بعد إلغاء دعوته لحضور البرليناله.. حزب البديل يصفه بالإقصاء

في ظل مظاهرات ضد اليمين المتطرف في ألمانيا، قام مهرجان برلين السينمائي بإلغاء دعوة سياسيين من حزب "البديل" لحضور الحفل الافتتاحي للدورة الـ74، وهو ما اعتبره الحزب اليميني الشعبوي "إقصاءً" له ولناخبيه.

انتقد حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلغاء دعوة ممثليه لحضور الدورة الـ74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله". واليوم الجمعة (9 فبراير/ شباط 2024) وصف المتحدث باسم السياسة الثقافية للكتلة البرلمانية للحزب بالبوندستاغ، مارك يونغن، الإجراء بأنه "ضربة للديمقراطية".

وتحدثت كريستين برينكر، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل في برلمان ولاية برلين، عن "إشارة ثقافية سياسية لها عواقب غير متوقعة على (علاقة) المجتمع بعضه ببعض". وقالت برينكر بحسب ما نقل موقع "ر ب ب 24": "بهذا القرار، لم تقصِ إدارة برليناله ممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا فحسب، بل أقصت أيضًا ناخبي حزب البديل..". وأضافت وهي نفسها واحدة من أولئك الذين تم إلغاء دعوتهم: "إنهم يقصون الأشخاص الذين يعانون من الظروف السائدة ويلجأون إلينا، نحن حزب البديل، على أمل إعادة تنشيط الديمقراطية".

كريستين برينكر، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل في برلمان ولاية برلين، تنتقد قرار البرليناله بسحب الدعوة لحضور افتتاح المهرجان السينمائي. صورة من: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

وتنطلق الدورة الرابعة والسبعون من مهرجان برلين في 15 شباط/ فبراير في سياق متوتر داخليا بسبب اليمين والمتطرف وعالميا بعد أربعة أشهر من الحرب في الشرق الأوسط، وعامين من الحرب في أوكرانيا.

وأثار حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي حقق تقدماً في استطلاعات الرأي سخطاً في كانون الثاني/يناير الفائت بعدما كشف مركز الأبحاث الاستقصائية "كوريكتيف" في 10 كانون الثاني/يناير أن عدداً من أعضائه طرحوا خلال اجتماع نظمه يمينيون متشددون في بوتسدام قرب برلين في تشرين الثاني/نوفمبر مشروعاً لحملة طرد واسعة النطاق لأشخاص أجانب أو من أصول أجنبية.

لماذا ألغت إدارة المهرجان دعوة نواب البديل؟

وبعد انتقاد توجيه دعوات لساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا لحضور حفل افتتاح المهرجان قررت إدارة المهرجان إلغاء هذه الدعوات الموجهة لممثلي الحزب اليميني الشعبوي.

وأوضحت إدارة مهرجان برلين السينمائي أمس الخميس أنه كان من المهم أخذ موقف لا لبس فيه لصالح دعم الديمقراطية المفتوحة بالذات في ضوء ما تم الكشف عنه خلال الأسابيع الماضية من مواقف ضد الديمقراطية (من جانب حزب البديل).

وقالت الرئاسة الثنائية للمهرجان، ماريته ريزنبيك وكارلو شاتريان، في بيان: "لذلك، قمنا اليوم كتابيا بإلغاء الدعوات الموجهة إلى جميع الساسة من حزب البديل الذين تمت دعوتهم سابقا، وأبلغناهم بأنهم غير مرحب بهم في مهرجان برلين".

وأضافت القيادة الثنائية للمهرجان أن حزب البديل والعديد من أعضائه لديهم وجهات نظر تتعارض بشدة مع القيم الأساسية للديمقراطية، مشيرة إلى أن برليناله يرغب في الأوقات التي دخل فيها أشخاص متطرفون يمينيون إلى البرلمانات، في اتخاذ موقف واضح.

وكانت الدعوات أثارت الكثير من الانتقادات وطالب العديد من الأشخاص بسحب الدعوات الموجهة لحزب البديل لألمانيا. وكانت إدارة المهرجان قدمت يوم الأحد الماضي توضيحا حول خلفية الدعوات حيث ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن كلا من مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الثقافة ووسائل الإعلام وحكومة ولاية برلين تتلقيان حصصًا من الدعوات لحضور مهرجان برليناله، ويتم توزيع هذه الدعوات على الأعضاء المنتخبين ديمقراطيا من جميع الأحزاب في البرلمان الألماني وبرلمان ولاية برلين.

وأضافت قيادة المهرجان في بيانها الصادر قبل بضعة أيام أن أعضاء حزب البديل في البرلمان الاتحادي وبرلمان الولاية هم أعضاء منتخبون، ومن ثم فهم ممثلون أيضا في اللجان الخاصة بالسياسة الثقافية وغيرها من الهيئات، وأردفت الإدارة في البيان قائلة: "هذه حقيقة يجب أن نقبلها كما هي". ولم تذكر الإدارة أسماء الأشخاص الذين تمت دعوتهم.

ص.ش/ي.ف (أ ف ب، د ب أ)