بعد الأردن.. وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي جنود بلادها في العراق

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت إلى العراق قادمة من الأردن في أول جولة لها بعد توليها مهام منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع أن السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي التقت اليوم الأحد (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022) جنودا من الجيش الألماني في العاصمة العراقية بغداد للاستعلام عن مهمة الجيش الألماني هناك. كما أجرت لامبرشت محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد.

وكانت لامبرشت وصلت إلى الأردن أمس السبت حيث اطلعت على مشاركة جنود بلادها في قاعدة الأزرق الجوية في المهمة الدولية مكافحة تنظيم داعش، وكتبت وزارة الدفاع على تويتر أن لامبرشت التقت هناك جنودا من الجيش الألماني في أول لقاء شخصي لها مع الجنود.

وبحسب القيادة العسكرية الألمانية للمهام الخارجية، يوجد في الأردن حاليا نحو 150 جنديا ألمانيا. ويدعم الجيش الألماني هناك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش عبر تزويد طائرات المهمة بالوقود. وإجمالا، تشارك ألمانيا حاليا بنحو 240 جنديا في عمليات التحالف المناهض للإرهاب في الأردن والعراق وفوق سوريا.

وكانت لامبرشت قد أجرت محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول سبل تعميق التعاون بين ألمانيا والأردن، وكتبت وزارة الدفاع الألمانية على تويتر عن الأردن أنه يمثل " ركيزة أساسية للأمن في المنطقة".

ع.غ، هـ.د (د ب أ)