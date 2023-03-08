بعد الأرسنال .. هل أصيب ميسي وباريس سان جيرمان بلعنة كارداشيان؟

عادة ما تقع أحداث في ملاعب كرة القدم يربطها المشجعون بوجود "لعنة خيالية" من نوع ما، وترتبط هذه الأحداث - سواء إصابة لاعب أو أداء سيء للفريق - بظهور أحد الأشخاص في المباريات. بطريقة ما ربط البعض وجود كيم كارداشيان في الملاعب وسط المتفرجين بهذا النوع من الظواهر.

فمن المعروف في عالم كرة القدم وبين أوساط المشجعين حول العالم التفاؤل والتشاؤم قبل وخلال المبارايات من خلال وجود بعض الأشخاص أو وقوع عدد الظواهر أو أداء بعض الطقوس، والتي إن وقعت يعتقدون أنها تغير من سير المباراة تماماً.

واليوم يُلقي بعض مشجعي كرة القدم باللوم على نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" بسبب المستوى الذي يظهر عليه حالياً نادي باريس سان جيرمان وعدم فعالية نجميه كليان مبابي وليونيل ميسي، وفق ما نشرت صحيفة "صن" البريطانية.

دأبت النجمة الأمريكية على حضور عدد من مباريات كرة القدم، لكن الفريق الفرنسي وبعد نجاحات متعددة خسر مباراته أمام نادي رين، وهو ما ربطه بعض المشجعين بظهور كارداشيان في المدرجات، لتزداد موجة التشاؤم من ظهورها.

الأمر لا يقتصر على مشجعي باريس سان جيرمان، إذ إن هذا ما يعتقده بالفعل مشجعو فرق إخرى، فقد ألقى البعض باللوم عليها لخروج أرسنال من بطولة أوروبا بعد هزيمة فريقهم بركلات الترجيح أمام سبورتينغ لشبونة، كما شوهدت كيم في المدرجات وهي ترتدي قميص نيمار، لكن النجم البرازيلي أصيب لاحقاً وغاب عن المشاركة.

وكانت النجمة الأمريكية قد حضرت مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة مع ابنها سانت، والذي يبدو أنه من كبار مشجعي الغانرز Gunners، بحسب صحيفة الديلي ميرور البريطانية. ويقول البعض إن فشلًا واحدًا يمكن أن يكون مصادفة، لكن فشلين متتالين يصنعان نمطًا وفق ما يرى البعض، وهذا ما حدث مع ليونيل ميسي وفريقه بحسب رواية من يؤمنون بهذه الأمور.

يذكر أن ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 ، ولم يخسر مباراة واحدة في الدوري المحلي مع ناديه الجديد، أي منذ أكثر من 700 يوم. حتى بدأت كارداشيان في الظهور.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد لعب أكثر من 20 مباراة وذلك قبل مباراة الأحد ضد رين التي خسرها بنتيجة صفر-2، وانتصر الفريق في 16 مباراة وتعادل في ثلاثة مباريات أخرى على أرضه تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو الموسم الماضي. ولا يزال باريس سان جيرمان متقدماً بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه مارسيليا الذي تغلب على ريمس مساء الأحد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كتب مغردون عن الموضوع، فعلى سبيل المثال كتب أحد مشجعي باريس سان جيرمان: "أولاً لعنة دريك .. والآن لعنة كيم كارداشيان!"، وكتب آخر يقول: "كيم كارداشيان من مشجعي رونالدو ومانشستر يونايتد السريين".. "لقد أصيب أرسنال باللعنة عن عمد حتى لا يفوز في الدوري الأوروبي. والآن جاءت اللعنة إلى باريس سان جيرمان حتى يخسر ميسي ويتلقى صيحات الاستهجان لأنها من مشجعي رونالدو." وأضاف آخر: "كيم كارداشيان لعنة لكرة القدم. أرسنال يخسر أمام سبورتنغ والآن يخسر باريس سان جيرمان أمام رين".

عماد حسن