 بعد استقالة زعيمة الاشتراكيين ـ أبرز السيناريوهات المحتملة | سياسة واقتصاد | DW | 04.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بعد استقالة زعيمة الاشتراكيين ـ أبرز السيناريوهات المحتملة

استقالة رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس خلطت أوراق اللعبة السياسية في ألمانيا حيث تسود حاليا تكهنات حول تنظيم انتخابات جديدة أو تغيير الائتلاف الحكومي أو تشكيل حكومة أقلية. فما هي السيناريوهات المحتملة؟

Deutschland | Koalitionsgipfel im Kanzleramt | Andrea Nahles und Angela Merkel (picture-alliance/dpa/Bildfunkk/B. v. Jutrczenka)

صورة من الأرشيف للمستشارة ميركل مع زعيمة الاشتراكيين المستقيلة أندريا ناليس.

دراما الائتلاف الحكومي الكبير: يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي طرفا أساسيا في "الائتلاف الحكومي الكبير" الثالث برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل، والذي يضم حزبي الاتحاد المسيحي أيضا. ورغم إنجازاته داخل الحكومة، خسر الحزب الاشتراكي كثيرا من ناخبيه. والنتائج الانتخابية السيئة الجديدة (الانتخابات الأوروبية وانتخابات ولاية بريمن) أفاضت الكأس بحيث أن رئيسة الحزب أندريا ناليس استقالت من جميع مناصبها.

تفادي فراغ في القيادة: الحزب الاشتراكي الديمقراطي تنقصه شخصيات قيادية، إلا أن الحزب وجد بسرعة تعويضا لأندريا ناليس من خلال تعيين قيادة ثلاثية مؤقتة مكونة منسيتين ورجل. ومن المزمع إجراء انتخابات رئاسة الحزب ورئاسة كتلته البرلمانية.

مأزق استراتيجي أمام الحزب الاشتراكي: الاشتراكيون الديمقراطيون خسروا الكثير من الناخبين التقليديين لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ويحاول الاشتراكيون تحقيق نتائج جيدة بالتطرق إلى موضوعات حديثة مثل حماية البيئة، لكن الخضر يجيدون ذلك بشكل أفضل.

التحالف المسيحي متمسك بالائتلاف: بخلاف الوضع السائد قبل سنة، تشهد العلاقة بين حزبي الاتحاد المسيحي تناغما، وهذا ما يوطد الائتلاف الحكومي الكبير. ومن هنا يتمسك حزبا الاتحاد المسيحي بالائتلاف الحكومي برئاسة أنغيلا ميركل.

متى ينفجر الوضع؟: هل ينسحب الاشتراكيون من الحكومة؟ هناك مواعيد مختلفة للانسحاب، إذ يمكن لمؤتمر حزبي للاشتراكيين أن يقر إنهاء الائتلاف الحكومي. والمؤتمر المقبل للحزب الاشتراكي سيكون في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن يمكن تقديمه لشهر أيلول/ سبتمبر. والنقاش يدور أيضا حول تنظيم استفتاء بين الأعضاء. وإذا ما غلبت الأصوات المؤيدة للانسحاب من الائتلاف، فإن ذلك قد يحصل في موعد مبكر.

انتخابات جديدة؟: إجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا ليست مهمة سهلة. كما أن حل البرلمان الألماني عملية معقدة جدا، إذ ليس بمقدوره (البرلمان) أن يحل نفسه. وحتى يتم حل البرلمان يجب على المستشارة أن تطلب تصويتا للثقة في حكومتها في البرلمان وعليها أن تخسر التصويت.

الرئيس الألماني يقرر: يمكن للرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير أن يدعو لإجراء انتخابات جديدة. لكن هذا الإجراء يجب أن يحصلعلى أبعد تقدير بعد ثلاثة أسابيع من خسارة الحكومة عملية طرح الثقة بها في البرلمان. وستنظم الانتخابات الجديدة في هذه الحالة في غضون 60 يوما.

فائزون وخاسرون: الأحزاب الكبرى التقليدية توجد حاليا في وضع سيء تاريخي في استطلاعات الرأي بحيث أنها ستخسر مقاعد داخل البرلمان لو جرت انتخابات مبكرة. والفائز الأكبر حاليا هو حزب الخضر المعارض، وحتى الأحزاب الهامشية يمكن أن تفوز بأصوات أكثر.

حكومة بدون حزبي الاتحاد المسيحي: من أجل حصول تغيير حكومي كامل في اتجاه الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار تنقص حاليا غالبية في الأصوات، وبالتالي فإن حزبي الاتحاد المسيحي سيظلان في السلطة.

ائتلاف حكومي:  من الناحية الحسابية يمكن تشكيل ائتلاف حكومي جديد بات يعرف في ألمانيا بـ "جامايكا"، نسبة لألوان علم جامايكا. وسيضم هذا الائتلاف لو تم، حزبي الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي وحزب الخضر. وهذا ما كانت تفضله ميركل بعد انتخابات 2017، إلا أن الحزب الليبرالي تخلى عن هذا المشروع.

حكومة أقلية: وفي حال انسحاب الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الائتلاف الحكومي الكبير وفشل مشروع جامايكا، فإنه من الممكن تشكيل حكومة بدون أغلبية في البرلمان، أي "حكومة أقلية". لكن ميركل لم تكن تفضل هذا الخيار لأن الحكومة لن تكون قادرة على طرح قوانين جديدة بدون الاعتماد على الأحزاب الأخرى.

مستقبل ميركل: المستشارة أنغيلا ميركل تريد مواصلة العمل الحكومي، أي الائتلاف الكبير، حتى نهاية ولايتها الحالية في 2021. ميركل أعلنت أكثر من مرة أنها تفضل ذلك، لكن هل يصمد الائتلاف الكبير حتى عام 2021؟

مستقبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي: يبدو أن عزاء أقدم حزب في ألمانيا (الاشتراكي) هو أنه ليس الحزب الوحيد الذي يعاني من أزمة حاليا. فأحزاب اشتراكية أخرى في العالم تعاني الأمر ذاته.  ويمكن للحزب الاشتراكي أن يبقى في حكومة ميركل، لكن في حال خسر الانتخابات المقبلة في ولايات براندنبورغ وساكسونيا وتورينغن في أيلول/ سبتمبر المقبل، فإن الضغط سيزداد عليه للانسحاب من الائتلاف الكبير.

كاي ألكسندر شولتس/ م.أ.م

  • Deutschland Geschichte Vereinigungskongress der deutschen Sozialdemokratie in Gotha (ullstein bild)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المرحلة الجنينية والولادة

    تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.

  • Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1909 (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الانشقاق

    انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

  • Ermächtigungsgesetz 1933 (dpa/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الحظر

    بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.

  • Mauerchronik 2_10 (1950-59) (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    بعد الحرب - عقدان في المعارضة

    بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.

  • Grosse Koalition: Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في أول ائتلاف حكومي

    في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.

  • 50 Jahre Farbfernsehen - Willy Brandt (picture-alliance /dpa/W. Gutberlet)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الفوز الكبير..وتشكيل حكومة

    بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.

  • Bonn 1976 Bundeskanzler Helmut Schmidt im Arbeitszimmer (picture-alliance/dpa/F. Fischer)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة هيلموت شميت

    بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.

  • Flash-Galerie Altkanzler Kohl

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    سحب الثقة

    بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.

  • Deutschland Gerhard Schröder mit Zigarre 1998 (picture alliance/dpa/W. Baum)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة غيرهارد شرويدر

    حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.

  • Flash-Galerie Woche 38_09 (dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في حكومة ميركل

    حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009 (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    إلى المعارضة درّ!

    تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Bundestag Rede Angela Merkel Peer Steinbrück 27.6.2013 (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد

    في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.

  • Deutschland Martin Schulz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    هزيمة كبرى في 2017

    مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Berlin Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

    أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

ألمانيا - أندرايا ناليس تعلن استقالتها من رئاسة "الإشتراكي الديمقراطي"

في أحدث تداعيات انتخابات البرلمان الأوروبي بألمانيا، أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرايا ناليس اعتزامها تقديم استقالتها من رئاسة الحزب وفريقه النيابي ابتداء من يوم غد الإثنين. (02.06.2019)  

حكومة ميركل بعد استقالة ناليس.. مستقبل مجهول وخيارات صعبة

الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحزب الاشتراكي، أندريا ناليس، خلقت أزمة سياسية داخل حزبها والحكومة الألمانية، ومن غير المستبعد أن تكون لها انعكاسات خارجية أيضا. فما هو مصير حكومة ميركل والخيارات المتاحة للخروج من الأزمة؟ (03.06.2019)  

بعد استقالة ناليس ـ قيادة ثلاثية مؤقتة لـ"الاشتراكي الديمقراطي" بألمانيا

استقالت أندريا ناليس اليوم رسميا من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، فيما ذكرت تقارير أنه من المقرر تشكيل قيادة ثلاثية مؤقتة للحزب الاشتراكي. (03.06.2019)  

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

محطات تاريخية كثيرة شهدها "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" SPD منذ تأسيسه: صعود وهبوط، حظر وانشقاق، انتقال من صفوف المعارضة إلى كرسي الحكم. محطات الحزب السياسي الأقدم في ألمانيا في ألبوم الصور التالي. (27.11.2017)  

مواضيع ذات صلة

Angela Merkel und Andrea Nahles

حكومة ميركل بعد استقالة ناليس.. مستقبل مجهول وخيارات صعبة 03.06.2019

الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحزب الاشتراكي، أندريا ناليس، خلقت أزمة سياسية داخل حزبها والحكومة الألمانية، ومن غير المستبعد أن تكون لها انعكاسات خارجية أيضا. فما هو مصير حكومة ميركل والخيارات المتاحة للخروج من الأزمة؟

SPD Krise Andrea Nahles nach der EU Wahl in Berlin

استقالة ناليس من حزبها الاشتراكي الديمقراطي وتأثيرها على الواقع السياسي الراهن 02.06.2019

أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أندريا ناليس استقالتها بعد إخفاق حزبها في الانتخابات الأوروبية وتزايد الانتقادات الداخلية والمناقشات حول بقاء الحزب في تحالف الحكومة الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، مؤكدة أنها باتت تفتقر للدعم الضروري داخل حزبها. ويأتي ذلك بعدما أظهرت أصوات الناخبين الألمان في الشهر الماضي تراجع شعبية الحزب الى أدنى مستوى في تاريخه.

Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel

بعد استقالة ناليس ـ قيادة ثلاثية مؤقتة لـ"الاشتراكي الديمقراطي" بألمانيا 03.06.2019

استقالت أندريا ناليس اليوم رسميا من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، فيما ذكرت تقارير أنه من المقرر تشكيل قيادة ثلاثية مؤقتة للحزب الاشتراكي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  