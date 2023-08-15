بعد اتهامها بقتل مهاجرين من إثيوبيا.. كيف ترد الرياض؟

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تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، ودعوات غربية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف.. ما تفاصيل هذا التقرير؟ وكيف تتعامل معه الرياض؟
أبدت دول ومنظمات دولية قلقها حيال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، مطالبة بتحقيق شامل وشفاف. فيما وصف مصدر حكومي سعودي الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش عناصر حرس الحدود السعودي بإطلاق "أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، ما أودى بحياة المئات منذ العام الماضي.
مررت عشر سنوات على الهجوم الكيميائي الذي أودى بحياة المئات من سكان الغوطة قرب العاصمة السورية دمشق. أصابع الاتهام تتوجه للرئيس بشار الأسد، بيد أن "الوقت في صالحه" كما يرى خبراء.
"احتجزت قوات الدعم السريع المئات من النساء في ظروف .. مهينة وتعرضن لاعتداء جنسي" يقول تقرير للأمم المتحدة. وتتهم منظمات حقوقية مقاتلي الدعم السريع باغتصاب عشرات النساء والفتيات في دارفور واستهداف نساء قبيلة المساليت.
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