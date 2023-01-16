 بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟ | مسائية DW | DW | 16.01.2023

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مسائية DW

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

بعد استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستنا لامبرشت من منصبها، هل ستتضح معالم السياسة الدفاعية الألمانية تجاه الحرب في أوكرانيا أكثر؟ وهل سيتمكن خلفها من تنفيذ خطة إصلاح الجيش الألماني؟

المزيد من المركز الإعلامي

قدّمت الوزيرة المنتمية للحزب الأشتراكي الديمقراطي صباح اليوم استقالتها، التي قبلها المستشار أولاف شولتس.

وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها 16.01.2023

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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريسيتنه لامبرشت اعتزامها شراء طائرات شبح طراز إف-خمسة وثلاثين، مضيفةً أن هذه خطوة مهمة.

وزيرة الدفاع الألمانية تقرر شراء طائرات شبح طراز إف-35 15.03.2022

اعتبارا من أول أكتوبر سيعمل مركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني في برلين

تأسيس في برلين مركز قيادة إقليمي جديد للجيش الألماني 04.10.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

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13.01.2023, Berlin - Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, gibt ein Pressestatement zu den Pannen beim Schützenpanzer Puma.

خلافات وهفوات تدفع وزيرة الدفاع الألمانية للاستقالة 16.01.2023

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تقديم استقالتها، بعد سلسلة خلافات وهفوات أضعفت موقعها في وزارة رئيسية طالبت الطبقة السياسية بإعطائها زخما جديدا، أمام تحديات الحرب الأوكرانية وإعادة بناء الجيش الألماني.

November 15, 2022, Brussels, Brussels Capital Region, Belgium: German Minister of Defense Christine Lambrecht during an European Foreign Affairs Council Defence at the European Council headquarters in Brussels, Belgium, 15 November 2022. Brussels Belgium - ZUMAm177 20221115_zip_m177_001 Copyright: xValeriaxMongellix

ألمانيا- المعارضة تطالب بتوضيحات بشأن مستقبل وزيرة الدفاع 15.01.2023

في وقت تتوالى فيه التقارير الإعلامية حول استقالة وشيكة لوزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، تلتزم الوزارة الصمت أمام مطالبات حثيثة للمعارضة بتوضيحات، وذلك قبل أيام من انعقاد مؤتمر للناتو حول أوكرانيا في ألمانيا.

MUNSTER, GERMANY - FEBRUARY 07: German Defence Minister Christine Lambrecht stands next to a Puma infantry fighting vehicle as she attends a demonstration of capabilities of the 9th Panzer Training Brigade during a visit to the Bundeswehr Army training grounds on February 07, 2022 in Munster, Germany. Lambrecht confirmed today that Germany will send additional Bundeswehr troops to Lithuania, where it leads a NATO contingent. NATO member countries have been sending troops and military hardware to NATO member countries across eastern Europe as a signal that it is taking the current Russian troop buildup on the Russian and Belarusian borders to Ukraine seriously. The buildup has caused international fears of a possible, imminent Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

بسبب فيديو رأس السنة.. 77% من الألمان يؤيدون إقالة وزيرة الدفاع 06.01.2023

تزايدت الأصوات المطالبة بإقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت على خلفية الفيديو الذي نشرته ليلة رأس السنة. استطلاع للرأي أظهر أن أكثر من الثلثين في ألمانيا يؤيدون إقالة الوزيرة من منصبها.

07.02.2022 Ein Schützenpanzer vom Typ Puma wird während einer Übung mit einem Schwerlasttransporter (SLT) transportiert.

راينميتال تعلن إصلاح مركبات "بوما" المعطلة لدى الجيش الألماني 02.01.2023

بعد جدل أثاره اعلان قيادة الجيش الألماني بسبب أعطال خطيرة حدثت لمركبات ألمانية قتالية طراز بوما، أكدت شركة راينميتال الألمانية إصلاحها لجميع الأعطال تقريبا، وأن 17ى مركبة من أصل 18 عادت للعمل.