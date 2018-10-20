 بعد إنجازات صلاح.. كيف ستستفيد مصر من تنظيم كأس إفريقيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 09.01.2019

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سياسة واقتصاد

بعد إنجازات صلاح.. كيف ستستفيد مصر من تنظيم كأس إفريقيا؟

تنظيم مصر كأس إفريقيا لعام 2019، خبر يتزامن مع استمرار تألق محمد صلاح، ما يعطي للقاهرة فرصاً كبيرة لأجل الاستفادة، لكن كيف سيتم ذلك؟ هل هي استفادة اقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد أم سياسية بالأساس؟

West Bromwich Albion - FC Liverpool Mohamed Salah (picture-alliance /dpa/PA Wire/N. French)

بعيداً عن حسابات السياسة وصعوبات الحياة اليومية، شكّل الثلاثاء (الثامن من يناير/كانون الثاني 2019) يوماً سعيداً للمصريين، خاصة منهم من يتابعون كرة القدم، فمصر نالت مجدداً شرف تنظيم كأس إفريقيا، وهو حدث يمنح منتخب الفراعنة الحظوظ الأكبر للتتويج باللقب، إذ فازوا به ثلاث مرات من أصل أربع نظمت فيها مصر البطولة. بينما في الجهة المقابلة، أضاف محمد صلاح إنجازاً جديداً إلى مسيرته بتتويجه أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني توالياً.

ولم يكن المصريون يعوّلون على تنظيم الكأس الإفريقية لهذا العام، إلّا أن سحب الاتحاد الإفريقي للتنظيم من الكاميرون بسبب التأخر في تطوير البنى التحتية وكذا بسبب المشاكل الأمنية، فتح المجال أمام كل من مصر وجنوب إفريقيا للمراهنة على التنظيم، لتفوز الأولى بفارق واسع وصل إلى 17 صوتاً.

Afrika-Cup Pokal (picture alliance/dpa/N. Bothma)

هل ستستفيد مصر مالياً من هذا التنظيم؟

تحمل آخر بيانات البنك الدولي تأكيدات بتراجع نسبة التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المصر، لكن ذلك لا ينفي أن البلد عانى في السنوات الأخيرة من صعوبات اقتصادية كثيرة، وكمثال على ذلك يصل عدد المصريين تحت خط الفقر، حسب تقديرات منسوبة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى 30.2 بالمئة، بينما تصل نسبة البطالة، حسب الأرقام الرسمية، إلى قرابة 12 بالمئة. وفيما تحمل بعض التقارير الدولية أرقاماً أكثر سوداوية، تصف الحكومة المصرية الصعوبات الاقتصادية بـ"منعطف تتعدد فيه التحديات".

من هنا يطرح السؤال حول مدى الاستفادة الممكنة من تنظيم كأس إفريقيا. رئيس القسم الرياضي في جريدة الشروق المصرية، شريف عبد القادر، يرى في حديث لـDW عربية، أن التنظيم "سينعش مصر سياحياً واقتصادياً"، موضحاً أن البطولة "ستعود بالنفع على البنى التحتية، إذ سيتم تجديد الملاعب وعدد من المنشآت الحيوية"، فضلاً عن "تحقيق عائدات مالية كبيرة من خلال البث والإعلانات وبيع التذاكر"، مبرزاً أن مصر حققت مداخيل كبيرة لمّا نظمت البطولة عام 2006، وأن اختيار مصر منظمة للبطولة يؤكد استعداد هذه الأخيرة لحدث من هذا الحجم.

في الجهة المقابلة، يقول علاء صادق إن مصر ستدفع مبلغاً كبيراً جداً، أكثر ممّا ينبغي، مقابل هذا التنظيم، متحدثا لـDW عربية عن أن الدولة لن تجني أكثر ممّا ستنفقه على البطولة، وستكون خاسرة بحسابات الربح المادي. ويستدل صادق على كلامه بالقول إن جنوب إفريقيا اشترطت من الاتحاد الإفريقي الحصول على 40 بالمئة من الحصة المخصصة للدول المستضيفة من الإيرادات المالية بدل 20 بالمئة، وبرّرت ذلك أن المدة المتبقية لتنظيم النهائيات غير كافية لتوفير المال اللازم، وهو ما جعل هذا الأخير يتجه إلى مصر التي لم تضع مثل هذا الشرط.

تحديات بالجملة

عانت مصر من هجمات إرهابية متكررة خلال السنوات الماضية راح ضحيتها عشرات المدنيين. كما تأثر الدوري المحلّي سلباً بإقامة المباريات دون جمهور أو بأعداد جد قليلة بعد مأساة مباراة الأهلي والنادي المصري عام 2012، قبل أن يعلن في الأشهر استئناف عودة الجمهور لمباريات الدوري. وفي هذا السياق يرى شريف عبد القادر أن تنظيم الكأس سيكون له أثر كبير على تشجيع عودة الجماهير إلى الميادين.

كما يستبعد علاء صادق تماماً وقوع عمليات إرهابية أو حوادث خطيرة إبّان كأس إفريقيا، مشيراً إلى  قوات الأمن والجيش المصريين، قادرة على تأمين حضور الجمهور للمباريات، نظرا لتوفرها على أعداد كبيرة من المنتسبين. ويرى صادق أن التحدي لن يكون مطروحا حتى بالنسبة لمباريات المنتخب المصري، فيما ستكون المهمة أسهل بالنسبة للمبايات الأخرى.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه مصر، هي ضرورة الإسراع بتأهيل البنى التحتية وتجديدها حتى تكون مستعدة لاستقبال الجماهير، وما يزيد من قوة هذا التحدي، أن البطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا بدل 16، فضلاً عن أنها ستكون أوّل بطولة إفريقية تقام في فصل الصيف، وما يتيحه ذلك من حضور جماهيري، أكثر من الدورات التي كانت تقام في فصل الشتاء.

هدية للسيسي لتحسين السمعة؟

تتصاعد انتقادات المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان للدولة المصرية، ويعدّ هذا الوضع الحقوقي أحد معالم الخلاف بين مصر من جهة والكثير من الدول الغربية من جهة أخرى، حتى وإن بقي هذا الخلاف على استحياء مقابل ما تدره مصالح الطرفين عليهما معاً. من هذا المنطلق، يقول علاء صادق إن الهدف وراء التنظيم سياسي بالأساس، وهو تحسين صورة مصر أمام العالم، وتغيير الصورة المعروفة حاليا، أي "صورة مصر القمع، مصر غياب الأمن".

مختارات

يجمع كأس آسيا منتخبات دول متخاصمة، بل منها ما تعلن لبعضها العداء الصحيح. فهل تعطي الكرة فرصة جديدة لمن جمعتهم الجغرافيا بإعادة حساباتهم، أم أن الخلاف أعمق وأقوى ويحتاج حلاً سياسياً لا رياضياً؟ (04.01.2019)

مرة أخرى تخيب آمال المنتخبات العربية في تحقيق إنجاز بنهائيات كأس العالم. فرغم مشاركة أربعة منتخبات بمونديال روسيا، إلا أنها خرجت خالية الوفاض ولم يتأهل أي منها لدور الـ16. لماذا؟! وكيف؟! أسئلة تحير المعلقين والجمهور معا. (26.06.2018)

ويقول صادق إن النظام في مصر "يجيد استغلال الرياضة لصالحه وتحقيق أهدافه"، والمسؤولون حالياً عن البلد سيكونون المستفيدين الأكبر من هذه البطولة، لأنهم "يعرفون جيدا كيف يسوّقون الرياضة لصالحهم". ويعطي صادق المثال بتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018 وما نتج عن ذلك من استغلال سياسي، تكرّر كذلك في إنجازات محمد صلاح.

بيدَ أنه في الجانب الآخر، يرى شريف عبد القادر أن مصر تستفيد في كل المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، من التظاهرات والإنجازات الرياضية، فـ"تأهل مصر لكأس العالم لم يحدث منذ 28 سنة، والأكيد أن الحكومة ستستفيد منه لتوطيد العلاقات مع دول أخرى وخلق معاملات اقتصادية واجتماعية".

ويتابع المتحدث أنه في بلد نامٍ كمصر، يبقى من حق الحكومة الاستفادة من أيّ حدث أو إنجاز رياضي سيضع مصر على الخارطة العالمية، معطياً المثال بترويج محمد صلاح لاسم مصر في المحافل الدولية، وما يحققه ذلك من مكاسب كبيرة للبلاد، تظهر في انتعاش السياحة وخلق فرص العمل وتسليط الأضواء على مصر.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

يناديه المصريون بـ "ابننا" ويفضّل محبوه في العالم بأسره نعته بـ "الفرعون". محمد صلاح، قصة نجاح انبثقت من حي مغمور في مصر وصارت سيرة تتناقلها الألسن عبر العالم. إصراره كشاب لتحقيق حلمه الكروي جعله قدوة لكثيرين. (28.05.2018)  

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