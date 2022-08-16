بعد افتتاحه العداد.. تين هاج: رونالدو سيسجل مزيداً من الأهداف

أكد إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ثقته في أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيسجل المزيد من الأهداف، وذلك بعد أن سجل أول أهدافه في الموسم الجاري أمس الخميس.
وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 2 -0 مساء الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
ولم يشارك رونالدو أساسيا في أي من المباريات الأربع الماضية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يقدم الأداء المنشود في المباراة التي خسرها مانشستر على ملعبه أمام ريال سوسييداد الإسباني 1-0 في الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.
لكنه شارك أساسيا في مباراة أمس وسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء ليعزز فوز الفريق الذي حصد بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي.
وكان الهدف هو الـ 699 لرونالدو 37/ عاما/ في منافسات الأندية والأول له في بطولة الدوري الأوروبي، وقد أصبح شيريف تيراسبول النادي رقم 124 الذي يزور رونالدو شباكه، وقال تن هاج إنه يتوقع الكثير من رونالدو هذا الموسم.
وقال تن هاج :"كان بحاجة إلى هذا الهدف. كان قريبا من التسجيل في عدة مرات، وكما ترون، هو كان بحاجة شديدة إلى التهديف. نحن سعداء من أجله، وكان الفريق يرغب أن يسجل هذا الهدف."
وأضاف :"كان بإمكاننا توقع هذا بعد غيابه عن التحضيرات للموسم، فقد تعين عليه العمل بجدية من أجل الوصول للياقة المطلوبة. سيسجل المزيد من الأهداف. هو قريب من هذا، فعندما يكون أكثر لياقة، سيسجل المزيد من الأهداف."
كذلك أشاد المدرب بأداء جادون سانشو الذي افتتح التسجيل للفريق بعد 17 دقيقة من بداية المباراة عندما استغل تمريرة كريستيان إريكسن وأسكن الكرة في الشباك.
وسجل سانشو، الذي استبعد من قائمة جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في وقت سابق أمس، الهدف الثالث له خلال آخر ست مباريات مع مانشستر يونايتد، وهو نفس رصيده في المباريات الـ 24 السابقة.
وقال تن هاج :"أنا سعيد حقا به. لقد سجل هدفا آخر، كما سجل عدة أهداف أيضا خلال التحضير للموسم."وأضاف :"هو يؤدي بشكل جيد، لكنني أعتقد أن لديه مجال كبير للتحسن لأنه يتمتع بالعديد من المهارات."
وحقق مانشستر يونايتد خمسة انتصارات خلال آخر ست مباريات في كل المسابقات، علما بأنه حقق خمسة انتصارات خلال المباريات الـ 21 السابقة.
ع.ا ( د ب أ)
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