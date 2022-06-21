بعد اتهامات بمعاداة السامية.. رئيس جديد لمعرض دوكومنتا

أعلن معرض "دوكومنتا" الألماني للفنون ومتحف فريديسيانوم اليوم الاثنين (18 يوليو/تموز 2022)، تعيين رئيس تنفيذي مؤقت للمعرض الدولي خلفاً لزابينه شورمان التي استقالت من منصبها بعد أن واجهت النسخة الخامسة عشرة من المعرض تحت إدارتها اتهامات بمعاداة السامية.

وأوضحت إدارة المعرض أن الكسندر فارنهولتس تم تكليفه بالإجماع لتولي الرئاسة التنفيذية، وقالت إن شركاء المعرض سعداء بكسب مدير ثقافي مرموق وبمثل هذا القدر من الخبرة في مثل هذا الموقف الصعب.

وأضافت الإدارة أن فارنهولتس سيتولى مهام منصبه غدا الثلاثاء وستستمر فترة إدارته حتى نهاية ايلول/سبتمبر المقبل.

وذكرت الإدارة أن فارنهولتس كان قد شارك في تنفيذ النسخة التاسعة من معرض دوكومنتا، كما تولى إدارة البرنامج الثقافي لمعرض إكسبو 2000 العالمي، كما عمل مديراً إدارياً للمؤسسة الثقافية التابعة للحكومة الاتحادية.

وبعد اتهامات لنسخة المعرض الخامسة عشر بمعاداة السامية، أعلن مجلس الإشراف على المعرض يوم السبت في كاسل أن المجلس وشركاء المعرض اتفقوا بصورة ودية مع شورمان على إنهاء عقد خدمتها في غضون وقت قصير.

يذكر أنه تمت إزالة عمل لمجموعة "تارينغ بادي" الإندونيسية من المعرض بعد مضي وقت قصير على افتتاح المعرض، وذلك بعد تصنيفه على أنه معادٍ للسامية. وقبل هذه الواقعة تعرضت مجموعة "روانجروبا" الإندونيسية المشرفة على النسخة الخامسة عشر من المعرض لاتهامات بمعاداة السامية منذ شهور.

والعمل الفني مثار الجدل عبارة عن لوحة عملاقة عنوانها "عدالة الشعب"، ويظهر فيها ضمن رسوم وأشكال كثيرة جندي يرتدي وشاحاً عليه نجمة داوود السداسية وخوذة عليها عبارة "الموساد" وهو اسم جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، ورسم كاريكاتوري لشخصية يهودية يستدل عليها من خلال ضفائر طويلة مجدولة، وأنف معقوف وأسنان ذئب وفي فم هذا الشخص سيجار وعلى قبعته رمز الوحدة الوقائية النازية "إس إس".

من جانبه، وصف المجلس المركزي ليهود ألمانيا استقالة شورمان بأنها "خطوة متأخرة جاءت بعد فوات الآوان"، وقال رئيس المجلس جوزيف شوستر يوم الأحد إن "معرض دوكومنتا تضرر بشدة بسبب العمل غير المسؤول بل إن سمعة جمهورية ألمانيا تضررت من ذلك على نحو أسوأ بكثير".

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)