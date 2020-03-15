بعد إيقاف بوندسليغا.. ناد ألماني يبيع النقانق هرباً من أزمته المالية

استغل فريق يونيون برلين، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" فترة الراحة الإجباريةبسبب تفشي فيروس كورونا، إذ قام بافتتاح شاحنة طعام افتراضية تزامناً مع تأجيل مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ التي مقررا إقامتها أمس السبت.

وبعد إلغاء المباراة أمام بطل الدوري الألماني، بجانب كل مباريات البوندسليغا، قرر النادي بيع الجعة والنقانق افتراضياً على موقع النادي الإلكتروني. ويمكن للجماهير شراء مشروب جعة ونقانق وحساء البازلاء مقابل 2.50 يورو.

لكن هذه الأموال ستذهب لمساعدة النادي في تعويض خسارته كنتيجة لتأجيل المباريات. كما تم عرض فيلم عن احتفالات صعود الفريق لبوندسليغا الموسم الماضي على الموقع.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني: "جاء العديد من مشجعي يونيون برلين في الأيام الماضية وسألوا عن كيفية دعم النادي بتبرعات. من بينها كانت فكرة لا تقاوم: شاحنة طعام افتراضية!".

وبدأت عملية البيع قبل ساعتين من الموعد الذي كان مقرراً لمباريات أمس السبت، حيث قُيل للجماهير أن بإمكانها وضع النقانق والجعة والأشياء الأخرى في عربة التسوق وبعد ذلك يقدمون تبرعاتهم.

ع.غ/ م.س (د ب أ)