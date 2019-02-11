بعد اختراق "واتس آب".. هذه هي أرقام النسخ الآمنة من التطبيق

بين الحين والآخر يُكشف عن ثغرات أمنية في تطبيق الدردشة الأشهر عالمياً "واتس آب". وآخر هذه الثغرات القاتلة التي كشفت عنها شركة تطبيق الدردشة "واتس آب" المملوكة لعملاق شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتيح تثبيت برنامج تجسس على الهواتف الذكية عبر خاصية الاتصال الصوتي سواء رد المستخدم على الاتصال أو لم يرد.

وعلى الرغم من أن "واتس آب" أكدت إصلاح ثغرة أمنية في التطبيق ونشرت منذ مطلع الشهر نسخة آمنة من التطبيق للمستخدمين مطلع هذا الأسبوع، لكن يبقى دائماً ما تنصح المواقع التقنية بتنزيل تحديث للتطبيق من أجل إغلاق هذه الثغرات. لكن كيف يمكن للمستخدم معرفة إن كان أحدث نسخة من تطبيق "واتس آب" مثبتاً على هاتفه بالفعل؟

توصي "واتس آب" أيضاً أن يقوم جميع المستخدمين بتثبيت أحدث إصدار من التطبيق والحفاظ على تحديث نظام تشغيل الهاتف بشكل مستمر. وإذا أهملت هذا التحديث أو لم تسمع بضرورة تنزيله، فيجب عليك تنزيل التحديث الأخير فوراً.

وهذه النسخ التالية تعد نسخ آمنة لا يمكن اختراقها حتى الآن:

أندرويد: v2.19.134

واتس آب الأعمال لنظام أندرويد: v2.19.44

آي أو أس:v2.19.51

واتس آب الأعمال لنظام آي أو أس: v2.19.51

سامسونغ تايزن: v2.18.15

ويندوز فون: v2.18.348

لتحديث التطبيق على نظام أندرويد يدوياً، افتح متجر غوغل بلي، وانقر على "تطبيقاتي وألعابي"، ثم انقر على "تحديثات". فيما يلي قائمة بجميع التطبيقات التي يتوفر لها تحديثٌ جديدٌ. بالإضافة إلى ذلك تظهر القائمة متى جرى آخر تحديث للتطبيق. إذا نقرت على التطبيق، فستحصل على مزيد من المعلومات مثل رقم الإصدار المُثبت أو النسخة الحالية.

كما يمكنك معرفة رقم الإصدار من داخل تطبيق "واتس آب" نفسه على النحو التالي:

افتح تطبيق "واتس آب" أضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين ومن ثم على "إعدادات".

اضغط على "مساعدة" ومن ثم على "معلومات".

وهنا يمكنك معرفة رقم النسخة المُثبتة على هاتفك من تطبيق "واتس آب".

ومن أجل الحفاظ على سلامة هاتفك من الاختراق والمشاكل التقنية الأخرى يبقى من المهم دائماً أن تحدث التطبيقات المثبتة على الهاتف بانتظام.

ع.غ/ ط.أ