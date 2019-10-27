 بعد اعتقال شقيقته بسوريا.. تركيا تعتقل زوجة البغدادي | أخبار | DW | 06.11.2019

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أخبار

بعد اعتقال شقيقته بسوريا.. تركيا تعتقل زوجة البغدادي

بعد أن اعتقلت القوات التركية شقيقة زعيم "داعش" بسوريا الذي قتلته القوات الأمريكية قبل أكثر من أسبوع، أعلن الرئيس أردوغان عن اعتقال إحدى زوجات البغدادي دون ذكر مزيد من التفاصيل حول العملية.

IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

أبو بكر البغدادي في صورة من الأرشيف.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) إن بلاده اعتقلت إحدى زوجات أبو بكر البغدادي بعد أكثر من أسبوع من تفجير زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) نفسه خلال غارة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا.

وأضاف أردوغان في خطاب في جامعة أنقرة "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية بشأن هذا... لكنني أعلن هنا للمرة الأولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم نحدث جلبة بشأن الأمر مثلهم. وكذلك، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا". ولم يكشف أردوغان عن المزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال مسؤول تركي كبير هذا الأسبوع إن تركيا اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها وتأمل في الحصول على معلومات منهم عن تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن أنقرة لم تحدد ما إذا كانت لديهم معلومات عن عمليات التنظيم.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن زوجتين للبغدادي قتلتا أيضا في موقع الغارة الشهر الماضي إلى جانب أطفال للبغدادي من الزوجتين.

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز)

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


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