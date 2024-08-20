بعد إغلاق معهد للغة الألمانية.. برلين تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين، احتجاجا على قيام طهران بإغلاق فرعين لمنظمتين على صلة بألمانيا، في خطوة انتقامية على ما يبدو، عقب إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، المرتبط بإيران.

ندد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان بالإجراءات ضد معهد لغات، دون أن يذكر منظمات أخرى بالاسم. وقال المتحدث إنه سيتم استدعاء سفير طهران بسبب هذه الواقعة، مضيفا "ندعو الحكومة الإيرانية الجديدة إلى السماح على الفور باستئناف التدريس".

وذكر موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنه تم الثلاثاء (20 أغسطس/آب 2024)، بأمر من السلطة القضائية، إغلاق فرعين لمراكز غير نظامية تابعة للحكومة الألمانية، خالفا القوانين الإيرانية وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية واختلاسات مالية ضخمة، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت وكالة أنباء "نور نيوز" الايرانية من جانبها، إلى أن المركزين يعودان إلى "معهد غوته"، الواجهة الثقافية لألمانيا في طهران.

ونشرت الوكالة اليوم صورا لقوات الأمن وهي تزيل لافتة معهد اللغة الألمانية في طهران المرتبط بالسفارة الألمانية. وقالت الوكالة "فضلا عن ذلك، وردت تقارير عن انتهاكات من مراكز أخرى تابعة لألمانيا، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الشأن".

الحكومة الألمانية تحظر "المركز الإسلامي في هامبورغ" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وجودا كبيرا للشرطة خارج معهد اللغات الذى أسسته السفارة الألمانية في طهران عام 1995، وفقا لموقعها على الإنترنت. واعتبر موقع "نورنيوز" الإخباري، المقرب من مجلس الأمن القومى الإيراني، أن هذه الخطوة تأتي ردا على إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ.

حيث قامت وزارة الداخلية الألمانية في يوليو/تموز بحظر ذلك المركز الإسلامي ومنظمات تابعة له بدعوى "سعيها إلى تحقيق أهداف إسلاموية متطرفة". وقالت الوزارة إن المركز الإسلامي كان بمثابة الممثل المباشر للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وإن المركز سعى إلى إحداث ثورة إسلامية في ألمانيا. وتمت مصادرة أصول ومرافق المركز وخمس منظمات فرعية في مداهمات على مستوى البلاد. وردا على هذه الخطوة، استدعت إيران السفير الألماني وقدم المركز الأسبوع الماضي شكوى ضد الحظر.

ف.ي/ع.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)