بعد استبعاده من الفريق.. هل يكرر أوزيل مع فناربخشه ما فعله مع أرسنال؟

قبل أسبوع تقريباً أعلن نادي فناربخشه التركي بشكل مفاجئ استبعاد النجم الألماني مسعود أوزيل (33 عاماً)، صانع ألعاب ريال مدريد وأرسنال السابق، من قائمة الفريق الأول بشكل فوري.

وكان أوزيل يمني نفسه ببداية جديدة مع فناربخشه بعدما تعاقد معه عام 2021، قادماً من أرسنال؛ بعد أن أصبح خارج حسابات النادي الإنجليزي. ويمتد عقده مع الفريق التركي حتى 2024.

ويبدو أن أوزيل لن يرحل أو على الأقل لا يريد الرحيل عن النادي التركي، ويرغب في البقاء به حتى نهاية عقده رسمياً. وقال إركوت سوغوت، وكيل اللاعب "أقول هذا بوضوح شديد: مسعود لن يذهب إلى أي مكان، وبالتأكيد ليس لديه نية للذهاب. سيبقى هنا في فناربخشه لمدة عامين آخرين حتى نهاية عقده". وأضاف سوغوت في حديث مع إذاعة "ليغ راديو" التركية: "إنه يريد اللعب، يريد البقاء 90 دقيقة فوق أرض الملعب" لكنه الآن في أجازة.

وتحدث سوغوت عن ارتباط قرار الاستبعاد بتوترات مع المدرب إسماعيل قرطال، الذي استبعده أثناء استراحة ما بين الشوطين من مباراة فناربخشه أمام قونيا سبور الأحد (20 مارس/ آذار 2022)، وكان الفريق متأخراً بهدف نظيف. واستطاع فناربخشه أن يقلب تأخره إلى فوز 2/ 1 في اللحظات الأخيرة من المباراة. وقال سوغوت: "مسعود لم يحط من قدر أحد. وما حدث هناك سيبقى هناك. وعندما تأتي عقوبته سيتقبلها وينتهي الأمر".

وأكد وكيل مسعود أوزيل: "مثل هذه الأحداث محزنة دائماً. وبقرار النادي بدأت عملية غير مريحة لكلا الجانبين. ومن المهم أن نبقى هادئين وننتظر القرار النهائي" بشأن استبعاده.

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تكرار سيناريو أرسنال؟

ويقول موقع "فيلت" الألماني إن "هناك مؤشرات على وجود صراع شرس بين النادي واللاعب شبيه بما وقع لأوزيل بالفعل قبل الانتقال إلى تركيا".

ففي نهاية مسيرته الطويلة مع أرسنال لم تكن الأمور أيضاً على ما يرام بالنسبة لأوزيل، ولفترة طويلة لم تكن لديه أي فرصة للدخول في تشكيلة الفريق وخوض المباريات. وأصابه "إحباط شديد" بعدما استبعده مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا من قائمة الفريق في دور الذهاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، علماً بأن عقده كان ينتهي في صيف 2021.

وبقي أوزيل يحصل على راتبه لشهور دون أن يخوض مباريات مع الفريق، وكانت التقارير الإعلامية تقول إنه بعد تجديد عقده في 2018 كان يحصل على أعلى راتب إسبوعي للاعب كرة في تاريخ النادي اللندني بقيمة تقدر 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتمسك أوزيل وبإصرار بعقده "الملوكي" ولم يأبه قيد أنملة بالخلافات حوله، حتى أعلن في يناير/ كانون الثاني 2021 انتقاله إلى فناربخشه.

يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتكى علي كوج رئيس نادي فناربخشه من أوزيل وقال "يجب عليه أخيراً أن يركز في عمله". وأضاف كوج "يجب عليه أن يضع أموره التجارية جانبًا ويركز أكثر على كيفية تقديم أفضل أداء من أجل فناربخشه، وأن يبذل قصارى جهده" في ذلك.

ص.ش/ع.غ