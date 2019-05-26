بعد استقالة ناليس ـ قيادة ثلاثية مؤقتة لـ"الاشتراكي الديمقراطي" بألمانيا

أعلنت أندريا ناليس اليوم الاثنين (الثالث من يونيو/حزيران) استقالتها رسميا من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وقالت ناليس عقب خروجها من مقر الحزب في مبنى "فيلي برانت" ببرلين: "اعتنوا بأنفسكم". وواصلت هيئة قيادة الحزب مشاوراتها بدون ناليس.

وناقشت هيئة قيادة الحزب صباح اليوم في مقر الحزب ببرلين الخطوات المقبلة. وبحسب معلومات "د.ب.أ"، لم يتم حتى الآن حسم ما إذا كان سيُجرى تبكير عقد المؤتمر العام للحزب المقرر في كانون أول/ديسمبر المقبل لإجراء انتخابات مبكرة على قيادة الحزب.

وكانت مصادر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني قد قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم أن الدائرة الأعلى في قيادة الحزب اقترحت أن يتولى رئاسة الحزب حاليا رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن مانويلا شفيزيج، ورئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس مالو دراير، والرئيس الإقليمي للحزب في ولاية هيسن تورستن شيفر-جومبل.

وبعد الخسائر الثقيلة التي تكبدها الحزب، المنتمي إلى يسار الوسط، في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي أعلنت أندريا ناليس، استقالتها من رئاسة الحزب ومن من منصبها كرئيسة للكتلة البرلمانية للحزب، بعد أن كانت أول زعيمة سيدة للحزب.

وحصل الحزب، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الكبير الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، على 8ر15% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)