بعد إهدار ضربة جزاء.. مبابي حزين ويمر بمرحلة صعبة مع الريال

بعدما أهدر نجم ريال مدريد كيليان مبابي ركلة جزاء وخسر فريقه أمام أتلتيك بلباو 1/2، شعر بحزن عميق وأعلن تحمله كامل المسؤولية عن خسارة فريقه. فيما تفهم مدربه أنشيلوتي الأمر وقال إنه لن يقيم اللاعب من خلال ركلة جزاء.

اعترف الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأنه يمر بفترة صعبة بعدما أهدر ركلة جزاء أخرى، في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو 1 / 2 في الدوري الإسباني، والتي بسببها تراجع الفريق قليلا خلف برشلونة المتصدر.

وتصدى يولين أغيريزابالا، حارس بلباو لركلة الجزاء التي سددها مبابي في الدقيقة 68 ، بعدها أهدى لاعب الريال فيديريكو فالفيردي، فريق بلباو هدف الفوز عقب فقده الكرة ليسمح لغوركا غوروزيتا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 80.

وكتب مبابي على "إنستغرام" :" نتيجة سيئة. خطأ كبير في مباراة حيث تكون جميع التفاصيل بها مهمة. أتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة. لحظة صعبة ولكنه أفضل وقت لتغيير هذا الوضع وإظهار من أكون".

وسدد مبابي ركلة الجزاء في الناحية اليمنى وتمكن أغيريزابالا من التصدي لها، وقال فيما بعد "كنا نعلم إنه يسدد ركلات الترجيح بشكل جيد. أهدر آخر ركلة جزاء واعتقدت أنه سيختار نفس الزاوية ولحسن الحظ هذا ما حدث".

كان مبابي، الذي تم إلغاء هدف له في الدقيقة 13 بسبب التسلل، أهدر ركلة جزاء في المباراة التي خسرها الريال أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. ولم يسدد مبابي ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، ولكنه سجل في المباراة التي فاز بها الريال على خيتافي بهدفين نظيفين ليقلل الضغوط عليه وعلى النادي. وكانت هذه مباراة أخرى غير موفقة للنجم الفرنسي، الذي يواصل المعاناة في موسمه الأول منذ انضمامه للريال.

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أنشيلوتي يتفهم أخطاء لاعبيه

وقالكارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، عن مبابي "لن أقيم أداء لاعب بسبب إهداره ركلة جزاء. بكل وضوح هو حزين، لكن عليك أن تمضي قدما". وأضاف "لم يصل لأفضل مستوياته بعد، ولكن يجب أن تمنحه بعض الوقت للتأقلم. يجب أن تمنحه بعض الوقت ليكون قادرا على تقديم أداء أفضل".

وقلل أنشيلوتي من اللعبة السيئة لفالفيردي والتي تسببت في تلقي الفريق الهدف الثاني، وقال إن الأخطاء يمكن أن تحدث مع أي شخص. وكان فالفيردي فقد الكرة أثناء محاولته المرور من لاعبين من أتلتيك بلباو، بدلا من تمريرها لزميل، لينطلق غوروزيتا بسهولة نحو منطقة الجزاء ويسجل هدفه. وكان أليكس بيرينغوير سجل هدف التقدم لأتلتيك بلباو في الدقيقة 53 وتعادل الريال بهدف سجله جود بيلينغهامفي الدقيقة 78.

وجعلت هذه الخسارة الريال يتخلف بفارق أربع نقاط عن برشلونة، الذي أنهى سلسلة عدم الفوز لثلاث مباريات أمس الثلاثاء بفوزه على مايوركا 5 / 1.

يذكر أن الريال، الذي لديه مباراة مؤجلة، فاز بثلاث مباريات متتالية منذ خسارته صفر / 4 على أرضه في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة. وخسر الريال خمس مباريات من آخر 11 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

وبفضل هذا الفوز قفز أتلتيكو للمركز الرابع، محققا انتصاره الرابع على التوالي في كافة المسابقات. وكان تم تقديم المباراتين ليومي الثلاثاء والأربعاء لأن الفرق الأربعة ستخوض منافسات كأس السوبر الإسباني في يناير/ كانون الثاني.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)