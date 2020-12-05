 بعد احتجاج لفنانين .. ميركل تبدي تفهما للإحباط في قطاع الثقافة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2021

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بعد احتجاج لفنانين .. ميركل تبدي تفهما للإحباط في قطاع الثقافة

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تفهمها لوضع العديد من صانعي الثقافة في ظل جائحة كورونا، لكنها شددت أن الحكومة لم يكن لديها من حل سوى هذه الإجراءات.

Merkel im Gespräch mit Kunst- und Kulturschaffenden

خلال مؤتمر على الإنترنت مع 14 من صناع الفن والثقافة من قطاعات مختلفة، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء (27 أبريل/نيسان): "بالطبع أستطيع أن أفهم أن الناس محبطون"، مضيفة أن الفنانين يعيشون من خلال تصوير عواطفهم وقدراتهم سواء عن طريق آلة أو كلمة منطوقة أو معارض.

ورأت ميركل أن الجزء الغالب من الفنانين تأثروا بالجائحة منذ البداية، وقالت إن الدولة حاولت من جانبها التخفيف من حدة بعض الأمور لكن الفن أكبر من أن يتم تعويضه بطريقة أو بأخرى " لابد من قول إن هذه فترة حزينة"، لافتة إلى أن بمقدورها أن تتفهم وجود إحباط.

في الوقت نفسه، دافعت ميركل عن القواعد السارية ضد كورونا وقالت إنه لا ينبغي أن يكون هناك نموا مستمرا في عدد الإصابات.

مختارات

طالب اتحاد المدن والبلديات في ألمانيا باستثناء الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي التطعيم والأشخاص الذين اجتازوا مرض كورونا وثبت أنهم غير معديين من الإجراءات المشددة المفروضة على البلاد للحد من انتشار الوباء.

بينما ارتفع عدد الوفيات في عام كورونا 2020، انخفض عدد المواليد في ألمانيا بشكل طفيف وهذا يعني أن الفارق بين عدد الوفيات والمواليد في ازدياد مستمر. كما انخفض عدد الزيجات الرسمية بشكل كبير خلال نفس العام.

بدأت ألمانيا بتطبيق إجراءات مثيرة للجدل أطلقت عليها اسم "مكابح الطوارئ" وتُفرض بمقتضاها قيود مشددة على الحركة والتنقلات وأنشطة مختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك تزامناً مع تسارع وتيرة التلقيح في البلاد.

ويطلب قطاع الثقافة أيضا المساعدة أو يسعى لاقتراح بروتوكولات تسمح بإعادة فتح الأماكن الثقافية. وعلى سبيل المثال، بدأت عشرات المسارح الرئيسية في برلين مشروعا تجريبيا قبل مدة قصيرة يتيح لها تقديم عروض أمام جمهور خضع لاختبار كوفيد-19.

ونظم عشرات الممثلين الألمان احتجاجا على الإنترنت ضد تشريع الحكومة بشأن تشديد تدابير احتواء جائحة كورونا، مثيرين بذلك نقاشا حول قواعد الإغلاق الجديدة في جميع أنحاء ألمانيا.

ونشر ممثلون بارزون مثل أولريش توكور وهايكه ماكاتش ويان يوزف ليفرز مقاطع فيديو ساخرة على هاشتاج (îallesdichtmachen) "اغلق كل شيء" المخصص للتعليق على جوانب مختلفة من الجائحة.

وعلى سبيل المثال قال الممثل مارتن برامباخ في مقطع فيديو: "تعلمت هذا العام توجيه أصابع الاتهام إلى الآخرين المتضامنين". وقال فولكر بروخ: "أناشد حكومتنا أن تجعلنا أكثر خوفا".

ووافق البرلمان الألماني على قانون جديد يفرض قواعد منسقة لاحتواء جائحة كورونا في المناطق التي يوجد بها أكثر من 100 إصابة لكل 100 ألف نسمة في أسبوع واحد فيما يعرف بـ"مكابح الطوارئ".

 وتعني "مكابح الطوارئ" الوطنية أنه اعتبارا من السبت الماضي سيتم وضع  العديد من المناطق تحت طائلة القواعد المشددة، بما في ذلك حظر التجول  بين الساعة 10 مساء و 5 صباحا، وإغلاق المؤسسات الثقافية مثل المتاحف والمسارح. وفي السابق كانت كل ولاية مسؤولة عن قيودها الخاصة.

وبينما كانت القواعد الجديدة محل نقاش ساخن، انتقد العديد من الممثلين الألمان هذا الاحتجاج. وعلق الممثل النمساوي من أصل تونسي، والذي يعيش في ألمانيا، إلياس مبارك قائلا: "لا تساعد السخرية أحدا".

واعتذر بعض الممثلين الذين نشروا مقاطع فيديو في البداية بعد رد الفعل العنيف، قائلين إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم منكرون لجائحة كورونا.

إ.ع/ص.ش ( د ب أ)

مشاهدة الفيديو 12:31

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