بعد إعلان حالة الطوارئ.. بوتين يطالب ميركل بالضغط على كييف

وأجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس (الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) حول الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن بوتين طلب من ميركل خلال المكالمة الهاتفية التأثير على القيادة الأوكرانية لعدم اتخاذ "المزيد من الخطوات غير المحسوبة".
كما وصف بوتين الوضع بأنه "عمليات استفزازية" من الجانب الأوكراني و"انتهاك فادح للقانون الدولي عبر سفنها الحربية" و"تجاهل متعمد لقواعد المرور السلمي عبر المياه الإقليمية للاتحاد الروسي". ولم يتطرق تقرير الوكالة إلى موقف المستشارة الألمانية.
وخلال المكالمة مع ميركل عبر بوتين عن "قلق بالغ إزاء قرار كييف وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب وفرض قانون الطوارئ". وعبر بوتين في نفس الوقت عن الأمل في أن "تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة".
وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة الأحد إثر اتّهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف. ووضع الجيش الأوكراني في حال تأهّب قصوى، في وقت اتّهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو روسيا ببدء "مرحلة جديدة من العدوان". ويتيح قانون الطوارئ للسلطات أن تقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامّة.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
عش الغراب
قصر عش الغراب على قمة جبل مطل على البحر الأسود في يالطا. ويطلق عليه قصر سفالوفس. يقال إنه بني على أساس نموذج ألماني. بني بين عامي 1911 و1912. صممه المعماري الروسي ليونيد شيروود لمليونير النفط الألماني البارون فون شتاينغل.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
صورة وأصل
فتاة أوكرانية ترسم القصر المطل على البحر. وتبيع لوحاتها للسياح الأجانب. أغلبهم من الروس، الذين يحبون جزيرة القرم ويعتبرونها جزءا من أرضهم وتاريخهم.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
اوديسا
مازال العلم الأوكراني معلقا في شوارع المدينة. بعد أن اختفى من شوارع القرم وأستبدل بعلم روسيا. يتميز بناء اوديسا المعماري بالرومانسية.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
قبلا الخان
مقبرة خانات التتار في عاصمتهم بخشه سراي. المقبرة داخل القصر وخلف المسجد. يلاحظ تشابه شهود القبور مع قبور الدولة العثمانية.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
المسجد
مسجد الخان داخل قصر الخان في بخشه سراي. المسلمون التتار حكموا شبه الجزيرة لمدة 400 عام.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
للجميع
المسجد من الخارج. مفتوح للزوار الروس الذين قضوا على مملكة التتار وللمصلين أيضا.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
لافاديا
قصر لافاديا المطل على البحر الأسود، القصر الذي كتب فيه التاريخ خلال الحرب العالمية الثانية.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
مؤتمر يالطا
رئيس وزراء بريطانيا شيرشل والرئيس الأميركي روزفلت والزعيم السوفيتي ستالين، اجتمعوا خلال مؤتمر يالطا في هذا القصر وقرروا مصير دول بعد نهاية الحرب الثانية.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
"لاعاصم إلا الله".
قصر الدوق الروسي فورونزتوف، الذي سكنه شيرشل خلال مؤتمر يالطا. القصر بني على الطراز المعماري الأندلسي. في الخلفية كتب"لاعاصم إلا الله".
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
قصر إسلامي
قصر فورونزتوف كبير وتحيط به حديقة واسعة زرعت فيها أشجار جلبت من كل بقاع العالم. أفتتح القصر في عام 1846.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
غرفة شاي
الغرفة التي كان يشرب فيها شيرشل الشاي في القصر . أهم قراراته خلال المؤتمر جاءت من خلال ساعات التفكير الطويلة في هذه الغرفة.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
المطرقة والمنجل
آثار الشيوعية في جنوب أوكرانيا في سيفاستوبول. المنجل والمطرقة شعار الاتحاد السوفيتي السابق.
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تداخل التاريخ في القرم.. أرواح على جدران القصور
على النقيض
وفي جانب آخر ، يعاني آلاف الناس من ضيق العيش في جنوب أوكرانيا. الصورة لشابين غجريين يعيشان في بيوت مهدمة باوديسا. عباس الخشالي (كاميرة وكتابة)
الكاتب: عباس الخشالي