بوتين يحذر من "مشكلات" مع فنلندا... ما الجديد؟

حذرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "مشكلات" مع فنلندا المجاورة بعدما انضمامها لحلف الناتو معلناً عن إجراءات رداً على هذه الخطوة. بيد أن الرئيس الروسي تحدث عن "رغبته" في إقامة "علاقات تعاون" مع دول حلف الناتو.

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت الأحد (17 كانون الأول/ديسمبر 2023) من "مشكلات" مع فنلندا المجاورة بعدما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، معلناً أن موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد ردّاً على هذه الخطوة.

واعتبر بوتين أن الغرب "جرّ فنلندا إلى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة إلى منتصف القرن العشرين، تمّ حلّها"، مضيفا للتلفزيون الرسمي: "لم تكن ثمة مشكلات هناك، الآن ستصبح موجودة لأننا سننشئ منطقة لينينغراد العسكرية ونركّز بعضا من وحداتنا العسكرية هناك".

وأردف بوتين إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلسي في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا هي "محض هراء". وأضاف أن روسيا لا مصلحة لها في خوض قتال مع حلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحذر بايدن هذا الشهر من أن بوتين إذا حقق النصر على أوكرانيا فستهاجم روسيا إحدى دول حلف شمال الأطلسي. ولم يقدم بايدن دليلاً واضحاً على تصريحاته.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بعدما قامت فنلندا مجدداً هذا الأسبوع، بإغلاق حدودها مع روسيا، متّهمة موسكو بالتسبب بأزمة مهاجرين عند حدودها.

وتوترت علاقات فنلندا الودية مع جارتها الشرقية بعد غزو أوكرانيا. وتوقعت فنلندا أن تستخدم موسكو المهاجرين كضغط سياسي، وبدأت في شباط/فبراير ببناء سياج بطول 200 كيلومتر على طول حدودها مع روسيا. ولكن تم إنجاز ثلاثة كيلومترات فقط من السياج.

وحذرت موسكو من "إجراءات مضادة" بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان/أبريل الماضي وانهاء هلسنكي سياسة عدم الانحياز العسكري التي انتهجتها منذ عقود.

وفي مقابلته مع قناة روسيا1، قال بوتين"نحن مهتمون بتطوير العلاقات مع دول الناتو"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء. وأضاف بوتين أن روسيا ليس لديها مصلحة أو سبب للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين، خلال المقابلة، "منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأكملها لا يسعها إلا أن تفهم أن روسيا ليس لديها أي سبب أو مصلحة - لا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية - للقتال مع دول الناتو"، بحسب تاس.



خ.س/م.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)