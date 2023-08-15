 بعد اتهامها بقتل مهاجرين من إثيوبيا.. كيف ترد الرياض؟ | مسائية DW | DW | 22.08.2023

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مسائية DW

بعد اتهامها بقتل مهاجرين من إثيوبيا.. كيف ترد الرياض؟

تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، ودعوات غربية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف.. ما تفاصيل هذا التقرير؟ وكيف تتعامل معه الرياض؟

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220330 -- ADDIS ABABA, March 30, 2022 -- A woman and a child returning from Saudi Arabia arrive at Addis Ababa Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia, on March 30, 2022. The government of Ethiopia brought back 498 undocumented migrants from Saudi Arabia on Wednesday. ETHIOPIA-ADDIS ABABA-UNDOCUMENTED MIGRANTS-BRINGING BACK MichaelxTewelde PUBLICATIONxNOTxINxCHN

مطالب دولية للسعودية بالتحقيق في اتهامات بقتل مهاجرين إثيوبيين 21.08.2023

أبدت دول ومنظمات دولية قلقها حيال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، مطالبة بتحقيق شامل وشفاف. فيما وصف مصدر حكومي سعودي الاتهامات بأنها "لا أساس لها".

African migrants to Yemen Photo's title: African migrants who arrived on the Yemeni coast, near Bab al-Mandab, travel on foot to Aden Place & Date: Lahj, Yemen, May 25, 2020 Copyright / Photographer: Riyadh ali, exclusive for DW

رايتس ووتش تتهم السعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين على حدود اليمن 21.08.2023

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق "أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، ما أودى بحياة المئات منذ العام الماضي.

A handout image released by the Syrian opposition's Shaam News Network on August 23, 2013, shows the bodies of three civilians killed during what Syrian rebels claim to be a toxic gas attack by pro-government forces in eastern Ghouta earlier in the week during, their funeral on the outskirts of Damascus. The allegation of chemical weapons being used in the heavily-populated areas came on the second day of a mission to Syria by UN inspectors, but the claim, which could not be independently verified, was vehemently denied by the Syrian authorities, who said it was intended to hinder the mission of UN chemical weapons inspectors. AFP PHOTO/HO/SHAAM NEWS NETWORK/AMMAR AL-ARBINI == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SHAAM NEWS NETWORK - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM AN ALTERNATIVE SOURCE, THEREFORE AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT, DATE AND LOCATION WHICH CANNOT BE INDEPENDENTLY VERIFIED == (Photo by Ammar al-Arbini / SHAAM NEWS NETWORK / AFP)

عقد على هجوم الغوطة الكيميائي... هل تتحقق العدالة أخيراً؟ 21.08.2023

مررت عشر سنوات على الهجوم الكيميائي الذي أودى بحياة المئات من سكان الغوطة قرب العاصمة السورية دمشق. أصابع الاتهام تتوجه للرئيس بشار الأسد، بيد أن "الوقت في صالحه" كما يرى خبراء.

In this Thursday, Nov. 20, 2014 photo taken on a government organized media tour, women and their children walk near a truck carrying government troops in Tabit village in the North Darfur region of Sudan, where allegations surfaced of rape of women by government allied troops. The spokesman for the joint United Nations African Union peacekeeping force in Darfur says the Sudan government has asked his mission to prepare plans to exit the country. This comes amid tension between the mission and the government over an investigation into allegations of mass rape in the violence-torn western region of Darfur.(AP Photo/Abd Raouf)

السودان: اتهامات أممية للدعم السريع بارتكاب اعتداءات جنسية 17.08.2023

"احتجزت قوات الدعم السريع المئات من النساء في ظروف .. مهينة وتعرضن لاعتداء جنسي" يقول تقرير للأمم المتحدة. وتتهم منظمات حقوقية مقاتلي الدعم السريع باغتصاب عشرات النساء والفتيات في دارفور واستهداف نساء قبيلة المساليت.