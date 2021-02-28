بعد الإقالة.. هذا ما قاله غروس عن تجربته في شالكه

بعد توقف مسيرته مع فريق شالكه الألماني، يسعى المدرب السويسري كريستيان غروس (66 عاما) إلى مواصلة مسيرته التدريبية على الرغم من خيبة الأمل التي طبعت مشواره القصير مع نادي شالكه في الدوري الألماني.

وقال غروس، بعد إقالته من تدريب النادي الألماني العريق، في مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية "إذا توقفت حاليا عن التدريب بشكل نهائي، فإن ذلك لن يكون نهاية سعيدة لمشواري في هذا مجال التدريب". وأكد غروس أنه يسعى لتجاوز ما أسماه "أكبر خيبة أمل" في مشواره كمدرب.

وبخصوص عمله مع فريق شالكه، قال المدير الفني السويسري "لا زلت أعتقد بأن أداء الفريق قد تطور، وأننا كنا ماضون في الطريق الصحيح". ولا يزال غروس متأكدا من أن فريق شالكه بإمكانه تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية".

ورغم خيبة الأمل الكبيرة، كما يقول، لم يندم غروس على قرار التعاقد مع شالكه، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء، ما كان ليوافق على التعاقد مع اللاعبين الذين عززوا صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، ومن بينهم كولازيناتش ومصطافي وكلاس يان هونتلار.

وكان نادي شالكه، متذيل جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، قد أعلن أمس الأحد (28 فبراير/ شباط 2021) فسخ تعاقده مع مدربه السويسري كريستيان غروس ويوخن شنايدر المدير الرياضي بسبب تراجع النتائج والاضطرابات داخل الفريق.

وتلقى شالكه هزيمة كاسحة على ملعب شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف السبت الماضي بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي الرور أمام بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، وسط تقارير أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق طالبوا قيادات النادي بضرورة التخلص من غروس الذي تولى المسؤولية في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي. واستغنى شالكه عن غروس وشنايدر بجانب مدير الفريق ساشا ريتر ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوتارد.

ع.ش/ز.أ.ب