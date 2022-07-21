بعد استقالة دراغي.. حل البرلمان تمهيدا لانتخابات مبكرة

أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الخميس (21 تموز/يوليو 2022) حل مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقال ماتاريلا في كلمة عبر التلفزيون إن "الوضع السياسي أدى الى هذا القرار"، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي بعد انسحاب ثلاثة أحزاب كبيرة الخميس من ائتلافه الحكومي.

وأوضح أن "المناقشة والتصويت وكيفية التعبير عن التصويت بالأمس في مجلس الشيوخ" أثبتت عدم وجود "دعم برلماني للحكومة وانعدام إمكانات نشوء غالبية جديدة".

وأضاف ماتاريلا أن "هذا الشرط جعل حل البرلمان أمرا لا مفر منه"، مؤكدا أنه "دائما الخيار الأخير".

وأشارت وسائل الإعلام الايطالية إلى مواعيد محتملة عدة لهذه الانتخابات، مثل 18 ايلول/سبتمبر و25 منه أو الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

والأوفر حظا في الانتخابات المقبلة يبدو ائتلاف ما يسمى "يمين الوسط" الذي يضم في شكل أساسي حزب فورتسا ايطاليا اليميني بزعامة سيلفيو برلوسكوني واليمين المتطرف ممثلا بحزب الرابطة الشعبوي بزعامة ماتيو سالفيني.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)