل أيام من عيد الميلاد – عليها لشراء ما تقع عليه أيديهم من هدايا، وذلك لكسب الوقت وكي لا تكون اليد خالية. ومؤخراً جعل التسوق لهدايا عيد الميلاد عبر الإنترنت هذا الواجب أسهل من أي وقت مضى.

  • Buntes Höhenfeuerwerk ist am Nachthimmel. (Foto: Imago/blickwinkel/McPhoto/R. Burch)

    ألمانيا في ديسمبر.. أعياد ميلاد وأجواء عائلية تحت قبضة كورونا

    في نهاية موسم أعياد الميلاد ومع حلول ليلة رأس السنة، تتزين عادة سماء ألمانيا بالألعاب النارية، التي تنطلق من كل بيت تقريباً وبالضبط عندما تدق الساعة معلنة منتصف الليل. إلى ذلك، يحرص الألمان على تقاليد عائلية أو بصحبة الأصدقاء، كلعب الألعاب المجتمعية أو الغناء أو إقامة وليمة قبيل انتهاء العام وحلول العام الجديد. لكن للعام الثاني تعلن السلطات حظر بيع الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسبب كورونا


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