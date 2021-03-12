 بعد احتضان إسرائيل.. إقبال متزايد على العبرية في الخليج | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.03.2021

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سياسة واقتصاد

بعد احتضان إسرائيل.. إقبال متزايد على العبرية في الخليج

منذ تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل العام الماضي، يزداد الإقبال بشكل كثيف على تعلم اللغة العبرية في الدول الخليجية، وقد أصبحت كلمة "شالوم" تسمع كثيراً في شوارع دبي، تُرى ما هي دوافع هذا الإقبال غير المتوقع؟

طلاب في دورة لتعلم اللغة العبرية في دبي

يزداد الإقبال على تعلم اللغة العبرية في دول الخليج

الفضول هو ما دفع مي البادي إلى تعلم اللغة العبرية، كما تقول الشابة الإماراتية التي تعيش في دبي، وتضيف: "(ما دفعني كان) الرغبة في معرفة المزيد عن شيء لا يوجد هنا"، وتتابع: "لقد سحرتني اللغة منذ أن كونت أصدقاء يهود في الولايات المتحدة".

مختارات

لكن السبب الرئيسي الذي جعلها تبدأ أخيراً بتعلم اللغة عبر دورة على الإنترنت كان الأصدقاء اليهود الذين قابلتهم في دبي، وهم مغتربون دعوها لتناول الطعام في منازلهم يوم السبت "شابات"، وهو يوم العطلة الأسبوعية لدى اليهود.

كان ذلك قبل عام، وذلك بعد أن أعلنت الإمارات أن عام 2019  هو "عام التسامح"، وقد جعل ذلك الجالية اليهودية الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة تعلن عن خططها لبناء كنيس يهودي.

ومنذ توقيع الإمارات اتفاق "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل في أيلول /سبتمبر الماضي، توافد الآلاف من رجال الأعمال والسياح الإسرائيليين إلى دبي. تكيفت الفنادق مع الاحتياجات الخاصة للزبائن اليهود، وبدأت تقدم وجبات الكوشر (الحلال بالنسبة لليهود)  ووجبات ما قبل "شابات" لنحو 200 شخص في المرة الواحدة.

في نفس الفترة تقريباً، تجاوز الطلب على دورات اللغة العبرية الحد الأقصى للقدرة الاستيعابية، كما يقول جوش ساميت، مدير المعهد التعليمي العبري (EHI) في دبي وأبو ظبي. ويضيف عبر الهاتف من دبي: "لم أصدق ذلك. كنت أقوم بتدريس وزراء في الحكومة ومغتربين بشكل أساسي، وفجأة وجدنا أن هناك هذا الطلب الهائل".

زيادة الإقبال على تعلم العبرية
يضم معهده الآن بضع مئات من الطلاب، معظمهم مبتدئون وبعضهم في المستوى المتوسط. يقول ساميت إن المتعلمين من مختلف فئات المجتمع، بدءاً من الطلاب الذين يرغبون بالدراسة في إسرائيل، مروراً برجال الأعمال ورجال الدين والأطباء والمحامين والمرشدين السياحيين وحتى أفراد العائلة المالكة.

طلاب في دورة لتعلم اللغة العبرية في دبي

ماعدا الطلاب، هناك إقبال كبير على تعلم اللغة العبرية بين رجال الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية

يقول ساميت: "والآن، الطلاب من جميع الجنسيات. في السابق، كان معظمهم من رجال الأعمال الصينيين والكوريين". يقدم المعهد دورات عبر الإنترنت مع معلمين في إسرائيل، ولكنه يقدم أيضاً دروساً في المعهد وفي مكاتب الشركات أو الحكومة.  بالطبع، تم تكييف كل شيء بما يتماشى مع قواعد مواجهة كورونا. لكن "لا يزال بعض الأشخاص يفضلون العمل وجهاً لوجه"، كما يقول ساميت.

يأتي الإقبال على تعلم العبرية بسبب الفرص التجارية التي فتحتها الاتفاقات مع إسرائيل، فضلاً عن العدد الهائل من الإسرائيليين الذين من المتوقع أن يزوروا الإمارات العربية المتحدة. ففي الآونة الأخيرة، طلبت السلطات في أبو ظبي من معهد ساميت تقديم ترجمة عبرية لنشرة حول لقاح مضاد لكورونا. وفي البحرين أيضاً، والتي وقعت على اتفاق التطبيع في نفس الوقت مع الإمارات العام الماضي، ينشط المحتوى العبري على الإنترنت.

في الوقت نفسه، يرى ساميت تزايد الإقبال على تعلم العبرية عبر الإنترنت من مواطني دول خليجية لم توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل بعد - مثل المملكة العربية السعودية، وذلك رغم أنه ومنذ تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، كان كل ما يتعلق بإسرائيل واليهودية من المحرمات في معظم دول العالم العربي.

العبرية كفرصة لإنشاء وتطوير الأعمال
بالنسبة للبعض، فإن تعلم العبرية يعني ببساطة القدرة على التحدث ببضع كلمات لجذب الزبائن. ويروي الزوار اليهود وكذلك مغتربون كيف يتم الترحيب بهم ومخاطبتهم بالعبرية في شوارع دبي.

على سبيل المثال، وصف الحاخام حاييم دانزينغر من روستوف في جنوب روسيا على موقع "لينكدإن" كيف رحب به صاحب متجر أفغاني بالعبرية بالقول: ""Chaver, ma nishma، أي "صديقي، كيف حالك؟"

نتيجة لذلك، دخل الحاخام المتجر الذي يبيع الملابس العربية التقليدية. صاحب المتجر كان يعلم بقرب موعد عيد المساخر اليهودي "بوريم" القادم، وباع للحاخام ملابس عربية له ولابنيه بهذه المناسبة. وقال صاحب المتجر للحاخام: "ارتديها تضامناً واحتفالاً بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل".

اشترى الحاخام حاييم دانزيغر الزي العربي من صاحب متجر في دبي للاحتفال بالتقارب بين إسرائيل والإمارات

اشترى الحاخام حاييم دانزيغر الزي العربي من صاحب متجر في دبي للاحتفال بالتقارب بين إسرائيل والإمارات


ترحيب حار بالإسرائيليين
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سافر نحو 60 ألف إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، لكن التدفق توقف منذ ذلك الحين بسبب إجراءات الإغلاق. وعلى الرغم من أن تجارب الزوار الإسرائيليين كانت إيجابية في الغالب، إلا أن بعض المغتربين اليهود يعترفون بأنهم خائفون من الانطباع الذي تركه أولئك الذين يسيئون التصرف. فلا يزال معظم الإماراتيين محافظين تماماً. فتناول المشروبات الكحولية مسموح، لكن ليس في الشوارع. كما لا يُقبل السلوك الناتج عن تأثير الكحول. وانتهى المطاف ببعض الزوار الإسرائيليين في السجن، وهناك حديث عن جعل كل زائر يوقع على تعهد بالالتزام بالعادات والمعايير المحلية قبل دخول البلاد.

ومع ذلك، لا ينبغي تصنيف أي من هذا على أنه معاد للسامية، كما يقول أفراد من الجالية اليهودية. كثيرون منهم يقولون إنهم يجدون المناخ في الإمارات العربية المتحدة أكثر ودية فيما يتعلق بهذا الجانب مقارنة بالعديد من الأماكن في الغرب. فأين في الغرب يأخذ السكان المحليون عناء تعلم اللغة العبرية؟

وبالنسبة لمعظم المتحدثين باللغة العربية، ليس من الصعب تعلم اللغة العبرية، فكلتاهما لغتان ساميتان والعديد من الكلمات والقواعد النحوية متشابهة. تقول ستيفاني ميلر، وهي معلمة خاصة في أبو ظبي تقوم بتدريس العبرية منذ سنوات هناك وفي الولايات المتحدة. هذا ويجيد بعض الإماراتيين اللغة العبرية بطلاقة. ونظراً لأن الطلاب الجدد يميلون إلى القدوم إليها عبر توصيات شفهية، فإنها لم تشهد الارتفاع الهائل في الطلب الذي تحدث عنه جوش ساميت، تقول ميلر مضيفة: "حتى المغتربين اليهود يريدون تعلم اللغة الآن، وبعض المسيحيين أيضاً".

تتضمن المنشورات الخاصة بكورونا الآن معلومات باللغة العبرية

تتضمن المنشورات الخاصة بكورونا الآن معلومات باللغة العبرية

التعرف على الثقافة
كان انطباعها أن العديد من الإماراتيين بدأوا بتعلم العبرية في المقام الأول على أمل توسيع شبكات علاقاتهم، فهم يريدون التعرف على الأشخاص في الأماكن المناسبة لممارسة الأعمال التجارية، ولهذا السبب يفضلون المعاهد الإسرائيلية مثل (EHI) على المعلمين الخاصين مثلها. في الوقت نفسه، تتوقع أن الجامعات في الخليج أيضاً ستقدم دروس اللغة العبرية قريباً.

ففي البحرين، أسست أسماء العطوي، وهي أول خريجة في البحرين في الأدب العبري واللغة العبرية (درست في القاهرة)، أكاديمية "شيموت" لنفس السبب، وستقدم قريباً دورات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية. وكجزء من برنامجها، تقدم العطو دورات خاصة مع مدربين خبراء في الأعمال والسياحة والسياسة.

أما بالنسبة إلى مي البادي، فقد تطورت قدراتها باللغة العبرية لدرجة أنها تستطيع قراءة بعض النصوص الدينية خلال المناسبات التي تحضرها مع أصدقائها اليهود، وذلك ليس فقط في يوم السبت، ولكن أيضاً في الاحتفالات اليهودية مثل يوم الغفران "كيبور" و"بوريم". تقول مي: "قرأت الكتاب المقدس معهم، ويمكنني أن أفهمه. العبرية التوراتية صعبة بعض الشيء، لكن ذلك ممارسة جيدة للغة".

مي سعيدة الآن، لأن تعلم اللغة العبرية زاد من معرفتها بالثقافة اليهودية. تقول: "أنا أحب الطعام. ويعجبني وجود طعام محدد لكل عطلة في التقاليد اليهودية"، وتضيف: "مثلما فعل والدي من أجلي، أريد أن يكون أطفالي واعين ثقافياً. أنا سعيدة لأنهم يعرفون الكثير عن الثقافة اليهودية".

يوديت نويرينك/م.ع.ح

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


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