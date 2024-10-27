مجددا بعد إهدار تقدم ثمين دفاع ليفركوزن في مرمى الانتقادات

بدأ بعض متابعي الدوري الألماني يشككون في قدرات باير ليفركوزن على مواصلة انجازات الموسم الماضي، بعد إهداره للتقدم عدة مرات، الأمر الذي وضع خط الدفاع في مرمى الانتقادات، حتى من قبل مديره الفني.

تساءل تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عما إذا كان فريقه يدافع بشكل ضعيف للغاية، وقال إنهم يفتقدون للاستقرار بعدما فشل حامل اللقب في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام فيردر بريمن لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2 ضمن مباريات السبت (27 أكتوبر/ تشرين الثاني 2024) في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال ألونسو :"في النهاية، لا يمكننا أن نشعر بالرضا بعدما فشلنا في الحفاظ على تقدمنا مرتين. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لنا

خلال هذا الموسم".

يوم الأربعاء الماضي، تقدم باير ليفركوزن على ستاد بريست بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا، ولكن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكا منهما. كما تعادل الفريق بهدفين لكل منهما مطلع هذا الشهر، أمام هولشتاين كييل رغم أنه كان متقدما بهدفين نظيفين. وأضاف ألونسو : "في هذه اللحظة، نحن نفتقد للاستقرار. إذا استطعنا استعادته، ستتحسن نتائجنا".

وخلال هذا الموسمحتى الآن تلقت شباك ليفركوزن 15 هدفا، هذا العدد من الأهداف كان الفريق تلقاه بعد مرور 22 جولة من الموسم الماضي. ويحتاج ليفركوزن لإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن، حيث يهدف الفريق لتفادي التعثر أمام فريق إلفسبيرغ، المنافس بدوري الدرجة الثانية، عندما يلتقيان يوم الثلاثاء المقبل بكأس ألمانيا.

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وقال غرانيت تشاكا لاعب خط الوسط: " لا نسمح بمرور الكثير من الفرص على مرمانا، ولكن الأهداف التي نتلقاها سهلة وبسيطة للغاية. لا يمكن لهذا أن يحدث في هذا المستوى".

وبروح نقدية شدد جوناثان تاه، مدافع ليفركوزن، على حاجة فريقه إلى الدفاع بشكل أفضل، وأكد :" الأمر يبدأ بنا في خط الدفاع- حيث يجب أن نتحمل المسؤولية. يجب أن يتحسن هذا".

ولن تصبح مباريات ليفركوزن أسهل بعد مباراة الكأس، حيث سيلتقي بشتوتغارت، وصيف الموسم الماضي، في الدوري الألماني ثم يحل بعدها ضيفا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويرى تاه أن التحديات المقبلة فرصة "لإثبات أنفسنا مرة أخرى، وإسكات كل الأشخاص الذين بدأوا يتحدثون حاليا".

و.ب/ ح.ز (د ب أ، سيد)