بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

ألمانيا- المعارضة تطالب بتوضيحات بشأن مستقبل وزيرة الدفاع

في وقت تتوالى فيه التقارير الإعلامية حول استقالة وشيكة لوزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، تلتزم الوزارة الصمت أمام مطالبات حثيثة للمعارضة بتوضيحات، وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر للناتو حول أوكرانيا في ألمانيا.