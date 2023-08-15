بعد اتهامها بقتل مهاجرين من إثيوبيا.. كيف ترد الرياض؟

رايتس ووتش تتهم السعودية بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين على حدود اليمن

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق "أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، ما أودى بحياة المئات منذ العام الماضي.