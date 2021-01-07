 بعد اقتحام ″الكابيتول″.. استقالات ومطالب بعزل الرئيس ترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.01.2021

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أخبار

بعد اقتحام "الكابيتول".. استقالات ومطالب بعزل الرئيس ترامب

بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس "الكابيتول"، استقال عدد من كبار مساعدي الرئيس وزوجته، في حين يفكر مسؤولون آخرون في البيت الأبيض بالاستقالة، وسط تعالي الأصوات بضرورة عزل ترامب.

أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس

بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، استقال مسؤولون في البيت الأبيض، وسط دعوات لعزل ترامب

أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس (السابع من يناير/ كانون الثاني 2021) باستقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينغر، بعد قيام محتجين من أنصار الرئيس دونالد ترامب باقتحام مقر الكونغرس؛ الكابيتول.

مختارات

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية إن بوتينغر استقال، ونقلت عن مصدر مقرب منه أنه قال لبعض الأشخاص إن هناك "القليل جداً بالنسبة له للتفكير بشأنه".

وكانت مصادر مطلعة صرحت بأن العديد من كبار مساعدي ترامب، ومن بينهم مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، يفكرون في الاستقالة، بعد أحداث اقتحام "الكابيتول". وكان أوبراين اتخذ الليلة الماضية خطوة غير معتادة بالدفاع عن نائب الرئيس مايك بنس، وقال إن بنس يظهر شجاعة برفضه الاستجابة لضغوط ترامب لعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات.

وأفادت تقارير إعلامية أن اثنتين من كبار مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب استقالتا يوم الأربعاء في أعقاب العنف في مبنى الكونغرس. واستقالت ستيفاني غريشام كبيرة موظفي السيدة الأولى. ورغم أنه لم يذكر ما إذا كانت استقالتها رد فعل على العنف في العاصمة، لكن مصدراً مقرباً منها قال إن العنف كان القشة الأخيرة بالنسبة لها. وقال مصدران لرويترز إن ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضا، وكذلك سارة ماتيوس، نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.

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مسائية DW: معركة ترامب "الأخيرة" داخل الكونغرس وخارجه.. من سيحسمها؟

مطالب بعزل ترامب
وتتعالى الأصوات الداعية لعزل ترامب بعد أحداث اقتحام "الكابيتول"، إذ قال عدد متزايد من المشرعين الجمهوريين ومسؤولين بالإدارة الأمريكية لشبكة "سي.إن.إن" إنه يجب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني.

ونقلت الشبكة عن مسؤول رفيع سابق بالإدارة الأمريكية القول إن "أفعال الرئيس مشينة بما فيه الكفاية لعزله حتى مع تبقي أيام قليلة على ولايته الرئاسية"، مضيفاً :"أعتقد أن هذا (اقتحام الكونغرس) صدمة كبيرة للنظام ... فكيف تبقيه أسبوعين آخرين بعد ذلك؟".

ويذكر أن استخدام التعديل رقم 25 (بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس) يتطلب تأييد نائب الرئيس مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استناداً على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.

من جهتها قالت النائبة الأمريكية إلهان عمر إنها تعد لائحة بنود لعزل ترامب بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس. وكتبت إلهان عمر على تويتر: "أقوم بإعداد بنود العزل  .. يجب عزل دونالد ترامب من قبل مجلس النواب وأن يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بإقالته من منصبه".

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، رويترز)

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