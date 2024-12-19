بعد اعتراض صاروخ حوثي.. إسرائيل تقصف "أهدافا عسكرية" باليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة الحوثيين في اليمن شملت خصوصا "موانئ وبنى تحتية للطاقة"، في هجوم أعقب اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل، التي توعدت بالوصول لقادة الجماعة.

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس (19 ديسمبر/ أيلول 2024) في بيان إنّ طائراته شنّت ليل الأربعاء الخميس "غارات دقيقة استهدفت أهدافا عسكرية حوثية في اليمن، شملت موانئ وبنى تحتية للطاقة (...) استخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية".

وأتى هذا البيان بعيد إعلان الجيش أنّه اعترض بنجاح صاروخا أُطلق من اليمن، مشيرا إلى أنّ صفّارات الإنذار دوّت في وسط الدولة العبرية لتحذير السكّان من خطر سقوط حطام نتيجة عملية الاعتراض.

وأوردت قناة "المسيرة" أن غارات عدّة "استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء" بينما استهدفت غارات أخرى في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) "ميناء الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية ما أسفر عن مقتل وإصابة بعض موظفيها". وأفادت القناة الفضائية التابعة للحوثيين بأن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في هذه الغارات الإسرائيلية.

ووفق القناة :"تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحرائق المندلعة في محطة توليد كهرباء حزيز بمحافظة صنعاء".



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وأتت هذه الغارات الإسرائيلية بعيد اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي "صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان. وأضاف البيان أنّه "تمّ تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال أن يكون هناك حطام متساقط من عملية الاعتراض".

وصرح وزير الدفاع يسرائيل كاتس مهددا بالقول "ستقطع يد كل من يرفع يده على دولة إسرائيل، وسيُضرب كل من يضرب سبع مرات أقوى" مشيرا إلى أن العملية الإسرائيلية استهدفت "بنى تحتية استراتيجية" للحوثيين. كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بأن يد إسرائيل "الطويلة" ستصل إلى قادة الحوثيين في اليمن. وهذا ثاني اعتراض لصاروخ أطلق من اليمن يعلن عنه الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع.

من جانبهم أعلن الحوثيون اليوم الخميس انهم نفذوا عملية إطلاق صاروخين بالستيين فرط صوتي على تل أبيب "تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أنّه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن، في هجوم أعلن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عنه. وفي هجوم منفصل وقع كذلك الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض في البحر المتوسط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن. وأعلن الحوثيون يومئذ مسؤوليتهم عن استهداف إسرائيل.

وصفت إيران الخميس الهجمات الإسرائيلية على موانئ ومنشآت للطاقة تابعة للحوثيين في اليمن بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)