بعد إهانة عنصرية على الهواء.. مسؤول ألماني يعتذر من دراج جزائري

اعتذر باتريك موستر المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات اليوم الأربعاء (28 يوليو/ حزيران 2021) عن إدلائه بتصريحات عنصرية خلال سباق للدراجات في أولمبياد طوكيو. وخلال بث منافسات السباق عبر شبكة "ايه ار دي" التليفزيونية الألمانية، حث موستر الدراج نيكياس ارنت على ملاحقة منافسه الجزائري عز الدين لعقاب أثناء التوقف في استراحة لشرب الماء، وأيمانويل غبريجزابهير من أريتريا.

والتقط الميكروفون موستر وهو يحث الدراج الألماني قائلاً: "اسبق رعاة الأبل! هيا تجاوزهم!"، وتمكن مشاهدين من رؤية الحادثة وسماع صوت موستر، ما تطلب تدخل معلق القناة الألمانية فلوريان ناس على الفور.

وقال ناس: "كان هذا صوت باتريك موستر وهو يهتف، ويجب أن أكون صادقًا: إذا فهمت حقًا ما كان يناديه، فهذا خطأ فادح. الكلمات تخذلني". وأضاف: "شيء من هذا القبيل لا مكان له في الرياضة. آسف، لا أستطيع التفكير في أي شيء. وعليك أن تكون على دراية بهذا عندما تشارك في سباق دولي حيث تم إعداد الكاميرات والميكروفونات".

وفي معرض اعتذاره عن كلماته قال موستر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في خضم اللحظة ومع الضغط الذي عانينا منه في تلك اللحظة، أسأت اختيار الكلمات، أنا آسف، يمكنني فقط أن أعتذر بعمق، لا أقلل من قيمة أي شخص". وأضاف بالقول: "لدينا العديد من الأصدقاء من أصول من شمال إفريقيا، كما قلت أنا آسف".

من جانبه أوضح الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه يساند القيم الأولمبية للاحترام واللعب النظيف والتسامح، وأنه سيجتمع بموستر بشأن هذا الأمر، مشيراً إلى أهمية الاعتذار الذي تقدم به المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات.

ع.غ/ ع.خ