بعد استقالات بالجملة.. جونسون يجري تعيينات جديدة في مكتبه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تعيينين جديدين في مقر رئاسة الوزراء السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022)، بعد أسبوع مضطرب مرت به حكومته.

وأعلن مقر رئاسة الوزراء البريطاني أن ستيف باركلاي، الذي شغل منصب وزير شؤون البريكسيت أثناء ولاية تيريزا ماي، سيصبح كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء وسيكون مسؤولاً عن دفع جدول أعمال الحكومة بشكل أكثر كفاءة وضمان توافقها بشكل أفضل مع مجلس الوزراء وأعضاء البرلمان، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما انضم الصحفي غوتو هاري إلى فريق جونسون كمدير للاتصالات. وقال جونسون: "لقد وعدت هذا الأسبوع بالتغيير، حتى نتمكن من المضي قدماً في العمل الذي انتخبنا الجمهور البريطاني للقيام به"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى مواصلة تعافينا من الجائحة، ومساعدة مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين على العمل، وتقديم جدول أعمالنا الطموح للارتقاء بالبلاد بأكملها".

يأتي ذلك بعد أن فقد جونسون خمسة مساعدين له في غضون 24 ساعة، وسط تداعيات الفضيحة المسماة "بارتي غيت"، التي كشفت أن جونسون وأعضاء فريقه نظموا عدداً من المناسبات الاجتماعية خلال العامين الماضيين، في وقت كان قد أٌمر فيه البريطانيون بتجنب مثل هذه الفعاليات لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ي.أ/ خ.س (د ب أ، رويترز)