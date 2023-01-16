بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

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بعد استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستنا لامبرشت من منصبها، هل ستتضح معالم السياسة الدفاعية الألمانية تجاه الحرب في أوكرانيا أكثر؟ وهل سيتمكن خلفها من تنفيذ خطة إصلاح الجيش الألماني؟
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تقديم استقالتها، بعد سلسلة خلافات وهفوات أضعفت موقعها في وزارة رئيسية طالبت الطبقة السياسية بإعطائها زخما جديدا، أمام تحديات الحرب الأوكرانية وإعادة بناء الجيش الألماني.
في وقت تتوالى فيه التقارير الإعلامية حول استقالة وشيكة لوزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، تلتزم الوزارة الصمت أمام مطالبات حثيثة للمعارضة بتوضيحات، وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر للناتو حول أوكرانيا في ألمانيا.
تزايدت الأصوات المطالبة بإقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة. استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من الثلثين في ألمانيا يؤيدون إقالة الوزيرة من منصبها.
بعد جدل أثاره اعلان قيادة الجيش الألماني بسبب أعطال خطيرة حدثت لمركبات ألمانية قتالية طراز بوما، أكدت شركة راينميتال الألمانية إصلاحها لجميع الأعطال تقريبا، وأن 17ى مركبة من أصل 18 عادت للعمل.
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