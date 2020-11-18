 بعد اعتراضات دولية.. أنباء عن إخلاء سبيل ثلاثة حقوقيين مصريين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.12.2020

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أخبار

بعد اعتراضات دولية.. أنباء عن إخلاء سبيل ثلاثة حقوقيين مصريين

بعد شرارة حملة دولية واعتراض الأمم المتحدة وحكومات غربية كفرنسا على اعتقال ثلاثة حقوقيين مصريين بارزين، نقلت مصادر عدة أن النيابة قررت إخلاء سبيل الثلاثة، بعدما كانت وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

صورة رمزية لقوات الأمن المصرية في أحد الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، رمز الاحتجاجات في مصر

صورة رمزية لقوات الأمن المصرية في أحد الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، رمز الاحتجاجات في مصر

قالت مصادر قضائية وأمنية اليوم الخميس (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول) إن النيابة العامة المصرية قررت إخلاء سبيل ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقلتهم السلطات الشهر الماضي في قضية أثارت انتقادا عالميا واسع النطاق.

وهؤلاء الثلاثة هم جاسر عبدالرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، والذين تم اعتقالهم على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل المتهمين خلال ساعات شريطة ألا يكونوا متهمين على ذمة أي قضايا أو تحقيقات أخرى. وأكدت المبادرة في حسابها على موقع تويتر أن النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات قد أبلغ أنه سيتم الليلة إخلاء سبيل الثلاثة، مضيفة أن محامييها يحاولون الحصول على تفاصيل عن كيفية وموعد إخلاء السلطات سبيل أعضائها.

واعتقلت أجهزة الأمن الأعضاء الثلاثة في المبادرة، وبينهم مديرها جاسر عبد الرازق، بعد تقديم المنظمة إفادة لدبلوماسيين كبار في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

مختارات

بعد اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بناء على اتهامات تتعلّق بالإرهاب، جاء الدور على مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة ذاتها. خطوة قوبلت برد فعل من جانب منظمة العفو وفرنسا، ما استدعى رد القاهرة.

ودفع اعتقال الثلاثة، بسبب تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، الأمم المتحدة وحكومات غربية إلى الاعتراض علنا على القرار وأطلق شرارة حملة دولية لمدافعين دوليين عن حقوق الإنسان.

و أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق إزاء اعتقال محمد بشير، قائلة إنها تعتزم مواصلة "حوارها الصريح والمطلوب مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان" و"التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

مشاهدة الفيديو 01:34

هكذا تحدث رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من القاهرة عبر مسائية_DW للرئيس عبد الفتاح السيسي..

بينما رفضت وزارة الخارجية المصرية البيان الفرنسي، ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية، وقالت إنه "محاولة للتأثير على التحقيقات" في قضية جارية

وأفاد مصدر أمني بأنه سيجري الإفراج عن الثلاثة لحين إجراء مزيد من التحقيقات. وأوردت صحيفة أخبار اليوم الحكومية نبأ إخلاء سبيل الثلاثة. ولم يرد بعد بيان رسمي من النيابة.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 23:23

مسائيةDW : اعتقالات في مصر تطال قيادات منظمة حقوقية..تصعيد أم تكتيك؟

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