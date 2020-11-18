بعد اعتراضات دولية.. أنباء عن إخلاء سبيل ثلاثة حقوقيين مصريين

قالت مصادر قضائية وأمنية اليوم الخميس (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول) إن النيابة العامة المصرية قررت إخلاء سبيل ثلاثة أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقلتهم السلطات الشهر الماضي في قضية أثارت انتقادا عالميا واسع النطاق.

وهؤلاء الثلاثة هم جاسر عبدالرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، والذين تم اعتقالهم على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل المتهمين خلال ساعات شريطة ألا يكونوا متهمين على ذمة أي قضايا أو تحقيقات أخرى. وأكدت المبادرة في حسابها على موقع تويتر أن النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات قد أبلغ أنه سيتم الليلة إخلاء سبيل الثلاثة، مضيفة أن محامييها يحاولون الحصول على تفاصيل عن كيفية وموعد إخلاء السلطات سبيل أعضائها.

واعتقلت أجهزة الأمن الأعضاء الثلاثة في المبادرة، وبينهم مديرها جاسر عبد الرازق، بعد تقديم المنظمة إفادة لدبلوماسيين كبار في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ودفع اعتقال الثلاثة، بسبب تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، الأمم المتحدة وحكومات غربية إلى الاعتراض علنا على القرار وأطلق شرارة حملة دولية لمدافعين دوليين عن حقوق الإنسان.

و أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق إزاء اعتقال محمد بشير، قائلة إنها تعتزم مواصلة "حوارها الصريح والمطلوب مع مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان" و"التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

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بينما رفضت وزارة الخارجية المصرية البيان الفرنسي، ووصفته بأنه تدخل في الشؤون الداخلية، وقالت إنه "محاولة للتأثير على التحقيقات" في قضية جارية

وأفاد مصدر أمني بأنه سيجري الإفراج عن الثلاثة لحين إجراء مزيد من التحقيقات. وأوردت صحيفة أخبار اليوم الحكومية نبأ إخلاء سبيل الثلاثة. ولم يرد بعد بيان رسمي من النيابة.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)