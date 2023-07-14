 بعد احتواء تمرده.. ما مصير مرتزقة بريغوجين الإلكترونيين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.07.2023

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سياسة واقتصاد

بعد احتواء تمرده.. ما مصير مرتزقة بريغوجين الإلكترونيين؟

بعد القضاء على تمرده، تحدثت تقارير عن أن زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين أغلق مجموعته الإعلامية، لكن خبراء يرون بأن هذا لا يمثل نهاية لحملات التضليل الروسية.

Russland Chef Söldner-Truppe Wagner Jewgeni Prigoschin

بعد فشل التمرد الذي قاده زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين ضد وزارة الدفاع الروسية، فإن الغموض لا يكتنف فقط مستقبل شركته شبه العسكرية، بل ويشمل أيضا إمبراطوريته الإعلامية. في أواخر الشهر الماضي، أعلن مدير موقع تابع لمجموعة "باتريوت ميديا" التابعة    لبريغوجين إن المجموعة ستنهي أعمالها. لكن هل يشير ذلك إلى نهاية ما يُعرف بـ "مصنع ترول" وهي وحدة معلومات مضللة سيئة السمعة في روسيا، إذ يقوم عناصرها الذين يُطلق عليهم "مرتزقة الإنترنت" بمدح زعيم الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومهاجمة رموز المعارضة؟

مختارات

عُرفت مزرعة أو مصنع ترول وهي مجموعة من المتصيدين عبر الإنترنت، لأول مرة عام 2013 عندما اكتشف صحافيون وجود ما تُعرف بـ "وكالة أبحاث الإنترنت" ومقرها سانت بطرسبرغ حيث تم دفع رواتب لموظفين مقابل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. لكن المجموعة سرعان ما ارتبطت بالزعيم بريغوجين الذي نفى أي صلة بها، بيد أنه في فبراير/ شباط الماضي أقر بتأسيسها من أجل حماية "الفضاء المعلوماتي الروسي"، على حد وصفه.

وقال يفغيني زوباريف مدير موقع "ريا فان"، الذي يعد أحد أبرز منافذ مجموعة "باتريوت ميديا"، إن "مصنع الترول" يعود إلى عام 2009، مضيفا "بأن المتصيدين الأوائل عملوا ضد شخصيات معارضة مثل أليكسي نافالني فيما بدأ   جيش بريغوجين الإلكتروني  في النمو والعمل على الساحة الدولية بداية من عام 2010". الجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت مجموعة "باتريوت ميديا" بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ألكسي نافالني خلال إحدى المحاكمات ضده في موسكو- أبريل/ نيسان 2023

ألكسي نافالني، أبرز رموز المعارضة للرئيس بوتين هدف حملات التضليل الإعلامية الروسية

كم كبير من التعليقات

في بداية الأمر، كان يعمل في مؤسسة بريغوجين الدعائية عشرات الموظفين أو "المتصيدين الإلكترونيين" فيما كانت مهمتهم كتابة حوالي مئة تعليق يوميا، لكن بحلول عام 2023 وصل عدد المتصيدين  إلى حوالي 400 شخص كتب بعضهم مقالات جرى نشرها في وسائل إعلام تابعة   لزعيم فاغنر ، فيما كتب ربعهم على الأقل تعليقات في منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمنظمة "مركز الملف" الاستقصائية، فإنه كان من الممكن نشر عشرات الآلاف من المنشورات يوميا من الناحية التقنية. وقد أسس المركز  ميخائيل خودوركوفسكي، أحد ملوك تجارة النفط والمعارض الشرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الذي يقيم حاليا في لندن، فيما جرى حجب موقع "مركز الملف" الإلكتروني في روسيا.

وعقب تسريب وثائق من دوائر مقربة من بريغوجين، تمكن "مركز الملف" من نشر تفاصيل حول  "مصنع الترول"  أو ما أصبح لاحقا إمبراطورية بريغوجين الإلكترونية التي وصلت ميزانيتها إلى مئة مليون روبل ( 1.1 مليون دولار) كل شهر.

من يتحكم في هذه الإمبرارطورية؟

وفي أوج مراحل التمرد الذي قاده زعيم فاغنر وتحديدا في الرابع والعشرين من يونيو / حزيران الماضي ومع تقدم مسلحيه صوب العاصمة موسكو، قامت قوات الأمن بمداهمة مجمع "لاختا سنتر" التجاري في مدينة سان بطرسبورغ  حيث يتواجد موظفي   مؤسسة بريغوجين الإعلامية، فيما لم يتم تحديث بعض وسائل الإعلام التابعة له منذ ذلك الحين.

ألينا ماراتوفنا كاباييفا، لاعبة جمباز سابقة ويُرجح أنها عشيقة بوتين- ديسمبر/ كانون الأول 2021

ألينا كاباييفا، الذي يُعتقد أنها عشيقة بوتين قد تسطير على أمبراطورية بريغوجين الإعلامية

ولم تنشر حسابات "روسيا أكشلي/ "RussiaActually" و "ورلد WorldActually" سوى تغريدتين بعد 23 يونيو / حزيران فيما لم يتم نشر تغريدات منذ 29 يونيو / حزيران رغم أنه كان ينشر ما يتراوح ما بين 10 إلى 12 تغريدة يوميا.

تزامن هذا مع ما أفاد به موقع "ذا بيل" الروسي المستقل بأن إمبراطورية بريغوجين الإلكترونية كانت تبحث عن مالك جديد، مضيفا أن المالك الجديد قد يكون "مجموعة الإعلام الوطني" المملوكة لرجل الأعمال الروسي يوري كوفالتشوك الذي يعد أكبر مساهم في بنك روسيا وصاحب   إمبراطورية إعلامية  تسيطر على العديد من وسائل الإعلام الروسية والشخصية المقربة من بوتين.

يشار إلى أن ألينا كاباييفا، التي يُعتقد بأنها عشيقة بوتين، هي الرئيسة الحالية لـ "مجموعة الإعلام الوطني"، فيما نقل موقع "ذا بيل" عن مصادر قولها إن بريغوجين كان صاحب قرار إغلاق إمبراطوريته الإعلامية بما يشمل كل شي وإنهاء أي تواجد على الإنترنت. كذلك قامت هيئة الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" بفرض قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام التابعة لزعيم مجموعة فاغنر بما في ذلك موقع "ريا فان".

المتصيدون الإلكترونيون؟

ورغم هذه المستجدات، لا يرى الاتحاد الأوروبي أي سبب للاحتفال بالنصر على حملات الأخبار الكاذبة و المتصيدين على الإنترنت التابعين لروسيا . وفي مقابلة مع DW، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم  الاتحاد الأوروبي  للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه "من السابق لأوانه إصدار أي أحكام نهائية حول التطورات في منظومة المعلومات المضللة الروسية بعد الإغلاق المزعوم لأنشطة بريغوجين". 

وفي سياق متصل، يلقي خبراء بظلال من الشكوك حيال القول بأن الأمر ينذر بنهاية "المتصيدين الإلكترونيين" التابعين لروسيا، إذ أشاروا إلى وجود معلقين آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي نشطين خارج امبراطورية بريغوجين الإعلامية.

جيش إلكتروني ليتواني لمواجهة "أخبار روسية زائفة مضللة"

وأكد مؤسسو مشروع "شيفس تراب/ Chef's Trap"  الذي يراقب عمل  المتصيدين  الإلكترونيين على شبكة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي على أن "الكثير من وسائل الإعلام تتحدث عن أن مصنع ترول الشهير قد أغلق في 24 يونيو/ حزيران".

من يسيطر على المتصيدين؟

وعند التطرق إلى الحديث عن المتصيدين الإلكترونيين، يطرح مراقبون تساؤلات حيال الهيئة التي تسيطر عليهم. وفي ذلك، قال مشروع "Chef's Trap"  أن مايو / آيار الماضي قد شهد بداية تصعيد الصراع بين بريغوجين  ووزارة الدفاع الروسية  حيث كان معظم المتصيدين يكتبون منشورات تنتقد زعيم مجموعة فاغنر، فيما توقف حوالي 13000 من حوالي 15000 متصيدًا عن دعمه.

وعلى وقع ذلك، يتوقع "شيفس تراب/ Chef's Trap"  أن "مصنع ترول" قد سلب من بريغوجين فيما أشار خبراء إلى أن سلوك المتصيدين وخطابهم سوف يمضي قدما في الحفاظ على مصالح  الكرملين  كما حدث خلال فترة المراقبة بأكملها."

على ضوء ذلك لا يتوقع الاتحاد الأوروبي أن هذه المعطيات سوف تنهي حملات التضليل المعلوماتي التي تقوم بها كيانات مقربة من الكرملين.

وفي ذلك، قال ستانو "من الواضح أن مشروع بريغوجين لم يكن البداية الوحيدة لأنشطة التضليل، حتى يكون نهايتها. سيواصل الكرملين محاولة استخدام المعلومات المضللة والتلاعب بالمعلومات عن طريق تكتيكات مختلفة ومن خلال وسائل مختلفة كما يفعل منذ سنوات".

ايليا كوفال / م. ع

  • Wladimir Putin

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.