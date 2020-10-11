 بعد استقالات بالجملة.. جونسون يجري تعيينات جديدة في مكتبه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2022

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أخبار

بعد استقالات بالجملة.. جونسون يجري تعيينات جديدة في مكتبه

بعد أن عصفت فضيحة بمكتبه وأدت إلى استقالة خمسة من مساعديه في 24 ساعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن عدد من التعيينات الجديدة وبدء "مرحلة جديدة" لحكومته.

هل يمنح الشعب البريطاني بوريس جونسون بداية جديدة بعد التعيينات الجديدة في مكتبه؟

هل يمنح الشعب البريطاني بوريس جونسون بداية جديدة بعد التعيينات الجديدة في مكتبه؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تعيينين جديدين في مقر رئاسة الوزراء السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022)، بعد أسبوع مضطرب مرت به حكومته.

مختارات

مع آواخر الشهر الحالي لن تكون الكمامة إلزامية في بريطانيا، ولا ينوي رئيس الوزراء جونسون تمديد تدابير الحجر على المصابين، بينما يواجه دعاوى لاستقالته رغم اعتذاره مرارا عن حضوره حفلا أثناء فرض الإغلاق العام.

دعا زعيم المعارضة العمالية إلى استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي اعترف بحضور حفل في داونينغ ستريت أثناء الإغلاق في عزّ موجة كورونا الأولى عام 2020 وقدم اعتذاراً للنواب.

وأعلن مقر رئاسة الوزراء البريطاني أن ستيف باركلاي، الذي شغل منصب وزير شؤون البريكسيت أثناء ولاية تيريزا ماي، سيصبح كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء وسيكون مسؤولاً عن دفع جدول أعمال الحكومة بشكل أكثر كفاءة وضمان توافقها بشكل أفضل مع مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما انضم الصحفي غوتو هاري إلى فريق جونسون كمدير للاتصالات. وقال جونسون: "لقد وعدت هذا الأسبوع بالتغيير، حتى نتمكن من المضي قدماً في العمل الذي انتخبنا الجمهور البريطاني للقيام به"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى مواصلة تعافينا من الجائحة، ومساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين على العمل، وتقديم جدول أعمالنا الطموح للارتقاء بالبلاد بأكملها".

يأتي ذلك بعد أن فقد جونسون خمسة مساعدين له في غضون 24 ساعة، وسط تداعيات الفضيحة المسماة "بارتي غيت"، التي كشفت أن جونسون وأعضاء فريقه نظموا عدداً من المناسبات الاجتماعية خلال العامين الماضيين، في وقت كان قد أٌمر فيه البريطانيون بتجنب مثل هذه الفعاليات لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ي.أ/ خ.س (د ب أ، رويترز)

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    الحكومة ضد البرلمان؟

    رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

  • Britischer Parlamentspräsident stemmt sich gegen Johnson (picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    "حتى آخر نفس"

    الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/AP Photo/Parliament TV)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    صورة وجدت رواجا في العالم

    صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

  • Brexit Debatte im britischen Unterhaus (picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    حركات غريبة

    "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

  • London Parlament Brexit-Debatte Theresa May (AFP/J. Taylor)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماي شامتة أم ضاحكة؟

    في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

  • Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister (picture-alliance/empics)

    بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة

    ماذا بعد؟

    لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة


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