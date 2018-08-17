بعد إعلان حالة الطوارئ.. بوتين يطالب ميركل بالضغط على كييف

وأجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس (الاثنين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) حول الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن بوتين طلب من ميركل خلال المكالمة الهاتفية التأثير على القيادة الأوكرانية لعدم اتخاذ "المزيد من الخطوات غير المحسوبة".

كما وصف بوتين الوضع بأنه "عمليات استفزازية" من الجانب الأوكراني و"انتهاك فادح للقانون الدولي عبر سفنها الحربية" و"تجاهل متعمد لقواعد المرور السلمي عبر المياه الإقليمية للاتحاد الروسي". ولم يتطرق تقرير الوكالة إلى موقف المستشارة الألمانية.

وخلال المكالمة مع ميركل عبر بوتين عن "قلق بالغ إزاء قرار كييف وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب وفرض قانون الطوارئ". وعبر بوتين في نفس الوقت عن الأمل في أن "تتمكن برلين من التأثير على السلطات الأوكرانية واقناعها بعدم القيام بمزيد من الأعمال المتهورة".

وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة الأحد إثر اتّهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف. ووضع الجيش الأوكراني في حال تأهّب قصوى، في وقت اتّهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو روسيا ببدء "مرحلة جديدة من العدوان". ويتيح قانون الطوارئ للسلطات أن تقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامّة.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)