بعد الإمارات.. الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ قريباً في تركيا

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان القول اليوم الخميس (الثالث من شباط/ فبراير 2022)، قبيل توجهه إلى أوكرانيا بأن: "زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا ستجري أواسط آذار/مارس القادم".

وكان أردوغان قال مؤخراً إن تركيا تأمل في فتح فصل جديد مع دول في الخليج والشرق الأوسط، خاصة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وقال الرئيس التركي إنه سيزور الإمارات يوم 14 شباط / فبراير المقبل وإن تلك الزيارة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع سعي أنقرة إلى إذابة جليد العلاقات مع دول الخليج.

وأوضح أردوغان أن رئيس إسرائيل، إسحق هرتسوغ، سيزور تركيا قريباً، و"ربما يبدأ عهد جديد للعلاقات الإسرائيلية-التركية بهذه الزيارة". وأضاف أن تركيا على استعداد للتعاون مع تل أبيب في مجالات مختلفة، بما في ذلك تجارة الغاز الطبيعي.

ويأتي توجه إعادة التقارب حالياً في الوقت الذي تتنافس فيه تركيا، التي تحتاج لمزيد من الطاقة، مع اليونان وقبرص لتأمين ممر في شرق البحر المتوسط لتوصيل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.

ويشار إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل اتسمت بالتوتر تحت قيادة أردوغان، وخاصة بعد مقتل 10 مدنيين خلال مداهمة إسرائيل قافلة بحرية تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة في عام 2010.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)